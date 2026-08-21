Một khu công nghiệp dự kiến tạo việc làm cho 35.000 người, nộp ngân sách trên 5.600 tỷ đồng/năm đang được xem xét chấp thuận đầu tư tại tỉnh miền Bắc

Dự án khu công nghiệp này được đánh giá là có hiệu quả tích cực về kinh tế - xã hội khi đi vào hoạt động.

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Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, sáng 20/8, ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp thành viên UBND tỉnh để cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp ASP Quảng Ninh.

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp ASP Quảng Ninh có tổng diện tích 353,5ha tại Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, do CPCP Đô thị và công nghiệp ASP đề xuất đầu tư.

Hiện, dự án này đã được Ban Quản lý KKT tỉnh chủ trì, lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và tổng hợp, thẩm định theo quy định.

Dự án được đánh giá có hiệu quả tích cực về kinh tế - xã hội khi đi vào hoạt động; dự kiến tạo việc làm cho khoảng 35.000 lao động; tổng số thuế dự kiến nộp ngân sách nhà nước đạt trên 5.600 tỷ đồng mỗi năm.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên UBND tỉnh, tại cuộc họp, ông Bùi Văn Khắng yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục và các quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND chỉ ra, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cần đặc biệt lưu ý các nội dung liên quan đến quy hoạch, đất đai, môi trường, hạ tầng kỹ thuật và tính khả thi của phương án đầu tư.

Ông Khắng nhấn mạnh, đây là dự án có quy mô lớn, khi đi vào hoạt động được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển công nghiệp, việc làm và nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Vì vậy, quá trình thẩm định phải đánh giá kỹ năng lực, cam kết của nhà đầu tư; bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đồng bộ về hạ tầng và phù hợp với định hướng phát triển Khu kinh tế ven biển Quảng Yên.