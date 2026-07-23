HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một giám đốc ban quản lý ở Lâm Đồng xin nghỉ việc

Thái Lâm
|

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Nhân Bản - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 của tỉnh.

Ngày 23/7, lãnh đạo Sở Nội vụ Lâm Đồng xác nhận: Đơn vị đã tiếp nhận đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Nhân Bản - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng.

Theo Sở Nội vụ Lâm Đồng, hồ sơ hiện đang được hoàn thiện để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Trong đơn gửi Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Nội vụ ngày 20/7, ông Nguyễn Nhân Bản đề nghị được nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Lâm Đồng xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Nhân Bản.

Ông Bản cho biết, bố mẹ 2 bên gia đình đều đã lớn tuổi, sức khỏe giảm sút, cần người trực tiếp chăm sóc. Trong khi đó, ông đã có hơn 20 năm công tác xa gia đình. Bên cạnh đó, sức khỏe bản thân thời gian gần đây không bảo đảm do thường xuyên bị đau nhức xương khớp và mắc bệnh gout. Theo ông, mỗi khi thời tiết chuyển lạnh, bệnh tái phát, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong đơn, ông Bản bày tỏ lời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ngành trong suốt quá trình công tác. Ông cũng cam kết, trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, điều hành hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và thực hiện bàn giao công việc theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Nhân Bản từng giữ chức Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông (cũ) giai đoạn 2020-2024, sau đó được điều động làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông. Sau khi 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông hợp nhất, ông tiếp tục đảm nhiệm chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.

Đến tháng 10/2025, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng. Đây là đơn vị được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 2 dự án cao tốc trọng điểm Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương. Hiện việc giải quyết đơn xin nghỉ việc của ông đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định.

4 Ủy viên Trung ương Đảng và Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang nhận nhiệm vụ mới
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Bình Thuận

tỉnh Đắk Nông

Sở Nội vụ

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại