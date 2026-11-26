Đây là thương vụ mua máy bay từ Mỹ lớn nhất của một hãng hàng không quốc gia này sau gần một thập kỷ.

China Southern Airlines cho biết công ty con Xiamen Airlines đã đồng ý về việc mua 50 chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 với giá niêm yết khoảng 7,4 tỷ USD. Đây là thương vụ mua máy bay lớn nhất của một hãng hàng không Trung Quốc từ nhà sản xuất máy bay Mỹ trong gần một thập kỷ qua.

Đơn hàng này nằm trong cam kết mua 200 máy bay mà phía Trung Quốc đã đưa ra trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 5.

Kể từ năm 2017, nhà sản xuất máy bay Mỹ gần như không nhận được đơn hàng mới nào từ thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington, mặc dù họ vẫn tiếp tục bàn giao các máy bay theo những đơn hàng cũ.

Boeing và Airbus dự báo rằng đến năm 2045, Trung Quốc sẽ cần khoảng 9.000 máy bay mới để đáp ứng nhu cầu – con số cao hơn bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới.

Trung Quốc hiện chưa công bố các đơn hàng cụ thể nào nằm trong cam kết mua 200 máy bay nói trên, và tài liệu mà China Southern Airlines gửi lên cơ quan quản lý chứng khoán cũng không nêu rõ liệu đơn hàng này có nằm trong cam kết đó hay không. Phía Boeing – công ty có cổ phiếu tăng 1% trong phiên giao dịch thứ Ba – đã từ chối bình luận.

Thông thường, các hãng hàng không sẽ nhận được mức chiết khấu đáng kể so với giá niêm yết từ các nhà sản xuất.

Hôm thứ Hai, ông Trump cho biết ông tin rằng Trung Quốc sẽ mua thêm 250 máy bay Boeing nữa. Tuy nhiên, ông không đưa ra thông tin chi tiết, và các quan chức Trung Quốc cũng chưa xác nhận bất kỳ thương vụ mua sắm nào khác.

Theo tài liệu mà China Southern Airlines gửi lên cơ quan quản lý, các máy bay 737 MAX trong thỏa thuận với Xiamen Airlines dự kiến được bàn giao theo từng đợt trong giai đoạn từ năm 2031 đến 2034. Công ty cũng cho biết thêm thỏa thuận này còn cần sự phê duyệt từ các cổ đông và các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Trung Quốc.

China Southern cho biết đơn hàng này sẽ giúp Xiamen Airlines nắm bắt các cơ hội từ việc chuyển sang hoạt động tại Sân bay Quốc tế Hạ Môn Tường An (Xiamen Xiang'an International Airport) mới, hỗ trợ xây dựng một trung tâm hàng không tại tỉnh Phúc Kiến, đồng thời tối ưu hóa cơ cấu đội bay của hãng.

Xiamen Airlines, vốn trước đây chỉ vận hành các dòng máy bay Boeing, đã chấm dứt truyền thống sử dụng hoàn toàn máy bay Boeing kéo dài gần bốn thập kỷ vào đầu năm 2023, khi tiếp nhận chiếc Airbus A321neo đầu tiên theo hình thức thuê vận hành.

Vào tháng 4, China Southern và Xiamen Airlines cũng đã đạt thỏa thuận mua 137 máy bay thuộc dòng Airbus A320neo.

Theo Nikkei