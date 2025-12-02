Việt Nam dự kiến có khu nghỉ dưỡng 1,3 tỷ USD

Ảnh minh hoạ.

CTCP Enclave Phú Quốc vừa công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án Khu du lịch sinh thái, dưỡng nghỉ, giải trí, phức hợp Enclave Phú Quốc. Theo báo cáo, dự án sẽ được phát triển tại ấp Bãi Thơm và ấp Đá Chồng, thuộc Đặc khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang.

Dự án Enclave Phú Quốc nằm trong khu vực tập trung nhiều dự án du lịch - nghỉ dưỡng lớn như Grand World Phú Quốc (Vingroup), Park Hyatt Phú Quốc (BIM Group), các tổ hợp của Sun Group tại Bãi Kem - Hòn Thơm, Sun Grand City New An Thới và Hòn Thơm Paradise Island.

Dự án khi hình thành sẽ bổ sung vào chuỗi dịch vụ lưu trú, giải trí cao cấp, tạo ra đa dạng sản phẩm du lịch và phân phối khai thác hiệu quả tài nguyên vùng Bãi Thơm - Bắc Đảo.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 33.900 tỷ đồng (đã bao gồm VAT, khoảng 1,3 tỷ USD) . Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 22.900 tỷ đồng, chi phí thiết bị hơn 1.700 tỷ đồng, bồi thường - hỗ trợ và tái định cư gần 980 tỷ đồng, phần còn lại là các chi phí khác. Cơ cấu vốn bao gồm 15% vốn chủ sở hữu (gần 5.100 tỷ đồng) và 85% vốn vay thương mại (khoảng 28.800 tỷ đồng).

Enclave Phú Quốc được định hướng phát triển thành khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp, bao gồm bảo dưỡng dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái, dịch vụ du lịch, giải trí thể thao biển, công viên chuyên đề và khu dân cư bàng hợp.

Theo báo cáo tác động môi trường, dự án có tổng diện tích hơn 196 ha, chia thành hai khu chính, bao gồm khu 1 và khu 3.

Trong đó, khu 1 rộng hơn 26 ha, tại khu vực Hòn Một. Đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp, kết hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và du lịch nghỉ dưỡng. Khu vực này có tối đa dịch vụ kiến ​​trúc tối đa 1.700 cho khách hàng, với mật độ xây dựng mật khẩu không quá 13%.

Khu 3 diện tích gần 170 ha, được định hướng là tổ hợp du lịch, giải trí và khu dân cư. Khu này dự kiến ​​đón tiếp khoảng 12.800 du khách, đồng thời bố trí không gian sống cho khoảng 6.000 cư dân. Khu 3 gồm 335 lô biệt thự, 627 lô nhà liền kề và 538 căn nhà xã hội.

Toàn bộ dự án cung cấp khoảng 3.450 phòng lưu trú, gồm 3.100 phòng khách sạn và căn hộ du lịch gần 350 biệt thự. Công việc phục vụ tối đa ước đạt khoảng 14.500 khách lưu trú.

Hiện trạng khu đất xây dựng dự án phần lớn là đất trồng cây lâu năm và đất lâm nghiệp, đan xen với các bãi cát, bãi đá, đất ở và một số loại đất khác.

Tiến độ phát triển khai chi tiết chưa được công bố. Tuy nhiên, theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ 5 (ngày 23/8/2021), dự án có quy mô vốn khi đó là 9.800 tỷ đồng, dự án xây dựng từ quý IV/2022 đến quý II/2026.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, Phú Quốc ước đón gần 7,1 triệu lượt khách (tăng 34,2% so với cùng kỳ, đạt 97,6% kế hoạch năm). Trong đó, khách quốc tế liên tiếp lập kỷ lục với gần 1,35 triệu lượt xem, tăng 68,4% so với cùng kỳ.

Mỗi ngày, Phú Quốc đón gần 60 chuyến bay, đưa khách nội địa và quốc tế từ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước CIS đến bến thuyền.

Hiện nay, Phú Quốc đang bước vào giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ về hạ tầng đô thị, đặc biệt khi các công trình quan trọng được đưa ra nhanh tiến độ để phục vụ APEC 2027.

Cùng đó, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ được đầu tư mở rộng và nâng cấp, phóng năng lực khai thác thác và hướng đến thành biểu tượng “cửa ngõ hiện đại”, đưa du khách toàn cầu đến với đảo ngọc. Khi những công trình này được hoàn thiện, Phú Quốc sẽ sở hữu hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực mạnh mẽ cho cả du lịch, thương mại và dịch vụ phát triển dịch vụ.