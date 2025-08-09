Bắt, khám xét nơi ở chủ hụi Trần Mỹ Tiên

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và tiến hành khám xét nơi ở đối với Trần Mỹ Tiên (sinh năm 1984, trú tại Ấp 1, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau), về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .

Theo thông tin trên CAND, từ năm 2005, Tiên đứng ra làm chủ hụi và rủ nhiều người quen biết trên địa bàn xã Trí Phải (huyện Thới Bình cũ), tỉnh Cà Mau tham gia theo thỏa thuận để được hưởng hoa hồng. Đến tháng 2/2023, Tiên mất cân đối về tài chính nhưng vẫn tiếp tục duy trì việc làm chủ hụi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt Lệnh khám xét nơi ở đối với bị can Trần Mỹ Tiên - Ảnh: Báo Cà Mau

Lợi dụng các hụi viên không trực tiếp giám sát việc bỏ thăm hốt hụi nên Tiên đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi gian dối, tự ý lấy tên hụi viên bỏ thăm hốt hụi 9 dây, 103 chân hụi chiếm đoạt số tiền trên 8 tỷ đồng.

Báo Cà Mau đưa tin, cùng thời gian này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau tiến hành khám xét nơi ở đối với bị can Trần Mỹ Tiên, thu giữ tài liệu phục vụ điều tra vụ án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Qua sự việc trên, công an cũng đồng thời cảnh báo đến người dân về hình thức lợi dụng việc “chơi hụi” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

