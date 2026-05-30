Phát hiện 7 người liên tục chuyển khoản tổng cộng hơn 80 tỷ đồng cho người đàn ông SN 1976

Kim Linh
|

Người đàn ông này đã nhận được số tiền hơn 80 tỷ đồng chỉ trong vòng 8 tháng sau khi đưa ra thông tin "cần huy động vốn để thực hiện việc đáo hạn ngân hàng cho các khách hàng quen biết".

Ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Huy Đạt (sinh năm 1976, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua điều tra xác định, từ tháng 6/2025 đến tháng 02/2026, Nguyễn Huy Đạt đã đưa ra thông tin cần huy động vốn để thực hiện việc đáo hạn ngân hàng cho các khách hàng quen biết và cam kết sau vài ngày sẽ hoàn trả tiền gốc cùng tiền lãi theo thỏa thuận. Tin tưởng những thông tin do Đạt đưa ra, 7 người đã giao cho Đạt tổng số tiền hơn 80 tỷ đồng.

Thời gian đầu, Đạt thực hiện việc trả gốc và lãi đầy đủ nên tạo được lòng tin của các bị hại. Tuy nhiên, sau đó Đạt không tiếp tục thực hiện cam kết, đồng thời bỏ trốn khỏi địa phương. Nhận thấy có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị hại đã làm đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định và lệnh đối với Nguyễn Huy Đạt.

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Huy Đạt. Đến ngày 21/5, Nguyễn Huy Đạt đã đến Cơ quan Công an đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông báo, đề nghị những cá nhân là bị hại hoặc có liên quan đến vụ việc của Nguyễn Huy Đạt khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại 0939.735.678 để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo ﻿﻿Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc 'rừng - biển' đẹp hàng đầu Việt Nam

