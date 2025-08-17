Một điểm đến gần Hà Nội được kỳ vọng trở thành trung tâm du lịch tâm linh đẳng cấp quốc tế của Việt Nam

Phường Yên Tử (Quảng Ninh) được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị hành chính: Thượng Yên Công, Phương Đông và Phương Nam. Nằm ở cửa ngõ phía Tây của tỉnh Quảng Ninh, Yên Tử giữ vị trí chiến lược, tiếp giáp với Bắc Ninh, Hải Phòng, Vàng Danh, Uông Bí, Bình Khê và Hoàng Quế. Vị trí này không chỉ thuận lợi cho kết nối liên vùng, mà còn mở ra nhiều cơ hội để phát triển kinh tế đa dạng gắn với du lịch văn hóa – tâm linh đặc sắc.



Yên Tử không chỉ nổi bật với giá trị di sản, cảnh quan sinh thái đặc sắc, mà còn được hỗ trợ bởi hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng gồm quốc lộ, đường tỉnh, tuyến đường sắt Hà Nội – Quảng Ninh, các tuyến đường kéo dài, đường ven sông và cảng thủy nội địa. Đây chính là nền tảng vững chắc để phát triển du lịch văn hóa - sinh thái gắn liền với dịch vụ chất lượng cao.

Yên Tử được mệnh danh là kinh đô của Phật giáo Việt Nam.

Về du lịch, Yên Tử nổi bật với Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Là "cái nôi" của Phật giáo Trúc Lâm, tôn giáo bản địa duy nhất của Việt Nam.

Cảnh quan tự nhiên của Yên Tử đa dạng với rừng nguyên sinh thuộc Khu Bảo tồn quốc gia Yên Tử, hồ Yên Trung, Khe Song - thác Bạc, Khe Sú 2, cảnh quan sông nước hữu tình thơ mộng vùng Phương Nam…

Một số ngôi tháp tại khu vực vườn tháp Tổ - chùa Hoa Yên, Yên Tử.

Trong những năm qua, Yên Tử đã đẩy mạnh phát triển du lịch, coi đây là mũi nhọn thúc đẩy kinh tế địa phương. Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, hơn 10 năm qua, Yên Tử đã có gần 3.000 tỷ đồng nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, giao thông, hệ thống dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý và quảng bá, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách.



Về giao thông, mạng lưới giao thông đồng bộ với QL18, QL10, đường Yên Tử kéo dài và đường ven sông tạo lực đẩy mạnh mẽ cho du lịch phát triển.

Hạ tầng du lịch Yên Tử được nâng cấp mạnh mẽ. Khu di tích được chỉnh trang, nhà trưng bày văn hóa Dao Thanh Y và điểm du lịch cộng đồng Khe Sú 2 được hoàn thiện.

Bên cạnh đó, các cơ sử hạ tầng phục vụ cho việc lưu trú, vui chơi như sân golf, các khu nghỉ dưỡng được đầu tư bài bản, hiện đại... cũng góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách.

Các sự kiện văn hóa du lịch diễn ra quanh năm càng làm tăng sức hút cho Yên Tử. Tiêu biểu có Tuần Văn hóa Du lịch Yên Tử, Lễ hội tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông, Lễ hội Hoa Mai vàng, Giải việt dã "Chinh phục đỉnh Phù Vân", Giải marathon Yên Tử...

Du khách hành hương về Yên Tử.

Phường Yên Tử đặt trọng tâm phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, bao gồm: Du lịch văn hóa tâm linh gắn với hành hương Yên Tử; du lịch cộng đồng và trải nghiệm văn hóa Dao; du lịch sinh thái Hồ Yên Trung; du lịch nông nghiệp kết hợp sản phẩm OCOP; cùng với các loại hình nghỉ dưỡng, ẩm thực và trải nghiệm làng nghề.

Cùng với đó, địa phương chú trọng đào tạo nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và quản lý điểm đến.

Chính những điều này đã khiến cho du lịch của Yên Tử phát triển mạnh mẽ, có sức hút lớn đối với du khách. Mỗi năm, Yên Tử thu hút hàng triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm bái, chiếm đến 60% tổng lượng du khách thuộc loại hình du lịch tâm linh tại Quảng Ninh. Yên Tử cũng là điểm du lịch có tổng lượng du khách chỉ đứng thứ hai sau Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.



Theo thống kê, giai đoạn 2020 - 2025, khu vực Yên Tử đã đón khoảng 3,6 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt gần 2.000 tỷ đồng, trong đó khu di tích Yên Tử chiếm hơn 85%.

Năm 2025, phường Yên Tử đặt mục tiêu đón trên 2 triệu lượt khách. Với tầm nhìn đến năm 2030, Yên Tử hướng tới trở thành trung tâm du lịch văn hóa – sinh thái – tâm linh đẳng cấp quốc tế, một điểm đến "bốn mùa" của Quảng Ninh.