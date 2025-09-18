Một doanh nghiệp xe điện Việt vừa huy động thành công gần 600 tỷ, năm nay dự thu 1.300 tỷ

Startup sản xuất xe máy điện Việt Nam Dat Bike vừa hoàn tất vòng gọi vốn Series B trị giá 22 triệu USD (khoảng 581 tỷ đồng), dẫn đầu bởi FCC - nhà cung cấp phụ tùng ô tô hàng đầu Nhật Bản.

Trong một cuộc phỏng vấn với Tech in Asia, ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn – CEO và nhà sáng lập Dat Bike – cho biết công ty sẽ sử dụng số vốn mới để mở rộng năng lực sản xuất, đẩy mạnh phân phối, đồng thời đầu tư mạnh vào nghiên cứu & phát triển (R&D), nhằm phát triển nền tảng xe máy điện hoàn toàn mới. Sản phẩm đầu tiên dựa trên nền tảng này dự kiến ra mắt vào đầu năm 2026.

Nguồn tin cho biết vòng gọi vốn này diễn ra khi Dat Bike muốn cạnh tranh sâu hơn trong thị trường xe điện hai bánh tại Việt Nam - nơi các tên tuổi nội địa như VinFast, Pega cũng đang rất mạnh - đồng thời hướng đến mở rộng thị trường quốc tế, với Thái Lan là điểm đến được nhắm tới cho năm tới.

Theo dữ liệu Tech in Asia, năm 2024 Dat Bike đạt doanh thu khoảng 168,5 tỷ đồng (~6,4 triệu USD), tăng gần 4 lần so với năm 2023. Công ty dự báo doanh thu năm 2025 có thể tăng gấp 8 đến 10 lần, nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi - con số này tương đương khoảng 1.300 tỷ đồng (~51 triệu USD) nếu thành công. Ngoài ra, Dat Bike khẳng định đã có lợi nhuận EBITDA dương kể từ tháng trước, nhờ cải thiện biên lợi nhuận vật liệu từ 20% lên 25%.

Về hệ thống phân phối, hiện tại Dat Bike đang có khoảng 25 cửa hàng và đặt mục tiêu mở lên 50 cửa hàng vào cuối năm 2025, sau đó lên 150 cửa hàng vào cuối năm 2026. Khoảng 40% cửa hàng do công ty tự vận hành; phần còn lại là đại lý đối tác. Về sản lượng, Dat Bike cho biết nhà máy hiện đang sản xuất “vài nghìn xe/tháng”.