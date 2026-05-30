Một 'kỳ lân' giao hàng ĐNÁ sắp IPO, chấp nhận 'cắt máu' phí giao hàng nhằm cạnh tranh với Grab

Tại một quán hủ tiếu ở Bangkok từng được Michelin vinh danh, các tài xế công nghệ nối đuôi nhau ra vào tấp nập nhận những túi nước dùng và mì nóng hổi. Hình ảnh những shipper trong sắc áo khoác xanh lá mang logo Line Man túc trực trước quán Rung Rueang đã trở thành một nét đặc trưng của xứ Chùa Vàng.

Bằng cách xây dựng một hệ sinh thái bám rễ sâu vào đời sống bản địa, ứng dụng giao đồ ăn nội địa này đang từng bước thâu tóm thị phần và mở rộng tầm ảnh hưởng ra ngoài ranh giới cốt lõi là giao thực phẩm.

“Chúng tôi đang dịch chuyển mô hình công ty từ một đơn vị giao đồ ăn đơn thuần thành một startup công nghệ vận hành bằng trí tuệ nhân tạo (AI) với nhiều dịch vụ theo yêu cầu hơn”, CEO Yod Chinsupakul chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Nikkei Asia.

Ông Yod cũng tiết lộ mục tiêu tối thượng của công ty là tiến tới phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với hạn chót là năm 2027. Với nguồn vốn huy động được, ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ đổ mạnh tiền vào công nghệ, đặc biệt là vào AI”.

Là công ty con hợp nhất của LY Corporation (Nhật Bản) - tập đoàn đứng sau ứng dụng nhắn tin quốc dân Line, Line Man hiện sở hữu khoảng 10 triệu người dùng tích cực hàng tháng, tương đương 1/7 dân số Thái Lan. Nền tảng này cũng đã bắt tay hợp tác với hơn 700.000 nhà hàng trên phạm vi toàn quốc.

Theo báo cáo nghiên cứu từ công ty tư vấn Momentum Works (Singapore), tính đến năm 2025, Line Man đã thâu tóm tới 41% thị phần giao đồ ăn tại Thái Lan tính theo tổng giá trị hàng hóa (GMV). Thành tích này giúp hãng bám sát nút vị trí đầu bảng của đối thủ Grab (Singapore) vốn đang nắm giữ 47% thị phần, đồng thời tăng hơn gấp đôi quy mô so với con số 20% của chính mình vào năm 2020. Trong cuộc đua khốc liệt này, các đối thủ khác như Foodpanda đã phải tháo chạy và dần rút lui hoàn toàn khỏi thị trường.

Kể từ khi được thành lập vào năm 2016 dưới trướng chi nhánh Line Thái Lan, Line Man đã lớn mạnh thần tốc thông qua hàng loạt thương vụ mua bán sáp nhập (M&A) và các vòng gọi vốn lớn.

Năm 2020, hãng sáp nhập với Wongnai - trang đánh giá ẩm thực hàng đầu Thái Lan, tích hợp toàn bộ mạng lưới nhà hàng của Wongnai vào hệ thống giao hàng và gọi thành công 110 triệu USD vốn Series A. Đến năm 2022, Line Man ọi vốn Series B thành công với 265 triệu USD, chính thức gia nhập câu lạc bộ kỳ lân công nghệ với định giá vượt mốc 1 tỷ USD.

Năm 2025, Line Man mua lại startup địa phương Jera Cloud - đơn vị cung cấp phần mềm quản lý đặt lịch trực tuyến cho các phòng khám thẩm mỹ, trung tâm chăm sóc sức khỏe và spa, giúp đưa hơn 1.700 đối tác của Jera lên nền tảng và đánh dấu bước chuyển mình vượt ra ngoài mảng ẩm thực.

Song song đó, việc tích hợp sâu các dịch vụ liên kết như ví điện tử Line Pay cùng hệ sinh thái phần mềm quản lý bán hàng (POS) cung cấp cho các chủ tiệm đã giúp Line Man xây dựng một mối quan hệ cộng sinh cực kỳ bền chặt với các nhà hàng đối tác. Đầu năm nay, hãng tiếp tục đưa dịch vụ tư vấn dược phẩm từ xa (telepharmacy) vào ứng dụng, cho phép người dùng tư vấn trực tiếp với dược sĩ và đặt giao thuốc tận nhà.

Sức mạnh từ AI và lộ trình tiến tới sàn chứng khoán

Về địa điểm niêm yết cho đợt IPO sắp tới, ông Yod gọi tên Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore và sàn Nasdaq của Mỹ như những ứng viên nặng ký, dù ông không loại trừ phương án nội địa là Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan (SET). Công ty sẽ chính thức chốt kế hoạch cụ thể vào quý 3/2026.

Dù từ chối tiết lộ số vốn mục tiêu muốn huy động, vị CEO khẳng định dòng tiền này sẽ được dùng để đốt vào cuộc chiến cạnh tranh giá cả, đầu tư cho AI và thực hiện các thương vụ thâu tóm chiến lược.

“AI đóng góp một phần khổng lồ vào năng lực bán hàng”, ông Yod phân tích. “Nó sẽ tạo ra bước đột phá lớn trong việc quản lý tài khoản của các đối tác, giúp họ tăng trưởng và giới thiệu các công cụ mới đến họ”. Hãng dự kiến sẽ sớm tung ra một trợ lý ảo AI giúp các nhà hàng tự động thiết kế hình ảnh, lên thực đơn và viết mô tả món ăn.

Trái ngược với đối thủ truyền kiếp Grab - thế lực đang bành trướng ra toàn bộ khu vực Đông Nam Á, Line Man kiên định với chiến lược nằm vùng. “Chiến lược hiện tại của chúng tôi là đào sâu hơn nữa vào thị trường Thái Lan thay vì bành trướng ra quốc tế. Chúng tôi thấu hiểu thị trường này và sẽ tối ưu hóa công nghệ để bản địa hóa đến từng cộng đồng nhỏ”, ông Yod khẳng định.

Vượt qua giông bão

Nền kinh tế Thái Lan hiện đang trải qua giai đoạn tăng trưởng tương đối trì trệ do gánh nặng nợ nần của các hộ gia đình và giá nhiên liệu leo thang - hệ quả từ cuộc chiến Mỹ - Iran. Tuy nhiên, bất chấp những thách thức vĩ mô đó, ông Yod vẫn nhìn thấy những cơ hội vàng.

Dữ liệu từ Momentum Works chỉ ra một nghịch lý: Tốc độ tăng trưởng ngành giao đồ ăn của Thái Lan lại đứng đầu khu vực khi đạt mức giãn nở 22% vào năm 2025, bỏ xa Malaysia và Việt Nam (đều ở mức 19%).

“Ngành giao đồ ăn thực tế vẫn lao về phía trước với tốc độ chóng mặt bất chấp các áp lực kinh tế”, ông Yod giải thích. Khủng hoảng kinh tế vô tình lại thúc đẩy người dân lựa chọn ăn uống tại nhà. Tại Thái Lan, nhờ vào các chương trình khuyến mãi dồn dập, việc đặt đồ ăn qua ứng dụng thường có chi phí kinh tế hơn nhiều so với việc ra ngoài ăn tại các nhà hàng.

Hơn nữa, các chương trình trợ cấp mua sắm Khon La Khrueng (Mỗi người một nửa) của chính phủ Thái Lan - nơi ngân sách quốc gia gánh 50% chi phí ăn uống và nhu yếu phẩm cho người dân để kích cầu - đã trở thành cú hích lớn cho Line Man. Với việc giai đoạn hai của chương trình này sẽ được kích hoạt vào tháng 6 tới, Line Man kỳ vọng doanh thu của hãng sẽ tăng trưởng ít nhất 20% trong năm 2026. Trước đó, vào năm 2024, hãng đạt doanh thu 16,7 tỷ baht (tăng 44%), dù vẫn ghi nhận mức lỗ ròng 356 triệu baht.

Mặt tối của cuộc chiến đốt tiền không hồi kết

Mặc dù sở hữu những con số tăng trưởng đẹp đẽ, ban lãnh đạo Line Man thừa nhận họ đang phải tham gia vào một cuộc chiến giá cả tàn khốc và cục diện này sẽ còn kéo dài dằng dặc. “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ phải sống chung với cuộc chiến giá cả này mãi mãi. Các nền tảng giao đồ ăn trực tuyến sẽ liên tục phải tung ra các mã giảm giá để giữ chân người dùng”, ông Yod thẳng thắn.

Giới phân tích tài chính cảnh báo rằng dù thị trường tăng trưởng nhanh, biên lợi nhuận của các hãng sẽ luôn bị bào mòn xuống mức mỏng dính do cái bẫy khuyến mãi.

“Trong khi Grab sử dụng các gói khuyến mãi để giảm giá trực tiếp vào món ăn, thì Line Man lại chọn cách cắt máu vào phí giao hàng. Cả hai chiến lược này đều đang tự bóp nghẹt biên lợi nhuận của chính mình”, ông Passakorn Wangwiwatcharoen, chuyên gia phân tích tại Asia Plus Securities, nhận định.

Đồng quan điểm, ông Yuto Ikeuchi, chuyên gia tư vấn tại Mitsubishi UFJ Research and Consulting ở Bangkok, chỉ ra rằng các nhà điều hành đang phải đối mặt với áp lực kép từ việc giá tiêu dùng tăng cao và chi phí giao hàng leo thang do giá xăng dầu biến động.

“Thêm vào đó, các ông lớn trong ngành đã và đang phải đầu tư những khoản tiền khổng lồ vào quảng cáo và xây dựng hạ tầng nền tảng. Việc khi nào những khoản đầu tư đốt tiền này thực sự mang lại quả ngọt và giúp công ty có lãi vẫn đang là một dấu hỏi lớn khiến các nhà đầu tư đứng ngồi không yên”, ông Ikeuchi kết luận.

Theo: Nikkei, BangKok Post