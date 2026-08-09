Một “đại gia” Việt bán điều hòa, máy lạnh kiếm 330 tỷ đồng mỗi ngày tháng 7

Doanh nghiệp đã hoàn thành 62% kế hoạch doanh thu cả năm sau 7 tháng.

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) vừa công bố kết quả kinh doanh lũy kế 7 tháng đầu năm 2026 với doanh thu đạt 75.474 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025 trên cơ sở so sánh tương đương và hoàn thành 62% kế hoạch doanh thu cả năm 122.500 tỷ đồng. Tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu (SSSG) đạt 30%.

Tính riêng trong tháng 7, DMX thu về khoảng 10.200 tỷ đồng, bình quân mỗi ngày trong tháng vừa qua doanh nghiệp ghi nhận khoảng 330 tỷ đồng doanh thu.

Theo DMX, đà tăng trưởng tiếp tục diễn ra đồng đều trên các chuỗi và nhóm sản phẩm chính. Doanh thu từ mua trả chậm tăng 47% so với cùng kỳ và chiếm 38% tổng doanh thu, cao hơn mức 35% của năm 2025. với tỷ lệ các sản phẩm có áp dụng mua trả chậm đạt 97%. Doanh thu Erablue tăng 89% so với cùng kỳ nhờ SSSG 15% và 157 cửa hàng mới.

Toàn bộ các chuỗi tại Việt Nam đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu hai chữ số dù không mở mới cửa hàng. Cụ thể, doanh thu chuỗi Thế Giới Di Động tăng 27%, Điện Máy Xanh tăng 30% và TopZone tăng 34% so với cùng kỳ. Theo doanh nghiệp, TopZone tiếp tục có kết quả tích cực nhờ nhóm sản phẩm Apple tăng trưởng mạnh.

Xét theo ngành hàng, điện thoại Apple tăng 50% so với cùng kỳ, điện thoại Android tăng 15%. Các nhóm gia dụng, tủ lạnh và phụ kiện cùng tăng 30%, trong khi laptop tăng 35%. TV, máy giặt và dịch vụ tăng khoảng 20%. Đáng chú ý, máy lạnh tiếp tục là ngành hàng tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng 55%, hưởng lợi từ yếu tố mùa vụ hè.

Đến cuối tháng 7, DMX sở hữu 2.002 cửa hàng Điện Máy Xanh, 921 cửa hàng Thế Giới Di Động và 84 cửa hàng TopZone. So với đầu năm, số lượng cửa hàng của ba chuỗi tại Việt Nam lần lượt giảm 6, 6 và 1 điểm bán. Dù mạng lưới không mở rộng, doanh thu của các chuỗi vẫn duy trì mức tăng hai chữ số.

Ở mảng tài chính tiêu dùng và dịch vụ tiện ích, tổng giá trị thanh toán tiện ích và ngân hàng trong 7 tháng đạt 65.000 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Số lượng giao dịch đạt 43 triệu lượt, tăng 11%, với dịch vụ hiện được cung cấp tại hơn 3.000 cửa hàng DMX.

Với Thợ Điện Máy Xanh, tổng doanh thu lũy kế 7 tháng đạt 2.177 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ khách hàng ngoài hệ sinh thái DMX đạt 234 tỷ đồng, tăng 29% và chiếm khoảng 11% tổng doanh thu của mảng này.

Trong khi đó, doanh thu qua Super App và các kênh online khác đạt 9.564 tỷ đồng, tương đương 13% tổng doanh thu DMX. Super App hiện có 19 triệu thành viên, tăng thêm khoảng 1 triệu thành viên so với đầu năm.

Tại thị trường Indonesia, EraBlue tiếp tục được DMX xác định là một trong những trụ cột tăng trưởng. Doanh thu lũy kế 7 tháng của chuỗi đạt 2.228 tỷ IDR, tăng 89% so với cùng kỳ, trong khi SSSG đạt 15%.

Đến cuối tháng 7, EraBlue có 283 cửa hàng, tăng 102 cửa hàng so với đầu năm và tăng 157 cửa hàng so với cùng kỳ. Chuỗi đang hướng tới mục tiêu đạt 500 cửa hàng vào năm 2027 và 1.000 cửa hàng vào năm 2030.

Ngày 6/8 vừa qua, hơn 1,26 tỷ cổ phiếu DMX của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh đã chính thức giao dịch trên sàn HoSE. Ngay sau niêm yết, DMX chi trả 4.000 đồng/cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết 2025. Ngày 19/8, đơn vị sẽ chốt danh sách cổ đông, thanh toán vào 26/8. Dự kiến tháng 12, DMX tiếp tục tạm ứng 2.000 đồng/cổ phiếu cổ tức tiền mặt năm 2026.