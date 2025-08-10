HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Một đối tượng bị bắt chỉ sau 4 giờ đăng tin truy nã

Trang Anh |

Chỉ sau hơn 4 giờ đăng thông tin truy nã, công an đã bắt giữ Vũ Duy Khánh khi đối tượng đang di chuyển qua khu vực ngã tư Vũng Tàu.

Sáng ngày 9/8, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về việc truy nã đối tượng Vũ Duy Khánh (sinh năm 1980, quê tỉnh Nam Định nay là Ninh Bình, HKTT: xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, Vũ Duy Khánh bị khởi tố vào ngày 16/5/2025 về tội Trộm cắp tài sản theo khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Quyết định truy nã Vũ Duy Khánh - Ảnh: Công an Đồng Nai

Chỉ sau hơn 4 giờ đăng thông tin truy nã trên Fanpage Công an tỉnh Đồng Nai và nhận được sự hỗ trợ cung cấp từ nhân dân, Công an phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Vũ Duy Khánh khi đối tượng đang di chuyển qua khu vực ngã tư Vũng Tàu.

Hiện Công an phường Long Hưng đang hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng để Công an xã Trảng Bom tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi nạn nhân cung cấp hình ảnh CCCD, ảnh chân dung, mã OTP... đối tượng chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng và rút tiền.

