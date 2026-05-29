HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một khoản thu nhập phụ giúp tôi dám nghỉ việc sau 10 năm chịu đựng

Thu Thanh
|

Có những người không nghỉ việc vì còn yêu công việc. Nhưng cũng có rất nhiều người không dám nghỉ… chỉ vì sợ hết tiền.

10 năm đi làm văn phòng, chị Minh Anh (39 tuổi, Hà Nội) từng nghĩ mình sẽ gắn bó mãi với một công ty truyền thông lớn. Công việc ổn định, lương đều, cuối năm có thưởng, nhìn từ bên ngoài chẳng có gì để phàn nàn. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu: có những đồng lương được trả bằng sự kiệt sức kéo dài.

Điều khiến chị bất ngờ nhất không phải là ngày mình nghỉ việc, mà là việc một khoản thu nhập phụ nhỏ từng bị xem là "làm cho vui" lại trở thành chiếc phao cứu sinh đúng lúc nhất.

"Mỗi sáng thức dậy là thấy sợ phải đi làm"

Một khoản thu nhập phụ giúp tôi dám nghỉ việc sau 10 năm chịu đựng- Ảnh 1.

Những năm đầu, Minh Anh từng rất hào hứng với công việc. Chị làm nội dung, thường xuyên chạy deadline, họp liên tục và gần như lúc nào cũng trong trạng thái "online".

"Có thời điểm tôi trả lời tin nhắn công việc lúc 1-2 giờ sáng là chuyện bình thường. Cuối tuần vẫn cầm laptop đi cà phê để sửa bài", chị kể.

Sau khi sinh con thứ hai, áp lực càng lớn hơn. Một bên là KPI công việc, một bên là con nhỏ hay ốm, học phí, tiền thuê nhà, đủ loại chi phí sinh hoạt ở Hà Nội ngày càng tăng.

Nhưng thứ khiến chị mệt nhất lại không phải khối lượng công việc, mà là môi trường độc hại kéo dài suốt nhiều năm.

"Đi làm mà lúc nào cũng phải dè chừng. Người nói xấu người khác sau lưng, sếp thích kiểm soát, đồng nghiệp cạnh tranh căng thẳng. Có hôm tôi ngồi trong nhà vệ sinh chỉ để… thở một chút cho đỡ áp lực", chị nhớ lại.

Dù vậy, chị vẫn không dám nghỉ.

Vì còn tiền nhà.

Vì còn con nhỏ.

Vì còn những khoản chi cố định mỗi tháng không thể bốc hơi chỉ nhờ một lá đơn xin nghỉ việc.

Một công việc tay trái bắt đầu từ… tiền bỉm sữa

Khoảng 3 năm trước, trong một lần muốn kiếm thêm tiền mua sữa cho con, Minh Anh thử bán đồ ăn vặt online cho bạn bè và đồng nghiệp.

Ban đầu chỉ là vài hộp cơm trộn, bánh cuốn, đồ ăn tự làm đăng trên Facebook cá nhân. Mỗi ngày lời vài chục đến vài trăm nghìn đồng.

"Lúc đó tôi không nghĩ đây là nghề phụ. Chỉ nghĩ kiếm thêm chút nào hay chút đó", chị nói.

Nhưng điều bất ngờ là khách bắt đầu quay lại nhiều hơn. Có người đặt theo tuần, có người giới thiệu thêm bạn bè. Sau đó, chị mở thêm một tài khoản TikTok để quay cảnh nấu ăn đơn giản tại nhà.

Không cầu kỳ dựng video, không chạy quảng cáo, nhưng nhờ nội dung thật và gần gũi, lượng khách tăng dần.

Sau gần 2 năm, khoản thu nhập phụ của chị dao động khoảng 7-10 triệu đồng/tháng, có tháng cao điểm đạt hơn 12 triệu đồng.

Con số này chưa bằng lương chính, nhưng đủ để chị bắt đầu nghĩ khác.

"Lần đầu tiên tôi nhận ra: nếu mất việc, mình chưa chắc đã chết đói như mình từng tưởng", chị cười.

Khoản tiền nhỏ nhưng đổi được tâm lý sống

Điều lớn nhất mà công việc phụ mang lại không chỉ là tiền.

Đó là cảm giác có đường lui.

Nhiều người đi làm trong môi trường độc hại nhiều năm thường rơi vào trạng thái bị phụ thuộc tài chính: phụ thuộc vào lương tháng, bảo hiểm, thưởng cuối năm hoặc đơn giản là nỗi sợ "ra ngoài không biết làm gì".

Với Minh Anh, khoản thu nhập phụ giúp chị dần lấy lại cảm giác chủ động.

Chị bắt đầu có quỹ dự phòng riêng. Có tiền tự chi cho bản thân mà không phải cân đo từng khoản.

Quan trọng nhất: chị không còn thấy mình bị mắc kẹt.

"Tôi từng nghĩ nghỉ việc ở tuổi gần 40 là rất đáng sợ. Nhưng hóa ra đáng sợ hơn là tiếp tục sống trong tình trạng kiệt quệ tinh thần mỗi ngày", chị nói.

Đầu năm nay, sau một cuộc họp khiến chị bật khóc ngay tại văn phòng, Minh Anh quyết định nộp đơn xin nghỉ.

Không ồn ào.

Không "nghỉ ngang".

Chỉ là lần đầu tiên sau 10 năm, chị đủ tự tin để chọn mình trước.

Thu nhập phụ giờ không còn là "kiếm thêm cho vui"

Một khoản thu nhập phụ giúp tôi dám nghỉ việc sau 10 năm chịu đựng- Ảnh 2.

Trong vài năm gần đây, ngày càng nhiều phụ nữ văn phòng bắt đầu tìm thêm nguồn thu thứ hai: bán hàng online, làm affiliate, nhận việc freelance, nấu ăn tại nhà, viết nội dung, dạy học online, livestream…

Lý do không chỉ nằm ở chuyện giá cả leo thang.

Mà còn vì rất nhiều người muốn có thêm một "vùng an toàn tài chính" cho chính mình.

Theo Minh Anh, nếu quay lại thời điểm 5 năm trước, chị vẫn sẽ bắt đầu làm thêm sớm hơn.

"Không phải để nghỉ việc ngay. Mà để mình có quyền lựa chọn nếu một ngày công việc hiện tại khiến mình không còn hạnh phúc nữa."

Hiện tại, thu nhập của chị chưa ổn định hoàn toàn như thời còn làm văn phòng. Có tháng cao, có tháng thấp. Nhưng đổi lại, chị ngủ ngon hơn, có thời gian cho con và không còn cảm giác mỗi sáng thức dậy là một cuộc chiến.

"Tôi từng nghĩ tự do tài chính là phải có rất nhiều tiền. Sau này mới hiểu, đôi khi chỉ cần có thêm một khoản thu nhập đủ để mình không phải chịu đựng nữa."

Dọn nhà phát hiện chiếc bát cũ của ông cố, chàng trai mang đi kiểm tra thì lộ bí mật khó tin
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại