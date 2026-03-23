Một hãng tàu trả Iran hơn 52 tỷ đồng để đi qua eo biển Hormuz an toàn: Giao dịch bằng cách nào?

Y Vân |

Một số quốc gia được cho là đang đàm phán trực tiếp với Iran để đảm bảo các tàu chở dầu của họ có thể đi qua eo biển Hormuz an toàn.

Một công ty vận tải biển đã trả Iran 2 triệu USD để có thể đi qua eo biển Hormuz an toàn trong bối cảnh Tehran tiến tới phong tỏa “có chọn lọc” tuyến đường thủy huyết mạch của thế giới.

Theo nền tảng cung cấp thông tin hàng hải Lloyd's List, Iran đang xem xét cho phép một số tàu không có liên hệ với Mỹ hoặc Israel được phép đi qua. Các quốc gia bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Iraq, Malaysia và Trung Quốc được cho là đang đàm phán trực tiếp với Iran để đảm bảo các tàu chở dầu của họ đi qua eo biển Hormuz an toàn.

Đây là một phần của hệ thống kiểm tra và đăng ký mới do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran vận hành. Theo cơ quan tình báo, cho đến nay, ít nhất 9 tàu đã đi qua vùng biển thuộc chủ quyền của Iran.

Một trong số này được cho là đã trả Iran 2 triệu USD (52,6 tỷ VNĐ), nhưng vẫn chưa rõ giao dịch này được thực hiện như thế nào trong bối cảnh Iran đang chịu các lệnh trừng phạt sâu rộng.

Trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28/2, các tàu thuyền vẫn đi qua eo biển Hormuz. Hiện tại, các tàu dường như đang chuyển hướng sang một hành lang hẹp gần đảo Larak của Iran. Dimitris Maniatis, giám đốc điều hành của công ty tư vấn và cung cấp dịch vụ an ninh hàng hải Marisks, cho biết: “Hiện các chính phủ và ngành công nghiệp năng lượng đang nỗ lực thiết lập một quy trình mà theo đó, các tàu không có mối liên hệ với Israel hoặc Mỹ sẽ được đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn”.

“Hiện tại, vấn đề này vẫn đang được xem xét từng trường hợp cụ thể, trong đó một số nước sẽ liên lạc với chính quyền Iran, thông báo rằng tàu của họ đang tiến vào vùng Vịnh để được đi qua an toàn”.

Trước xung đột, khoảng 20% lượng dầu mỏ của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, lưu lượng vận tải qua tuyến đường biển này đã giảm 95% trong 3 tuần qua, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo Independent, Wion﻿

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

