Cách đây vài năm, hình ảnh một học sinh THPT sở hữu tài khoản ngân hàng riêng vẫn còn khá xa lạ.

Mỗi lần cần đóng học phí, mua khóa học trực tuyến, thanh toán một đơn hàng hay nhận tiền từ bố mẹ, lựa chọn phổ biến của học sinh phổ thông vẫn là tiền mặt hoặc sử dụng nhờ tài khoản của người thân. Thế nhưng, cùng với việc thanh toán số trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày, nhu cầu tự quản lý những khoản chi tiêu đầu tiên cũng xuất hiện sớm hơn ở thế hệ trẻ.

Điều đó đặt ra một câu hỏi thú vị nếu một người từ 15 tuổi đã có thể học trực tuyến, mua sắm online, sử dụng ví điện tử hay tham gia nền kinh tế số, tại sao họ vẫn phải chờ đến khi đủ 18 tuổi mới có trải nghiệm ngân hàng số trọn vẹn?

Cake by VPBank vừa đưa ra một câu trả lời đáng chú ý. Ngân hàng số này trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam cho phép khách hàng từ 15 đến dưới 18 tuổi mở tài khoản thanh toán hoàn toàn trực tuyến thông qua định danh điện tử (eKYC). Đây không chỉ là một tính năng mới, mà còn đánh dấu sự mở rộng đáng kể về đối tượng được tiếp cận dịch vụ ngân hàng số.

Ở góc độ thị trường, điều đáng nói không nằm ở việc mở thêm một loại tài khoản, mà ở sự thay đổi trong tư duy phục vụ khách hàng. Trong nhiều năm, cuộc đua giữa các ngân hàng số chủ yếu xoay quanh tốc độ mở tài khoản, giao diện ứng dụng, miễn phí giao dịch hay tích hợp thêm các tiện ích tài chính. Những đổi mới này giúp trải nghiệm ngân hàng ngày càng nhanh và thuận tiện hơn, nhưng phần lớn vẫn hướng đến nhóm khách hàng trưởng thành.

Việc mở rộng dịch vụ cho nhóm từ 15 đến dưới 18 tuổi lại trả lời một câu hỏi khác: ai sẽ là thế hệ người dùng ngân hàng tiếp theo?

Đây cũng là bước đi phù hợp với định vị mà Cake by VPBank theo đuổi trong những năm gần đây, một ngân hàng số lấy AI làm nền tảng phát triển. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo được ứng dụng xuyên suốt trong vận hành, từ tối ưu quy trình, nâng cao khả năng xử lý cho đến cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Nếu trước đây AI thường được nhắc đến như công cụ giúp giao dịch nhanh hơn hoặc dịch vụ thông minh hơn, thì ở trường hợp này, công nghệ còn giúp mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính đến một nhóm người dùng vốn chưa từng được phục vụ theo cách hoàn toàn trực tuyến.

Chiến lược đó cũng đã được ghi nhận tại Better Choice Awards 2025, nơi Cake by Vp Bank được vinh danh ở hạng mục "Ngân hàng số ứng dụng AI xuất sắc". Theo ban tổ chức, giải thưởng tôn vinh những đơn vị tiên phong đưa AI vào hoạt động ngân hàng nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành. Cùng tại Better Choice Awards 2025, ngân hàng số Cake by VPBank còn được trao giải "Nền tảng AI Make in Vietnam tiên phong", phản ánh định hướng phát triển công nghệ do đội ngũ kỹ sư trong nước xây dựng.

Không chỉ được ghi nhận trong nước, năm 2025 Cake by VPBank còn được International Banker tạp chí tài chính có trụ sở tại Anh trao danh hiệu "Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2025". Theo đơn vị trao giải, các tiêu chí đánh giá bao gồm năng lực đổi mới, ứng dụng công nghệ, hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ khách hàng.

Đằng sau những cột mốc này là một xu hướng rộng hơn của thị trường tài chính số. Thế hệ sinh từ cuối những năm 2000 lớn lên cùng điện thoại thông minh, thanh toán QR, thương mại điện tử và các dịch vụ số. Với họ, việc quản lý một khoản tiền cá nhân trên ứng dụng không còn là đặc quyền của người trưởng thành mà dần trở thành một kỹ năng sống cơ bản.

Ở chiều ngược lại, phụ huynh cũng ngày càng quan tâm đến việc giáo dục tài chính sớm. Một tài khoản thanh toán riêng không đơn thuần để chuyển và nhận tiền, mà còn tạo cơ hội để con hình thành thói quen lập kế hoạch chi tiêu, theo dõi các khoản thanh toán và làm quen với trách nhiệm tài chính trong môi trường có tính minh bạch và an toàn hơn so với việc sử dụng tiền mặt.

Nhìn rộng hơn, đây cũng là một biểu hiện của tài chính toàn diện xu hướng mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thống đến nhiều nhóm người dùng hơn thông qua công nghệ số. Nếu trước đây đổi mới trong ngân hàng thường được đo bằng số lượng tính năng mới, thì giờ đây một tiêu chí khác đang xuất hiện đổi mới còn được đánh giá bằng việc có thể phục vụ thêm những nhóm khách hàng vốn nằm ngoài phạm vi truyền thống.

Có thể, việc một học sinh 15 tuổi sở hữu tài khoản ngân hàng sẽ sớm trở thành điều bình thường như việc các em có email hay điện thoại thông minh. Và nếu điều đó xảy ra, dấu mốc đáng nhớ sẽ không nằm ở việc một ngân hàng bổ sung thêm một tính năng, mà ở chỗ ngành ngân hàng đã bắt đầu dịch chuyển "vạch xuất phát" của hành trình tài chính xuống sớm hơn cho thế hệ công dân số.

Khi công nghệ tiếp tục xóa nhòa những giới hạn về độ tuổi, khoảng cách và trải nghiệm, câu hỏi đáng chờ đợi không còn là ngân hàng số sẽ làm nhanh hơn hay thông minh hơn đến đâu, mà là đâu sẽ là ranh giới tiếp theo được mở ra để nhiều người Việt có thể tiếp cận dịch vụ tài chính một cách chủ động và bình đẳng hơn?