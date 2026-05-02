Một hãng hàng không giá rẻ sắp phá sản ngay trong chiều nay, toàn ngành vội chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

Hãng hàng không giá rẻ biểu tượng của Mỹ, Spirit Airlines, đang chuẩn bị các thủ tục để ngừng hoạt động sau khi nỗ lực tìm kiếm phao cứu sinh tài chính cuối cùng thất bại. Thông tin này được các nguồn tin thân cận chia sẻ với CNBC.

Theo đó, hãng bay này có thể sẽ chính thức đóng cửa sớm nhất vào lúc 3 giờ sáng giờ ET (khoảng chiều nay theo giờ Việt Nam). Các nguồn tin yêu cầu giấu tên vì không được phép công khai các cuộc thảo luận nội bộ.

Cuộc đàm phán cứu trợ đổ vỡ

Tháng trước, chính quyền Tổng thống Trump đã đưa ra đề nghị cho vay 500 triệu USD, một thỏa thuận có thể giúp Chính phủ nắm giữ tới 90% cổ phần của hãng hàng không có trụ sở tại Florida này. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán với các trái chủ về gói cứu trợ của Chính phủ trong tuần này đã rơi vào bế tắc.

Phát biểu vào đầu ngày thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền của ông đã đưa ra đề xuất cứu trợ cuối cùng:

“Tôi phải nói rằng chúng tôi đang đưa ra một thỏa thuận rất khắt khe. Hoặc là họ chấp nhận, hoặc là không. Có vẻ như các bên cho vay khác đang ngăn cản vì họ lo ngại quyền ưu tiên thanh toán của mình bị đẩy xuống”. Ông khẳng định chắc nịch: “Chính phủ phải là ưu tiên số một”.

Spirit Airlines là cái tên tiên phong tại Mỹ cho mô hình giá vé siêu thấp, đi kèm thu phí mọi dịch vụ. Dù từng có thời gian kinh doanh rất khởi sắc, hãng này đã trượt dài trong những năm gần đây do chi phí lao động tăng cao, sự thay đổi trong thị hiếu hành khách (chuyển sang phân khúc cao cấp hơn) và sự cố thu hồi động cơ hàng loạt. Hai năm trước, kế hoạch sáp nhập giữa Spirit và JetBlue cũng đã bị chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden chặn đứng sau một vụ kiện chống độc quyền.

Dù đã nỗ lực tái cấu trúc, nhưng việc giá nhiên liệu bay vọt lên do xung đột tại Trung Đông đã trở thành giọt nước tràn ly. Đây là lần thứ hai hãng phải nộp đơn phá sản trong vòng chưa đầy một năm. Tại tòa án phá sản New York hôm 23/4, luật sư của hãng, Marshall Huebner, đã cảnh báo rằng dòng tiền của Spirit không còn cầm cự được bao lâu nữa.

Toàn ngành hàng không chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

Tính đến chiều tối thứ Sáu, trang web của Spirit vẫn mở bán vé và có khoảng 44 chuyến bay đang hoạt động. Tuy nhiên, các đối thủ lớn đã bắt đầu chuẩn bị phương án ứng phó nếu Spirit đột ngột dừng bay, khiến hàng ngàn hành khách và phi hành đoàn bị mắc kẹt.

United Airlines tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ khách hàng và nhân viên của Spirit. American Airlines ngay lập tức áp đặt mức giá trần cho các chặng bay trùng với Spirit để ngăn chặn tình trạng đẩy giá vé quá cao, đồng thời nỗ lực hỗ trợ tối đa hành khách bị ảnh hưởng. JetBlue và Frontier Airlines cũng cam kết cung cấp các lựa chọn chuyến bay thay thế cho những người chịu ảnh hưởng từ sự sụp đổ tiềm tàng này.

Theo dữ liệu từ Cirium, tính đến tháng 2, Spirit vẫn chiếm 3,9% thị phần nội địa Mỹ với khoảng 1,7 triệu lượt khách. Sự biến mất của hãng bay này không chỉ là dấu chấm hết cho một đế chế giá rẻ mà còn gây ra xáo trộn không nhỏ cho thị trường hàng không Mỹ trong thời gian tới.

Theo: CNBC