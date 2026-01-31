Một doanh nghiệp Việt Nam được triển khai một phần cao tốc tại Indonesia

VinFast, hãng sản xuất ô tô điện Việt Nam thuộc Vingroup, đang mở rộng hoạt động tại Indonesia với tham vọng không chỉ là nhà sản xuất xe điện, mà còn trở thành nhà đầu tư hạ tầng trọng yếu trong nước này. Đây là bước tiếp theo trong chiến lược toàn cầu hóa của VinFast và củng cố vị thế tại thị trường ASEAN, nơi nhu cầu về phương tiện điện và hạ tầng giao thông đang tăng cao.

Theo thỏa thuận chiến lược vừa được công bố, VinFast Indonesia đã ký kết với chính quyền Huyện Subang và đối tác PT Lintas Marga Sedaya (PT LMS) để triển khai dự án nút giao Manyingsal trên tuyến cao tốc Cikampek–Palimanan (Cipali) - một trong những tuyến đường huyết mạch kết nối các trung tâm công nghiệp lớn tại Indonesia.

VinFast Indonesia sẽ là nhà đầu tư chiến lược chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí đối với dự án, bao gồm lập kế hoạch, nghiên cứu, xin cấp phép, thi công và các chi phí phát sinh liên quan. Hiện dự án đã được Bộ Công chính Indonesia đồng thuận về mặt nguyên tắc từ 15/12/2025, với thời hạn hoàn thành có thể kéo dài tối đa 3 năm kể từ khi được cấp phép chính thức.

Trong khuôn khổ hợp tác này, chính quyền Huyện Subang đóng vai trò điều phối trung tâm, xử lý các thủ tục pháp lý và giám sát quá trình thực hiện dự án, trong khi PT LMS - đơn vị vận hành tuyến cao tốc Cipali - phối hợp về mặt kỹ thuật và lên kế hoạch vận hành, bảo trì sau khi công trình hoàn tất.

Dự án hạ tầng lớn này không chỉ tối ưu hóa hệ thống giao thông xung quanh nhà máy của VinFast tại Subang mà còn góp phần nâng cao hiệu quả logistics tổng thể cho hoạt động sản xuất và phân phối xe điện tại Indonesia. VinFast đã khánh thành nhà máy ô tô điện tại Subang vào tháng 12/2025, với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, trên diện tích 171 ha và công suất tối đa dự kiến đạt 350.000 xe/năm trong các giai đoạn tiếp theo.

Đầu tư vào nút giao Cipali được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải và cải thiện kết nối giữa mạng lưới hạ tầng hiện có và khu công nghiệp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sản xuất - đặc biệt là khi VinFast đặt mục tiêu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa linh kiện tại Indonesia trong những năm tới.

Mở rộng hoạt động hạ tầng tại Indonesia diễn ra trong bối cảnh VinFast và các công ty liên quan cũng đầu tư mạnh vào mạng lưới trạm sạc điện. Trước đó, V-GREEN - đơn vị phát triển trạm sạc do VinFast sáng lập - đã ký biên bản ghi nhớ với bốn đối tác chiến lược nhằm triển khai khoảng 63.000 điểm sạc xe điện trên toàn Indonesia với tổng vốn đầu tư khoảng 300 triệu USD trước cuối năm 2025.

Cũng theo các báo cáo quốc tế, VinFast Indonesia dự kiến tăng tổng đầu tư tại Indonesia lên tới khoảng 1 tỷ USD, trong đó bao gồm mở rộng công suất sản xuất từ 50.000 lên 350.000 xe/năm, tiếp tục củng cố vị trí của hãng trong khu vực Đông Nam Á.