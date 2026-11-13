Thành phố trẻ nhất Việt Nam trở thành "đại bản doanh" của DN Trung Quốc: 1.664 dự án, vốn 12,56 tỷ USD

Địa phương này còn thành lập một tổ hỗ trợ chuyên trách phục vụ cho nhà đầu tư Trung Quốc.

Bắc Ninh là một trong những địa bàn phát triển trọng yếu, nơi nhiều doanh nghiệp Trung Quốc lựa chọn đầu tư, mở rộng sản xuất và gắn bó lâu dài.

Tính đến nay, Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu về số lượng dự án đầu tư tại Bắc Ninh với khoảng 1.664 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 12,56 tỷ USD.

Các doanh nghiệp Trung Quốc góp phần mở rộng năng lực sản xuất, thúc đẩy xuất nhập khẩu, tạo việc làm, hình thành mạng lưới doanh nghiệp vệ tinh và từng bước nâng cao vị thế của Bắc Ninh trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Bắc Ninh định vị trở thành trung tâm Logistics của vùng và khu vực, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo; đóng vai trò là cửa ngõ kết nối vận tải hàng hóa Trung Quốc vào Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái (thứ 4 bên trái) và Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn (thứ 6 bên phải) trao Quyết định thành lập, tặng hoa chúc mừng Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Trung Quốc (China Desk).

Tại hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc diễn ra cách đây ít ngày, Bắc Ninh cam kết tập trung thực hiện 3 định hướng lớn bao gồm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và môi trường đầu tư, coi năng lực quản trị của chính quyền là lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Khẩn trương hình thành hệ thống giáo dục nhằm đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực kỹ thuật, điện tử cho hệ sinh thái công nghệ cao.

Cũng trong hội nghị này, nhằm thiết lập kênh hỗ trợ chuyên trách và đồng hành cùng doanh nghiệp, UBND thành phố Bắc Ninh công bố Quyết định thành lập và ra mắt Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Trung Quốc (China Desk).

Kể từ ngày 20/9/2026, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 và cũng là thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất Việt Nam.

China Desk đóng vai trò là đầu mối kết nối, tiếp nhận phản ánh, phối hợp với các cơ quan chức năng đôn đốc giải quyết vướng mắc cho nhà đầu tư Trung Quốc ngay từ khâu tìm hiểu cơ hội đầu tư đến suốt quá trình vận hành sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Bắc Ninh cho biết sẽ đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghiệp và logistics xanh, thông minh; khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc hợp tác triển khai các dự án giao thông quy mô lớn cùng các trung tâm Logistics, kho vận hiện đại. Chuyển dịch mạnh mẽ sang thu hút đầu tư chất lượng cao, ưu tiên các ngành bán dẫn, AI, robot và điện tử thế hệ mới, lấy mức độ chuyển giao công nghệ và khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt làm một trong những thước đo thành công.

Chia sẻ tại hội nghị, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam khẳng định Bắc Ninh là địa bàn chiến lược thu hút FDI Trung Quốc, tập trung vào các ngành công nghệ cao như điện tử, bán dẫn và năng lượng mới.

Đại sứ ghi nhận lợi thế vị trí địa lý, hạ tầng Logistics và sự chủ động đồng hành của chính quyền địa phương, đặc biệt là việc thành lập China Desk. Trong thời gian tới, Đại sứ quán Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy các doanh nghiệp mở rộng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số, sản xuất thông minh và phát triển xanh; đồng thời mong muốn Bắc Ninh tiếp tục tối ưu hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện hệ thống công nghiệp hỗ trợ và tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho cộng đồng doanh nghiệp.

Bắc Ninh là địa điểm có sức hút đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Liên quan đến tình hình thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), trong tháng 10 vừa qua, Bắc Ninh cấp mới 35 dự án FDI, tổng vốn đăng ký hơn 118,2 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn cho 13 dự án đầu tư trong nước và 28 dự án FDI với số vốn bổ sung là 2.069,8 tỉ đồng và 260 triệu USD.

Định hướng thu hút đầu tư chuyển từ quy mô vốn sang chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng, ưu tiên bán dẫn, điện tử, thiết bị thông minh, công nghiệp hỗ trợ và nghiên cứu - phát triển.Liên quan đến tình hình thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), trong tháng 10 vừa qua, Bắc Ninh cấp mới 35 dự án FDI, tổng vốn đăng ký hơn 118,2 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn cho 13 dự án đầu tư trong nước và 28 dự án FDI với số vốn bổ sung là 2.069,8 tỉ đồng và 260 triệu USD.

Định hướng thu hút đầu tư chuyển từ quy mô vốn sang chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng, ưu tiên bán dẫn, điện tử, thiết bị thông minh, công nghiệp hỗ trợ và nghiên cứu - phát triển.