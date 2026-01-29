Thông tin này được Bộ Tư lệnh Không quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine báo cáo. Tổng cộng, hệ thống này đã bắn hạ gần 250 mục tiêu trên không do quân Nga sử dụng để tấn công Ukraine.

"Đến nay chúng tôi đã phá hủy gần 250 mục tiêu nhờ hệ thống Patriot, trong đó hơn 140 mục tiêu là tên lửa đạn đạo", chỉ huy tiểu đoàn Patriot - Anh hùng Ukraine Vyacheslav Ageev, cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Tiểu đoàn trên là đơn vị đầu tiên đến Hoa Kỳ để huấn luyện về hệ thống phòng không này, tổ hợp Patriot được chuyển giao cho Ukraine như một phần của gói viện trợ quân sự quốc tế.

“Ba tháng hóa ra lại là quá nhiều. Sau khi làm quen với các thiết bị 'thủ công' của Liên Xô, việc làm chủ hệ thống hiện đại rất dễ dàng. Sau ba hoặc bốn tuần, tôi đã gọi cho chỉ huy lữ đoàn: 'Thưa chỉ huy, chúng tôi biết mọi thứ rồi. Hãy đưa chúng tôi về Ukraine - chúng tôi muốn chiến đấu'”, ông Ageyev nói.

Bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Ukraine.

Vào đêm ngày 4 tháng 5 năm 2023, binh sĩ thuộc đơn vị này đã sử dụng hệ thống Patriot để bắn hạ tên lửa đạn đạo Kinzhal của Nga lần đầu tiên trên thế giới, do tiêm kích MiG-31K phóng vào khu vực Kyiv.

Chiếc máy bay này là một tiêm kích đánh chặn MiG-31BM được cải tiến, có khả năng mang 1 tên lửa và tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 2.000 km.

Về kích thước và hình dáng, tên lửa Kinzhal tương tự tên lửa đạn đạo Iskander. Tốc độ tối đa được công bố của nó lên tới Mach 10.

Hiện nay, hệ thống tên lửa phòng không Patriot là một trong những tổ hợp phòng thủ tên lửa hiệu quả nhất của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Hệ thống này sử dụng 3 loại tên lửa khác nhau, có khả năng đánh chặn cả mục tiêu trên không tầm xa cũng như tên lửa đạn đạo và siêu thanh.

Phiên bản mới nhất của hệ thống phòng không Patriot cho đến nay là PAC-3 MSE, được tạo ra để thực hiện một nhiệm vụ khá khó khăn - đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung trên đường bay cuối cùng của chúng.

Tuần trước trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Davos, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã được cam kết việc cung cấp thêm tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot .