Một đơn vị đặt mục tiêu có 20% nhân sự là tiến sĩ

UBND TP.HCM vừa ban hành Đề án đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phục vụ phát triển hệ thống đường sắt đô thị giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đề án nhằm mục tiêu bổ sung nhân lực kỹ thuật và vận hành để phục vụ 7 tuyến metro vào năm 2035 và mạng lưới 10 tuyến vào năm 2045. Theo tính toán của UBND TP, trong năm 2025, hệ thống metro cần khoảng 720 nhân sự vận hành, khai thác. Đến năm 2035, khi 7 tuyến metro đi vào vận hành, nhu cầu này tăng lên 11.840 người. Đến năm 2045, khi mạng lưới mở rộng lên 10 tuyến, thành phố cần khoảng 17.730 nhân sự vận hành, khai thác.

UBND TP.HCM đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước và quản lý dự án metro hiện nay còn rất thiếu và yếu. Phần lớn cán bộ được điều động, kiêm nhiệm từ các lĩnh vực có liên quan như giao thông, xây dựng, quy hoạch đô thị... Do thiếu kiến thức, chưa được đào tạo bài bản về chuyên ngành metro, đội ngũ này gặp nhiều khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ.

Thành phố vẫn đang phụ thuộc nhiều vào chuyên gia nước ngoài, đặc biệt trong khâu thiết kế, công nghiệp đường sắt, vận hành thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và giám sát khai thác.

Do đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức quản lý nhà nước về đường sắt đô thị (khoảng 60 người), TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có ít nhất một nửa số cán bộ được đào tạo chuyên sâu, trong đó từ 5 - 10 người đạt trình độ thạc sĩ.

Giai đoạn 2030 - 2035, tỉ lệ được đào tạo chuyên sâu tăng lên 80%, với tối thiểu 30% cán bộ đạt trình độ thạc sĩ và khoảng 10% tiếp tục học lên tiến sĩ. Đến giai đoạn 2035 - 2045, 100% cán bộ được chuẩn hóa về đào tạo chuyên sâu, trên 50% có trình độ thạc sĩ và 10 - 20% đạt trình độ tiến sĩ.

Đối với viên chức quản lý dự án đường sắt đô thị, giai đoạn 2025 - 2030 sẽ có 160 viên chức đạt trình độ đại học phù hợp, trong đó ít nhất một nửa được đào tạo chuyên sâu và từ 10 - 15 người học thạc sĩ.

Đến năm 2035, đội ngũ này tăng lên 310 người, với 80% được đào tạo chuyên sâu, ít nhất 30% có trình độ thạc sĩ và khoảng 10% tiếp tục học tiến sĩ. Năm 2045, viên chức quản lý dự án đường sắt đô thị đạt 400 người, 100% được đào tạo chuyên sâu, tối thiểu 50% có trình độ thạc sĩ và 20% đạt trình độ tiến sĩ.

Hồi tháng 11, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết, từ nay đến trước năm 2035, thành phố dự kiến đầu tư khoảng 37,15 tỷ USD để phát triển 9 tuyến metro, gồm 6 tuyến ở khu vực trung tâm, 2 tuyến tại Bình Dương và 1 tuyến hướng Vũng Tàu.

Khi hoàn thành, mạng lưới metro này sẽ trở thành trục xương sống của giao thông công cộng vùng Đông Nam Bộ, kết nối liền mạch TP.HCM mới, đồng thời liên thông với hệ thống đường sắt quốc gia và sân bay Long Thành, góp phần giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.