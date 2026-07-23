Sáng 23/7, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, công bố 5 quyết định của Bộ Chính trị , Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam)

Theo đó, ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu.

Trao quyết định, phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương khẩn trương nắm bắt tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Cùng đó, triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với tân Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần cùng tập thể lãnh đạo Ban phát huy vai trò, trách nhiệm là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, chủ động, tích cực tham mưu định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, các biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội.