Một hãng xe điện Trung Quốc tăng doanh số 200% ở châu Âu - có phải đây là lý do EU vội vàng gỡ bỏ lệnh cấm xe xăng?

Thị trường ô tô lục địa già đang chứng kiến những diễn biến đầy bất ngờ trước khi khép lại năm 2025. Theo Reuters, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA) đã công bố doanh số bán hàng trong tháng 11 tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng cộng 1,17 triệu xe. Tính chung 11 tháng đầu năm 2025, tổng doanh số toàn thị trường đã đạt 11,2 triệu xe, tăng trưởng 4,2% và mở ra hy vọng về một kịch bản về đích đầy lạc quan cho các nhà sản xuất.

Tuy nhiên, động lực chính thúc đẩy sự khởi sắc này không nằm ở các thương hiệu xe động cơ đốt trong truyền thống mà đến từ sự trỗi dậy mạnh mẽ của xe điện (BEV).

Phân khúc xe xanh đã ghi nhận mức tăng trưởng 18,3% trong tháng 11, chiếm tới 19,4% thị phần toàn thị trường. Trong khi đó, các dòng xe lai điện (hybrid) cũng không hề kém cạnh khi đạt mức tăng 14,3%, củng cố vị thế là lựa chọn chuyển đổi ưu tiên của người tiêu dùng châu Âu.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là sự vươn lên thần tốc của hãng xe điện Trung Quốc BYD với mức tăng trưởng kỷ lục lên đến 221,8% trong tháng 11 . BYD đã chính thức áp sát Tesla khi chiếm giữ 2% thị phần tại châu Âu. Trong khi đấy, "gã khổng lồ" Tesla lại đang bộc lộ dấu hiệu hụt hơi khi doanh số giảm 11,8%, kéo thị phần xuống còn 2,1%

Nên nhớ hãng xe điện đến từ Trung Quốc chỉ mới gia nhập thị trường châu Âu từ năm 2021, còn Tesla đã là lão làng ở mảnh đất này được gần 15 năm.

Biểu đồ thể hiện tỷ lệ phần trăm doanh số bán xe điện theo từng quốc gia ở châu Âu trong bảy tháng đầu năm 2025.

Bên cạnh BYD, các thương hiệu đến từ Trung Quốc khác như Geely, Chery cũng liên tiếp đạt được thành công tại lục địa già. Theo thống kê riêng tại thị trường Anh, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc chiếm tới 13% tổng số xe đăng ký mới, tăng trưởng gấp đôi so với năm ngoái.

Sự thâm nhập quyết liệt với dải sản phẩm đa dạng và giá thành cạnh tranh đã giúp các hãng xe Trung Quốc dần xóa tan rào cản tại thị trường vốn được coi là khó tính nhất thế giới.

Với các hãng xe châu Âu truyền thống, tập đoàn Volkswagen tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với 27,2% thị phần và ghi nhận mức tăng trưởng doanh số 14,8%. Xếp ở vị trí thứ hai là Stellantis với 14,6% thị phần mặc dù tốc độ tăng trưởng còn khá khiêm tốn ở mức 1,6%. Trong khi đó, Renault cũng giữ vững phong độ khi duy trì 10,7% thị phần toàn khu vực và đạt mức tăng trưởng doanh số 7,1% so với cùng kỳ.﻿

Volkswagen vẫn chiếm thị phần lớn nhất tại châu Âu.

Hãng tin Reuters nhận định, những con số thống kê trên không mang tính dài hạn. Việc xe điện nói chung và xe Trung Quốc nói riêng bùng nổ doanh số đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo thị trường tại Đức, Pháp và Ý, buộc các hãng xe châu Âu truyền thống như Volkswagen, Peugeot, Citroën, Renault, phải nghiêm túc xem xét lại chiến lược. ﻿

Bởi, các nhà sản xuất ô tô châu Âu đang phải đối mặt với áp lực lớn từ việc duy trì lợi nhuận trong bối cảnh cuộc chiến giá cả xe điện ngày càng khốc liệt. Việc EU bắt đầu xem xét lại các lộ trình cấm xe động cơ đốt trong vào năm 2035 cũng tạo ra một tâm lý chờ đợi nhất định từ phía khách hàng. Điều này có thể khiến tốc độ tăng trưởng trong năm 2026 trở nên khó lường hơn.