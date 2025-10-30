Một kim loại quan trọng tăng giá kỷ lục, ngành khai khoáng toàn cầu đối mặt nguy cơ “khát” nguồn cung nghiêm trọng

Giá đồng đã đạt mức cao kỷ lục vào ngày 29/10 khi hàng loạt sự cố gián đoạn tại các mỏ lớn và dự báo sản lượng kém khả quan từ các công ty hàng đầu làm gia tăng lo ngại về thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.

Theo Financial Times, giá chuẩn tại London của kim loại công nghiệp này - được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực từ xây dựng đến xe điện - đã tăng 1,31% lên 11.183 USD/tấn, phá vỡ kỷ lục 11.104 USD/tấn đạt được vào tháng 5/2024.

Sự kết hợp giữa chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tình trạng xuống cấp tại nhiều mỏ khai thác lâu năm và các sự cố gián đoạn sản xuất tại những cơ sở lớn nhất thế giới đã góp phần đẩy giá đồng lên cao.

Đáng chú ý, giá đồng từng giảm nhẹ xuống quanh 10.945 USD/tấn do hoạt động chốt lời của giới đầu tư và tâm lý dè chừng trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngay trong ngày trong bối cảnh thị trường chờ đợi tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất.

Động thái này khiến đà tăng tạm chững lại, nhưng sự điều chỉnh ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc khi lo ngại về nguồn cung thắt chặt gia tăng, kéo giá kim loại này bật mạnh trở lại và lập kỷ lục mới.

Biến động giá đồng trên sàn LME trong vòng 1 năm qua.

Các chuyên gia tại Jefferies cảnh báo về “thâm hụt đáng kể trên thị trường đồng” trong năm tới, khi sản lượng khai thác bị ảnh hưởng bởi “những thách thức vận hành tại một số mỏ lớn”.

Trong năm 2025, thị trường đã chứng kiến nhiều cú sốc nguồn cung, bao gồm vụ lở đất nghiêm trọng tại mỏ đồng lớn thứ hai thế giới Grasberg ở Indonesia của Freeport-McMoRan. Công ty cho biết hoạt động khai thác tại đây vẫn tạm ngưng và sản lượng dự kiến sẽ giảm mạnh trong năm 2026.

Không chỉ Freeport, các nhà khai thác lớn khác cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Công ty Glencore niêm yết tại London vào ngày 29/10 đã báo cáo sản lượng đồng giảm 17% trong trong 9 tháng đầu 2025 và hạ mức dự báo sản lượng cao nhất cho cả năm.

Trong khi đó, công ty khai thác mỏ Antofagasta của Chile cho biết sản lượng năm 2025 sẽ chỉ đạt mức thấp nhất trong khung dự báo, đồng thời thừa nhận triển vọng 2026 cũng không mấy khả quan.

Đồng - mặt hàng chủ lực trong công nghiệp và là thước đo cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu - đã trải qua một năm đầy biến động, khi nhầm lẫn xung quanh chính sách thương mại của Hoa Kỳ gây ra sự biến động giá cực độ giữa New York và phần còn lại của thế giới.﻿

Kim loại này đã được nhập khẩu ồ ạt vào Mỹ trước khi các mức thuế mới được áp dụng, khiến nguồn hàng tại các khu vực bên ngoài suy giảm mạnh. Hiện tại, lượng tồn kho tại các kho của Comex ở Mỹ đã vượt quá tổng lượng dự trữ kết hợp tại Sàn giao dịch kim loại London (LME) và Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE).

Khi tác động của sự gián đoạn khai thác toàn cầu trở nên rõ ràng hơn, các nhà phân tích ngày càng lạc quan về đồng. Citigroup dự đoán giá đồng sẽ đạt 12.000 đô la một tấn trong nửa đầu năm tới, trong khi những người khác kỳ vọng cột mốc đó sẽ đến sớm hơn.﻿

Tuy nhiên, một số nhà quan sát vẫn thận trọng về xu hướng giá đồng, do triển vọng nhu cầu cơ bản còn nhiều bất ổn. Mặc dù có sự lạc quan dài hạn về việc sử dụng năng lượng tái tạo, xe điện và trung tâm dữ liệu ngày càng tăng, nhưng điều này đang bị lấn át bởi những lo ngại trước mắt về cuộc chiến thương mại đang leo thang.﻿