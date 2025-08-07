Công an TP Đà Nẵng chiều 7/8 cho biết, Công an xã Thượng Đức đã chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Trại giam A2 thuộc Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an), bắt giữ thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau hơn 3 thập kỷ lẩn trốn.

Theo đó, vào lúc 8h ngày 07/8/2025, tại địa bàn xã Thượng Đức, lực lượng Công an xã đã phối hợp cùng Trại giam A2 tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng Phan Đình Phú (SN 1960), còn có tên gọi khác là Phan Đình Phi và Trần Văn Hải (nguyên quán tại thôn 3, HTX2, Núi Thành, Tam Kỳ, TP Đà Nẵng, tạm trú tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Đối tượng Phan Đình Phú - Ảnh: CACC

Trong đó, đối tượng Phú bị truy nã theo Lệnh truy nã số 34/LTN ngày 22/05/1991 của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên (nay thuộc địa giới tỉnh Đắk Lắk) về hành vi "Cướp tài sản" – một tội danh đặc biệt nghiêm trọng.

Đây là kết quả của việc thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và kế hoạch tăng cường công tác truy bắt các đối tượng truy nã còn lẩn trốn ngoài xã hội.