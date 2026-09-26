Một khách hàng gửi hơn 21 tỷ đồng tại BIDV, Vietcombank, VietinBank,... để ngân hàng phong tỏa phần lớn số tiền

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) đang có hơn 21,1 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng bị hạn chế sử dụng. Trong đó, một phần được phong tỏa cho dự án The Star, phần còn lại dùng để đảm bảo các khoản vay ngắn hạn và thẻ tín dụng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của An Gia, tại cuối kỳ, doanh nghiệp có 21,18 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng thương mại ngắn hạn nằm trong nhóm tài sản khác. Các khoản tiền gửi này có kỳ hạn từ 3-12 tháng, hưởng lãi suất nhưng bị hạn chế sử dụng.



Cụ thể, An Gia đang có 8,8 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh 11 TP.HCM và 8,71 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Hai khoản tiền này được ghi nhận với mục đích phong tỏa cho dự án The Star.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có 3,6 tỷ đồng tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) để đảm bảo cho khoản vay ngắn hạn.

An Gia còn có gần 68,8 triệu đồng tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), được phong tỏa cho thẻ tín dụng.

Ngoài các khoản tiền gửi ngắn hạn, An Gia còn có 3 tỷ đồng tiền gửi dài hạn tại ngân hàng thương mại. Khoản tiền này đang bị phong tỏa theo một quyết định thi hành án chủ động được ban hành từ tháng 6/2020.

Về bản chất, đây là hình thức dùng tiền gửi hoặc hợp đồng tiền gửi làm tài sản bảo đảm cho khoản vay. Doanh nghiệp vẫn đứng tên sở hữu khoản tiền, đồng thời khoản tiền gửi có thể tiếp tục hưởng lãi theo thỏa thuận, nhưng quyền sử dụng số tiền bị hạn chế trong thời gian nghĩa vụ được bảo đảm còn tồn tại.

Cơ chế này về cơ bản giúp ngân hàng giảm rủi ro tín dụng, bởi nếu doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ theo khoản vay, tài sản bảo đảm là tiền gửi có thể được xử lý theo thỏa thuận và quy định liên quan. Với doanh nghiệp, việc sử dụng tiền gửi làm tài sản bảo đảm cũng có thể giúp tiếp cận khoản vay mà không cần dùng đến các tài sản khác như bất động sản, máy móc hay hàng tồn kho.

Theo BCTC quý II/2026 , nợ phải trả của An Gia đạt khoảng 7.666 tỷ đồng vào cuối quý II, trong đó dư nợ vay ngắn hạn ở mức khoảng 1.676 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của An Gia đạt gần 11.470 tỷ đồng, tăng khoảng 5.992 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng mạnh lên hơn 8.542 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong quý II/2026, An Gia ghi nhận 95,2 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 282,65 tỷ đồng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt khoảng 162,5 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 287,7 tỷ đồng.