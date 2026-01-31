Một nhóm người đã chi 555 tỷ USD mua vàng

Năm 2025 đã chứng kiến một mức nhu cầu vàng toàn cầu cao nhất trong lịch sử, theo báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council – WGC). Dữ liệu được tổng hợp từ nghiên cứu của tổ chức này cho thấy tổng nhu cầu vàng trên phạm vi thế giới đã tăng khoảng 1% lên 5.002 tấn trong cả năm 2025, mức cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi có thống kê đầy đủ.

Báo cáo nhấn mạnh rằng giá trị của nhu cầu vàng toàn cầu năm 2025 đạt khoảng 555 tỷ USD, tăng khoảng 45% so với năm 2024, bất chấp giá vàng liên tiếp lập các đỉnh mới trong năm. Phần lớn mức tăng này đến từ nhu cầu đầu tư mạnh mẽ, khi nhà đầu tư và các tổ chức tài chính tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn an toàn giữa bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Giá vàng thế giới cũng đã có một năm đặc biệt ấn tượng, với mức tăng khoảng 64% trong năm 2025 và lần đầu tiên vượt ngưỡng 5.300 USD/ounce vào ngày 28/1, theo WGC. Tình hình này thúc đẩy dòng vốn lớn đổ vào các kênh đầu tư liên quan tới vàng, đặc biệt là các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) gắn với vàng.

Trong báo cáo, lượng vàng đầu tư toàn cầu đạt khoảng 2.175 tấn, tương đương với mức tăng kỷ lục 84%, khi các quỹ ETF ghi nhận lượng mua ròng lên tới 801 tấn trong năm qua. Dòng vốn lớn chảy vào ETF vàng đã giúp những nhà đầu tư tiếp cận kim loại quý dễ dàng hơn bằng cách giao dịch giống như cổ phiếu niêm yết, qua đó gia tăng thanh khoản và sự hấp dẫn của vàng như một công cụ đầu tư chiến lược.

Tuy nhiên, nhu cầu vàng ở các phân khúc truyền thống như trang sức lại đi ngược xu hướng này. Do giá vàng cao kỷ lục, nhu cầu trang sức trên toàn cầu giảm khoảng 18% trong năm 2025 so với năm trước, trong đó thị trường Trung Quốc – một trong những nước tiêu thụ vàng lớn nhất – chứng kiến nhu cầu trang sức giảm khoảng 24% xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009.

Dòng tiền vào vàng không chỉ đến từ các nhà đầu tư cá nhân, mà còn phản ánh xu hướng củng cố dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới. Mặc dù khối lượng mua vàng của các ngân hàng trung ương trong năm 2025 ghi nhận một số điều chỉnh so với năm trước đó, tổng lượng mua vẫn ở mức cao khoảng 863 tấn – cao hơn nhiều so với giai đoạn trước năm 2022, góp phần vào tổng cầu vàng toàn cầu.

Sự gia tăng đáng kể trong nhu cầu vàng năm 2025 diễn ra đồng thời với nhiều yếu tố vĩ mô bất ổn. Một trong những nguyên nhân được WGC nêu ra là nỗi lo về chính sách kinh tế và tài khóa tại Mỹ – cả trong lĩnh vực thuế quan và chính sách tiền tệ – làm giảm niềm tin vào đồng USD, khiến vàng trở thành phương tiện trú ẩn an toàn hơn trong mắt các nhà đầu tư. Đây là một yếu tố quan trọng góp phần đẩy nhu cầu và giá vàng lên các mức kỷ lục.

Ngoài ra, nhu cầu vàng vật chất – bao gồm vàng miếng và tiền vàng – cũng tăng lên khi nhà đầu tư tìm kiếm các kênh an toàn và đa dạng hóa danh mục trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu đầy biến động. Chi thị trường lớn như Trung Quốc và Ấn Độ ghi nhận nhu cầu tăng mạnh ở phân khúc này, chiếm hơn một nửa tổng cầu toàn cầu.

Báo cáo của WGC dự báo rằng năm 2026 có thể tiếp tục ghi nhận mức nhu cầu vàng cao, nhất là khi các điều kiện bất ổn kinh tế và chính sách tiền tệ toàn cầu không có dấu hiệu bình ổn nhanh. Dòng chảy vào các quỹ ETF và nhu cầu trú ẩn dự kiến vẫn là động lực chính cho thị trường vàng trong thời gian tới, mặc dù mức giá cao có thể tiếp tục gây sức ép lên nhu cầu trang sức và tiêu dùng vàng truyền thống.