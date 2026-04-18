Một dịch vụ ở Hà Nội đang miễn phí cho toàn dân nhưng nhiều người không biết

Giữa nhịp sống đô thị ngày một đông đúc, có những dịch vụ miễn phí tưởng rất nhỏ nhưng lại giúp người dân bớt đi không ít phiền toái. Sau đây chính là một ví dụ như thế - một điểm trông giữ xe miễn phí ngay khu vực trung tâm thủ đô nhưng nhiều người sau khi nghe xong phải bất ngờ, vì không hề biết tới.

Cụ thể, địa điểm là tại điểm trường THCS Trưng Vương, số 26 - 32 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam. Theo thông tin từ An Ninh TV, bãi trông giữa xe phục vụ người dân và du khách đi lại, vui chơi cuối tuần, đặc biệt với những người đổ về khu vực không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Theo thông báo của địa phương, điểm này hoạt động vào tối thứ Sáu từ 19h đến 22h, còn thứ Bảy và Chủ nhật từ 8h đến 22h.

Ảnh Hà Nội News

Thoạt nghe, đây chỉ là một tiện ích nhỏ. Nhưng trong thực tế, với nhiều người, việc có sẵn một điểm gửi xe miễn phí, rõ địa chỉ, rõ khung giờ và do chính quyền thông báo công khai lại giải quyết đúng một nhu cầu rất thật. Thay vì phải chạy vòng quanh tìm chỗ đỗ, hoặc thấp thỏm trước những điểm trông giữ tạm thời, người dân có thêm một lựa chọn an tâm hơn khi vào trung tâm thành phố dịp cuối tuần.

Không phải lần đầu Hà Nội có mô hình như vậy

Thực tế, câu chuyện bãi gửi xe miễn phí ở Hà Nội không phải bây giờ mới xuất hiện. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, phường Cửa Nam từng bố trí 4 điểm trông giữ xe miễn phí tại một số trường học trên địa bàn để phục vụ người dân và du khách tham quan khu vực trung tâm trong những ngày cao điểm. Báo Nhân Dân và Báo Quân đội nhân dân đều cho biết đây là cách làm nhằm hỗ trợ nhu cầu đi lại, giảm áp lực cho khu vực đông khách.

Không chỉ quanh hồ Hoàn Kiếm, một số điểm đến nổi tiếng khác của Hà Nội cũng từng áp dụng cách làm tương tự. Dịp đầu xuân năm nay, Văn Miếu - Quốc Tử Giám bố trí điểm gửi ô tô miễn phí tại số 9 Trịnh Hoài Đức, còn khu vực Vườn Giám được tổ chức trông giữ xe máy cho khách tham quan. Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và VTV, việc bố trí các điểm này nhằm giảm áp lực giao thông quanh di tích, đồng thời tạo thuận tiện, an toàn hơn cho du khách.

Ảnh Báo Lao Động, Tạp chí Người Hà Nội

Nhìn từ những ví dụ đó, có thể thấy mô hình gửi xe miễn phí thường được thành phố sử dụng ở những thời điểm nhu cầu tăng mạnh như cuối tuần, dịp lễ, Tết hay mùa cao điểm tham quan. Giá trị của nó không chỉ nằm ở chuyện tiết kiệm một khoản phí gửi xe, mà còn ở khả năng kéo bớt nhu cầu khỏi các điểm tự phát, góp phần giữ trật tự đô thị và giúp trải nghiệm đi chơi, tham quan nhẹ nhõm hơn.

Điều người dân cần không chỉ là miễn phí, mà là sự minh bạch

Trên thực tế, điều khiến nhiều người ngại nhất khi gửi xe ở nơi đông người không hẳn là mức phí, mà là cảm giác mập mờ. Cổng thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật Hà Nội cho biết hành vi thu tiền trông giữ xe cao hơn quy định có thể bị xử lý; việc không trao vé cho khách cũng là dấu hiệu người dân cần cảnh giác. Chính vì vậy, những điểm gửi xe do cơ quan chức năng hoặc ban tổ chức công khai rõ ràng thường tạo cảm giác tin cậy hơn nhiều so với các bãi tạm mọc trên vỉa hè hay lòng đường.

Từ góc độ đời sống đô thị, đây cũng là lý do các điểm gửi xe miễn phí luôn dễ nhận được sự ủng hộ. Một dịch vụ nhỏ, đúng chỗ, đúng lúc có thể giúp người dân bớt một lần loay hoay, du khách bớt một nỗi e ngại, còn thành phố thì bớt đi những hình ảnh không đẹp quanh các khu vực đông khách. Giữa Hà Nội ngày càng đông đúc, những tiện ích như vậy có lẽ không chỉ đáng chú ý vì “miễn phí”, mà còn vì nó cho thấy một cách phục vụ thiết thực và văn minh hơn.

Ảnh minh họa



