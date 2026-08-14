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Một hãng xe máy điện Việt bất ngờ thông báo "tạm dừng", hoàn toàn bộ tiền cọc cho khách hàng

Minh Đức
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Hãng đã công bố dự án phát triển mẫu xe được xem là "siêu" xe máy điện đầu tiên của Việt Nam.

Vừa mới đây, một hãng xe máy điện của Việt Nam đã bất ngờ thông báo trên mạng xã hội về việc dừng dự án phát triển mẫu được xem là "siêu" xe máy điện đầu tiên của Việt Nam.

Cụ thể, Nuen Moto đã đưa ra các thông báo trên các kênh mạng xã hội chính thức của hãng về việc "chính thức tạm dừng dự án" phát triển mẫu xe máy điện Nuen N1-S. Cũng trong thông báo, Nuen Moto cho biết hãng đã gần như hoàn thành việc hoàn tiền cho khách hàng đã đặt cọc mẫu xe này.

Thông báo cũng cho biết rằng việc tạm dừng dự án không đồng nghĩa dừng hoàn toàn hoạt động của Nuen Moto, mà đội ngũ sẽ "dồn lực cho một dự án hoàn toàn mới, một hướng đi khác".

Một hãng xe máy điện Việt bất ngờ thông báo "tạm dừng", hoàn toàn bộ tiền cọc cho khách hàng - Ảnh 1.

Nuen N1-S chạy thử ở trường đua Đại Nam. Ảnh: Nuen Moto

Được biết, Nuen Moto từng cho ra mắt mẫu N1-S hồi giữa tháng 9/2024. Với loạt thông số "khủng" so với mặt bằng chung các mẫu xe máy điện phổ thông có mặt tại Việt nam thời điểm đó, Nuen N1-S được xem như là "siêu" xe máy điện đầu tiên. Với mức giá từ 180 - 220 triệu đồng và sản xuất giới hạn chỉ 200 chiếc, mẫu xe đã tạo được nhiều chú ý vào thời điểm xuất hiện lần đầu khoảng giữa năm 2024.

Theo kế hoạch ban đầu, Nuen Moto sẽ tổ chức lái thử vào khoảng đầu năm 2025, đến cuối năm sẽ giao xe; song, kế hoạch bàn giao đã được thông báo lùi lại một năm trước khi đưa ra thông báo chính thức tạm dừng với mẫu xe này.

Một hãng xe máy điện Việt bất ngờ thông báo "tạm dừng", hoàn toàn bộ tiền cọc cho khách hàng - Ảnh 2.

Nuen N1-S phiên bản Founder's Edition được trưng bày tại Vietnam Motor Show 2024. Ảnh: Nuen Moto

Vào thời điểm ra mắt, Nuen N1-S gây chú ý khi được thiết kế theo phong cách Urban Scrambler rất lạ mắt. Thực tế, N1-S không định vị ở phân khúc phổ thông mà hướng tới trải nghiệm thể thao cao cấp. Xe được trang bị động cơ điện 24 kW (tương đương 32 mã lực), mô-men xoắn 190 Nm, cho tốc độ tối đa lên tới 130 km/h.

Bên cạnh sức mạnh ấn tượng, Nuen N1-S sở hữu cụm pin 8 kWh đi được tới 200 km/lần sạc, hỗ trợ sạc nhanh (đầy 80% chỉ trong 40 phút với trạm sạc DC), cùng chuẩn kháng nước IP67. Ở bản cao cấp (Founder's Edition), xe còn được tích hợp hàng loạt trang bị hàng hiệu như phuộc Ohlins, phanh Brembo, cùng các công nghệ hiện đại như ABS, Cruise Control và tính năng kết nối thông minh.

Một hãng xe máy điện Việt bất ngờ thông báo "tạm dừng", hoàn toàn bộ tiền cọc cho khách hàng - Ảnh 3.

Nuen N1-S có thể đạt vận tốc tối đa 130 km/h. Ảnh: Nuen Moto

Sự xuất hiện của N1-S từng được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy khai mở phân khúc xe máy điện hiệu suất cao tại thị trường Việt Nam vốn chưa có hãng nào khai thác. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại - khi xe máy điện đã trở nên rất phổ biến và có đà tăng trưởng mạnh, nhu cầu cho xe máy điện phân khúc siêu cao cấp dần hình thành.

Tại phân khúc này, VinFast cũng đã có dự định ra mắt loạt xe thể thao với đa dạng kiểu dáng, từ Sport, Touring đến Maxi Scooter. Các mẫu xe này dự kiến sở hữu sức mạnh ngang với các xe sử dụng động cơ đốt trong có dung tích xi lanh khoảng 600cc, có thể sẽ xuất hiện trên thị trường từ khoảng Quý II/2027.

Tags

xe điện

Xe máy điện

Nuen Moto

Nuen N1-S

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