Một doanh nghiệp 7 tháng tuổi đón tin vui từ tỉnh nhỏ nhất Việt Nam khi được giao 186ha đất để thực hiện siêu dự án bất động sản 35.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định giao và cho thuê hơn 186ha đất cho Công ty cổ phần Phát triển Khu đô thị Xanh để thực hiện Phân khu A - Khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5, thuộc Khu đô thị Phố Nối, phường Mỹ Hào.

Đây được xem là một trong những dự án đô thị quy mô lớn, đánh dấu bước mở rộng không gian đô thị của Hưng Yên về phía Bắc Quốc lộ 5 - khu vực cửa ngõ kết nối trực tiếp với Hà Nội.

Theo quyết định, tổng diện tích đất được giao và cho thuê là hơn 186ha. Trong đó, phần đất ở đô thị chiếm khoảng 60,5ha, bao gồm các khu biệt thự, liền kề, khu hỗn hợp và nhà ở cao tầng.

Toàn bộ quỹ đất này được giao theo hình thức có thu tiền sử dụng đất, là phần lõi phát triển của phân khu, nơi dự kiến hình thành các dãy phố thương mại sầm uất, khu căn hộ hiện đại và không gian sống đồng bộ.

Đáng chú ý, dự án cũng dành 10ha để phát triển nhà ở xã hội cao tầng, được miễn tiền sử dụng đất.

Phần lớn diện tích của dự án, khoảng 114ha được quy hoạch cho hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, mặt nước và giao thông. Đây là quỹ đất được giao không thu tiền sử dụng đất để nhà đầu tư xây dựng và bàn giao lại cho địa phương quản lý, vận hành. Cấu trúc quy hoạch này giúp đảm bảo mật độ xây dựng hợp lý, tạo khoảng không gian mở và cảnh quan sinh thái, đồng thời hình thành hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ với Quốc lộ 5 và các tuyến đường nội khu Phố Nối.

Bên cạnh diện tích được giao, UBND tỉnh Hưng Yên cũng cho nhà đầu tư thuê hơn 31,5ha đất để phát triển các chức năng dịch vụ, giáo dục và thể thao. Trong đó, 13ha đất thương mại - dịch vụ được thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, còn 18 ha đất xây dựng công trình giáo dục, y tế và thể dục thể thao được thuê trả tiền hàng năm.

Thời hạn sử dụng đất kéo dài đến năm 2075, toàn bộ diện tích đất giao, cho thuê đều được lựa chọn thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Theo quy hoạch, Phân khu A - Khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5 có tổng diện tích hơn 262ha, nằm trên địa bàn phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Trong đó, gần 62ha được dành cho đất ở, phần còn lại là đất công cộng, cây xanh - mặt nước, hạ tầng kỹ thuật, giao thông và bãi đỗ xe.

Khu vực triển khai dự án hiện chủ yếu là đất nông nghiệp trồng lúa, hoa màu, xen kẽ đất nghĩa trang, mặt nước và đường giao thông nội đồng.

Về quy mô sản phẩm, dự án dự kiến cung cấp hơn 11.800 căn hộ cao tầng cùng hơn 4.200 căn nhà liền kề và biệt thự cao 3 tầng, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dân. Ngoài ra, dự án còn dành 16,5ha đất phát triển nhà ở xã hội, tương đương khoảng 8.666 căn hộ, nhằm mở rộng cơ hội an cư cho người lao động và các nhóm đối tượng chính sách.

Không chỉ dừng lại ở nhà ở, dự án còn được bố trí các công trình tiện ích quy mô lớn như trường học liên cấp, bệnh viện đa khoa, khu thể dục thể thao đa năng, cùng hệ thống đường nội khu, quảng trường, công viên và bãi đỗ xe hiện đại.

Tổng mức đầu tư của dự án ước tính gần 35.000 tỷ đồng (tương đương hơn 1,3 tỷ USD), trong đó có khoảng 1.200 tỷ đồng dành cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Khi hoàn thành, khu đô thị này sẽ trở thành nơi an cư cho khoảng 45.000 người, với thời hạn hoạt động 50 năm và tiến độ xây dựng dự kiến kéo dài trong 11 năm.

Về chủ đầu tư, Công ty cổ phần Phát triển khu đô thị xanh được thành lập vào tháng 3/2025, vốn điều lệ 5.250 tỷ đồng. Ông Nguyễn Kiên Cường, sinh năm 1976, là đại diện pháp luật kiêm giám đốc của doanh nghiệp này. Ông Cường cũng là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát - thành viên của Tập đoàn Hòa Phát, chuyên phát triển khu công nghiệp và khu đô thị.



