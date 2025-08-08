Sáng ngày 8/8, Công an TP.Đà Nẵng cho biết Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và áp giải đối tượng Lê Nguyễn Kỳ Vĩ (SN 1998, trú tỉnh Gia Lai) từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 2/2025, Vĩ đến thành phố Đà Nẵng để du lịch. Tại đây, do có nhu cầu chụp ảnh nên trong 2 ngày (23 và 24/2/2025), Vĩ thuê của anh Thành (trú tại Đà Nẵng) 01 máy ảnh hiệu Sony A7 mark III, 01 ống kính nhãn hiệu Sony 70-200 F2.8 GM, 01 ống kính nhãn hiệu Sony 85 GM F1.4 và đã thanh toán 4,5 triệu tiền cọc cho anh Thành.

Đối tượng Lê Nguyễn Kỳ Vĩ - Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Sau 2 ngày sử dụng, Vĩ xin thuê tiếp những tài sản trên để sử dụng và anh Thành đồng ý cho thuê thêm 03 ngày. Đáng nói, trong quá trình sử dụng tài sản của anh Thành, Vĩ thích và muốn sở hữu luôn nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Theo đó, hết thời hạn thuê, Vĩ không trả tài sản cho anh Thành mà mang ra Hà Nội để sử dụng. Trong thời gian này, Vĩ không có tiền tiêu xài nên đã bán những tài sản trên cho người khác (không rõ lai lịch) với giá 40 triệu đồng.

Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng xác định hành vi của Vĩ đủ yếu tố cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Điều 174 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017): 1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.

Khởi tố Lê Hữu Tuấn - chủ Facebook “Đại Sư Thích Pháp Thiên” Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị ai là bị hại của vụ án liên hệ để giải quyết.



