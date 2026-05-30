Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam sẽ xây siêu công trình hầm – cầu vượt biển 3,4 tỷ USD tích hợp 2 đảo nhân tạo do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất

Ngọc Lan
|

Với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3,4 tỷ USD, tuyến vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu được quy hoạch gồm 8 km cầu vượt biển, 3,1 km hầm dìm và hai đảo nhân tạo ngoài khơi phục vụ vận hành công trình.

Phương án thiết kế dự kiến đoạn cầu vượt biển trên tuyến Cần Giờ - Vũng Tàu. (Ảnh: Vingroup)

UBND TPHCM đang lấy ý kiến các bộ, ngành về đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Vũng Tàu cũ, nhằm phục vụ dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu.

Theo đó, nội dung điều chỉnh tập trung vào việc cập nhật tuyến đường vượt biển kết nối khu vực cầu Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; đồng thời khớp nối tuyến đường Sao Mai - Bến Đình chạy dọc Khu Công nghiệp Rạch Dừa theo quy hoạch phân khu Bắc Vũng Tàu trước đây.

Bên cạnh đó, đồ án cũng đề xuất điều chỉnh tuyến nhánh đường sắt hàng hóa và vị trí ga hàng hóa vào Khu Công nghiệp Sao Mai - Bến Đình, chuyển về phía Tây giáp vịnh Gành Rái. Một số ô đất ở hiện trạng, đất hỗn hợp đô thị và đất quân sự cũng được cập nhật để phù hợp với quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

Về giao thông đường bộ, dự án sẽ điều chỉnh tim tuyến và cơ cấu mặt cắt ngang đường Sao Mai - Bến Đình với tổng bề rộng khoảng 90 m, gồm hai đường chính tuyến, hai đường song hành cùng dải phân cách và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Đây được xem là trục kết nối quan trọng để dẫn lưu lượng phương tiện từ tuyến vượt biển vào khu vực đô thị Vũng Tàu.

Một điểm đáng chú ý là phương án xây dựng đảo nhân tạo trên tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Theo đơn vị lập quy hoạch, các đảo nhân tạo không chỉ phục vụ giải pháp kỹ thuật, giúp giảm chiều dài nhịp cầu hoặc hầm, mà còn là vị trí bố trí trạm kỹ thuật, hệ thống thông gió, cứu hộ, cứu nạn và bảo trì công trình. Ngoài ra, các đảo này còn góp phần giảm tác động của sóng, dòng chảy và bùn cát, tăng độ an toàn cũng như tuổi thọ công trình.﻿

Phương án thiết kế đường vượt biển với hai đảo nhân tạo.

Theo phương án nghiên cứu được đề xuất, tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dài hơn 14 km, nối từ đường Biển Đông 2 thuộc Khu đô thị Cần Giờ đến khu vực đường 30/4, TP Vũng Tàu cũ. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 92.600 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,4 tỷ USD.

Dự án có quy mô từ 6-8 làn xe. Tuyến bao gồm khoảng 8 km cầu vượt biển, 3,1 km hầm dìm dưới biển và gần 3 km đường dẫn kết nối ở hai đầu tuyến.

Một trong những hạng mục đáng chú ý của dự án là việc xây dựng hai đảo nhân tạo trên biển. Hai đảo được bố trí tại hai đầu đoạn hầm dìm, đóng vai trò là các điểm kỹ thuật phục vụ vận hành công trình.

Theo hồ sơ nghiên cứu, mỗi đảo nhân tạo có diện tích khoảng 2,2 ha, chu vi gần 2.500 m. Kết cấu đảo được xây dựng từ mặt biển xuống đáy ở độ sâu khoảng 20 m, chưa bao gồm phần gia cố nền.

Để hình thành mỗi đảo, dự kiến cần khoảng 4,4 triệu m3 cát san lấp cùng hệ thống cọc ống thép, bê tông, đá hộc và các cấu kiện bảo vệ chống xói lở. Xung quanh đảo được bố trí tường chắn sóng cao khoảng 3 m.

Tổng chi phí xây dựng mỗi đảo được ước tính khoảng 10.600 tỷ đồng. Như vậy, chi phí dành cho hai đảo nhân tạo vào khoảng hơn 21.000 tỷ đồng.

Theo phương án thiết kế, các đảo nhân tạo sẽ là nơi bố trí hệ thống thông gió cho hầm dìm, các trạm kỹ thuật, trung tâm vận hành, khu vực cứu hộ cứu nạn và bảo trì công trình.﻿

Theo kế hoạch của TP.HCM, dự án đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu nằm trong danh mục các công trình dự kiến khởi công trước ngày 2/7.﻿

Nếu được triển khai đúng tiến độ, công trình sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu, mở rộng không gian phát triển du lịch biển, logistics, cảng biển và đô thị ven biển, đồng thời tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.﻿

