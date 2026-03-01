Một ‘đại bàng’ Nhật Bản chọn Việt Nam xây tổ, nước ta trở thành trung tâm xuất khẩu đi 12 nước

Ảnh minh họa

Việt Nam đang dần khẳng định vai trò trung tâm sản xuất mới trong chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp thực phẩm Nhật Bản, khi Tập đoàn bánh kẹo Fujiya lựa chọn Tây Ninh làm cứ điểm xuất khẩu cho thương hiệu bánh quy mềm Country Ma’am tại thị trường châu Á.

Theo kế hoạch, công ty con Fujiya Việt Nam đã đưa vào vận hành nhà máy tại tỉnh Tây Ninh từ tháng 11 năm ngoái. Đây là cơ sở sản xuất ở nước ngoài đầu tiên của dòng bánh Country Ma’am, với công suất thiết kế 3.600 tấn mỗi năm, tương đương khoảng 500 triệu chiếc bánh. Từ nay đến cuối tháng 6, sản phẩm sản xuất tại Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang 12 thị trường, bao gồm Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Indonesia, Ấn Độ và Bangladesh.

Trước đó, phần lớn bánh Country Ma’am được sản xuất tại nhà máy Hadano ở Nhật Bản và xuất khẩu đi nhiều nước trong khu vực. Trong số 12 thị trường dự kiến nhận hàng từ Việt Nam, có 9 thị trường từng nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Fujiya cho biết sẽ từng bước chuyển nguồn cung sang nhà máy Tây Ninh đối với các thị trường trùng lặp, qua đó tối ưu chi phí và rút ngắn thời gian giao hàng.

Động thái này phản ánh chiến lược mở rộng thị trường nước ngoài của Fujiya trong bối cảnh nhu cầu bánh kẹo tại châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục tăng trưởng. Theo hãng nghiên cứu Mordor Intelligence, quy mô thị trường bánh kẹo khu vực dự kiến đạt 44,6 tỷ USD trong năm nay và duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 5%/năm trong 5 năm tới. Trung Quốc hiện chiếm khoảng 30% thị phần, trong khi Đông Nam Á và Nam Á được đánh giá là những khu vực tăng trưởng nhanh nhờ sự mở rộng của tầng lớp trung lưu và triển vọng kinh tế tích cực.

Theo dự báo của International Monetary Fund, GDP thực tế của Đông Nam Á có thể tăng 4,3% trong năm nay và đạt 4,6% vào năm 2030. Fujiya kỳ vọng xu hướng tăng trưởng kinh tế sẽ kéo theo thay đổi trong hành vi tiêu dùng, tương tự như tại Nhật Bản, nơi nhu cầu bánh quy mềm gia tăng song hành với mức sống cải thiện.

Country Ma’am được định vị khác biệt nhờ kết cấu mềm ẩm, trong khi phần lớn sản phẩm cạnh tranh trên thị trường là bánh quy cứng. Công ty cho biết sẽ điều chỉnh hương vị theo từng thị trường. Tại Việt Nam, sản phẩm sẽ được giảm độ ngọt nhằm phù hợp xu hướng tiêu dùng lành mạnh; trong khi đó, phiên bản dành cho Hàn Quốc sẽ đậm vị và ngọt hơn.

Việc lựa chọn Việt Nam làm trung tâm xuất khẩu không chỉ dựa trên triển vọng thị trường mà còn đến từ lợi thế chi phí. Theo Japan External Trade Organization (JETRO), mức lương trung bình hàng năm của công nhân nhà máy tại các doanh nghiệp Nhật Bản ở Việt Nam khoảng 5.270 USD, thấp hơn đáng kể so với Nhật Bản và chưa bằng một nửa Trung Quốc. Đại diện nhà máy Fujiya Việt Nam cho biết doanh nghiệp có thể duy trì chất lượng tương đương sản xuất tại Nhật Bản nhưng với chi phí cạnh tranh hơn.

Fujiya Việt Nam còn nhận được sự hỗ trợ từ tập đoàn thương mại Marubeni trong phân tích thị trường và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động bán hàng. Công ty thu mua bột mì và đường trong nước, đồng thời nhập khẩu một số nguyên liệu như sô cô la, tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia để tối ưu giá thành.

Năm tài chính gần nhất, doanh thu hợp nhất của Fujiya đạt 119,5 tỷ yên (khoảng 764 triệu USD), tăng 9% so với năm trước; lợi nhuận ròng đạt 2 tỷ yên, tăng 21%. Tuy nhiên, tỷ trọng doanh thu từ thị trường nước ngoài vẫn dưới 10%, cho thấy dư địa mở rộng còn lớn.

Trong bối cảnh nhiều tập đoàn thực phẩm Nhật Bản như Ajinomoto và Kewpie đẩy mạnh hiện diện tại Việt Nam nhằm cân bằng chi phí và chất lượng, quyết định đầu tư của Fujiya được xem là bước đi chiến lược nhằm xây dựng chuỗi cung ứng xuất khẩu dài hạn tại Đông Nam Á.

Trên khu đất hiện tại ở Tây Ninh, Fujiya vẫn còn quỹ đất để xây dựng thêm một nhà máy có quy mô tương tự, mở ra khả năng mở rộng công suất hoặc đa dạng hóa sang các dòng sản phẩm bánh kẹo khác trong tương lai.