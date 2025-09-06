Một khu công nghiệp sẽ tạo việc làm cho 15.000 người, đóng góp 1.500 tỷ đồng vào ngân sách mỗi năm

Ngày 19/8, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Yên (giai đoạn I) chính thức khởi công, trong khuôn khổ Lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dự án nằm tại phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai (xã Bảo Hưng, Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cũ), với quy mô 254,59ha, được quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 trên 2.184 tỷ đồng, Tổng Công ty Viglacera là nhà đầu tư.

Với vị trí gần đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đang được triển khai, khu công nghiệp kỳ vọng sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước, và tạo ra động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Nam của tỉnh Lào Cai.

Theo Viglacera, khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp Trấn Yên sẽ tạo việc làm cho 15.000 lao động, đóng góp 1.500 tỷ đồng vào ngân sách mỗi năm.

Về công tác giải phóng mặt bằng, theo báo cáo của phường Âu Lâu sáng nay, dự án ảnh hưởng đến 425 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, được thực hiện thành 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, tổng diện tích đất cần thu hồi là 109ha, ảnh hưởng đến 165 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Giai đoạn 2, tổng diện tích thu hồi là 145,59ha, ảnh hưởng đến 257 hộ gia đình, cá nhân và 3 tổ chức.

Toàn cảnh buổi làm việc về công tác giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trấn Yên (giai đoạn I) - Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai

Lãnh đạo phường cho biết, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng hiện nay là một hộ gia đình cá nhân đang xác định nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm hình thành tài sản trên đất và các Giấy tờ khác có liên quan đến chủ sử dụng đất.

Bên cạnh đó, nguồn gốc sử dụng đất sau khi xác minh có nhiều nội dung cần điều chỉnh bản đồ, hồ sơ thu hồi đất do quy chủ sai, sai mã loại đất, gây mất nhiều thời gian rà soát và điều chỉnh. Một số hộ gia đình, cá nhân chưa đồng thuận ký xác nhận kết quả xác nhận nguồn gốc đất. Ngoài ra còn một số trường hợp đặc thù khác.

Tại buổi làm việc, Tổng Công ty Viglacera kiến nghị với UBND tỉnh Lào Cai đẩy nhanh tiến độ công khai, trình hồ sơ, thẩm định phương án để hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; công khai vị trí quy hoạch khu nghĩa trang mới để các hộ di chuyển mộ phần.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư dự án yêu cầu đẩy nhanh công tác thi công khu tái định cư để đảm bảo tiến độ thu hồi đất ở; đẩy nhanh công tác di chuyển đường điện, viễn thông, các công trình ngầm để đảm bảo tiến độ dự án; thi công hạ tầng giao thông, nhà máy nước sạch của dự án.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những thành quả đạt được, đồng thời yêu cầu phường Âu Lâu cần quán triệt và thực hiện tốt phương châm Quyết liệt, linh hoạt, đảm bảo vận dụng đúng quy định của pháp luật để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Thế Phước cũng yêu cầu phường Âu Lâu bám sát các văn bản hướng dẫn để giải quyết vướng mắc phát sinh trong thực tế; khảo sát khu vực nghĩa trang, phê duyệt phương án thiết kế để người dân sớm di chuyển phần mộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ phường trong việc hoàn thiện các phương án, thủ tục. Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng cập nhật bộ đơn giá vừa được UBND tỉnh ban hành để nhanh chóng tổ chức triển khai công tác giải phóng mặt bằng

Về tiến độ, ông Nguyễn Thế Phước nhấn mạnh, kết thúc ngày 30/10 phải đảm bảo hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 (tương đương 109ha), đến ngày 31/12 hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của dự án.