Một công ty Việt Nam tuyên bố xuất khẩu xe buýt tới Thái Lan

Đây là động thái hiếm hoi thúc đẩy sản xuất ở nước ngoài của một nhà sản xuất ô tô Việt Nam.

Nhà sản xuất xe buýt của Việt Nam, Kim Long Motor, sẽ chuyển từ xuất khẩu sang sản xuất xe trực tiếp tại Thái Lan, qua đó tăng cường liên kết công nghiệp giữa hai nước và hướng tới xây dựng cơ sở sản xuất đầu tiên của doanh nghiệp tại ASEAN bên ngoài Việt Nam.

Mới đây, nhân dịp Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Kim Long trước đây đã xuất khẩu xe buýt sang thị trường Thái Lan nhưng sẽ chuyển sang sản xuất tại nước này. Công ty đặt mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa trên 50% đối với các phương tiện sản xuất tại Thái Lan. Hiện tại, hãng chưa công bố địa điểm, quy mô vốn đầu tư cũng như công suất dự kiến của nhà máy.

Động thái này cho thấy sức hút của ngành công nghiệp ô tô Thái Lan, vốn có quy mô lớn hơn đáng kể so với Việt Nam. Trong những năm gần đây, Việt Nam cũng đẩy mạnh phát triển ngành ô tô thông qua các doanh nghiệp như VinFast hay TMT Motors,...

Kim Long hiện đã xuất khẩu xe sang Hàn Quốc và xem Thái Lan là một phần trong “hành trình lớn hơn” của doanh nghiệp. Công ty đặt mục tiêu biến Thái Lan thành trung tâm xuất khẩu xe sang các nước ASEAN trong giai đoạn 2027-2030. Một số báo cáo cũng cho biết Kim Long đang lên kế hoạch mở rộng thị trường sang Trung Đông.

Có trụ sở tại Huế, Kim Long Motor được thành lập năm 2018 và hiện sản xuất xe buýt, xe khách và xe tải. Doanh nghiệp cũng đang mở rộng sang xe buýt điện và các dòng xe thương mại sử dụng năng lượng mới.

Trong quá trình phát triển chuỗi cung ứng, Kim Long đã ký các thỏa thuận chuyển giao công nghệ với đối tác Trung Quốc để sản xuất một số linh kiện, trong đó có động cơ và trục xe, nhằm tăng tỷ lệ linh kiện ô tô được sản xuất trong nước.

Dù Việt Nam đã trở thành một trung tâm sản xuất lớn trên thế giới đối với điện thoại và giày dép, việc các doanh nghiệp nội địa đầu tư sản xuất ở nước ngoài vẫn tương đối hiếm. VinFast đã mở rộng hoạt động sang Indonesia và Ấn Độ, trong khi kế hoạch xây dựng nhà máy tại Mỹ được tạm dừng. Tuy nhiên, rất ít nhà sản xuất ô tô Việt Nam khác theo đuổi chiến lược sản xuất ở nước ngoài.

Kim Long cho biết dù hợp tác với các nhà cung cấp Trung Quốc và sử dụng pin của BYD, khoảng 90% chuỗi cung ứng xe buýt diesel của công ty hiện được nội địa hóa. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa đối với xe buýt điện từ mức 60% hiện nay.

Việc mở rộng sang Thái Lan diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan đang nổi lên như hai thị trường hiếm hoi tại Đông Nam Á có năng lực cạnh tranh với sự hiện diện áp đảo của các nhà sản xuất Trung Quốc trong lĩnh vực xe buýt điện. Kim Long mở rộng sản xuất tại Thái Lan có thể thúc đẩy hơn nữa liên kết giữa ngành công nghiệp ô tô hai nước, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận mạng lưới nhà cung cấp rộng lớn của Thái Lan. Nước này đã phát triển ngành công nghiệp ô tô từ những năm 1960 và hiện sở hữu hệ sinh thái sản xuất linh kiện tương đối hoàn chỉnh. Trong khi đó, Việt Nam chỉ thực sự đẩy mạnh mở cửa nền kinh tế sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vào những năm 1990. Điều này khiến các doanh nghiệp trong nước có ít thời gian hơn để xây dựng năng lực công nghiệp và mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Trước đó, Kim Long đã ký hợp đồng cung cấp 3.000 xe buýt điện và diesel cho Cho Thavee và 1.000 xe cho Kijsetthi Mobility, đều là các doanh nghiệp tại Thái Lan. Tuần trước, Kim Long cũng bàn giao 9 xe buýt điện trong tổng số 113 xe theo hợp đồng với khách hàng Innopower của Thái Lan.

“Đây là nền tảng quan trọng để Kim Long Motor nâng cao khả năng cạnh tranh, chủ động thích ứng với các yêu cầu hoạt động và từng bước mở rộng sự hiện diện trên thị trường quốc tế”, doanh nghiệp cho biết về kế hoạch mở rộng lần này.

Việc thích ứng với thị trường Thái Lan cũng được thể hiện trong thiết kế xe. Các mẫu xe của Kim Long được cấu hình để phù hợp với giao thông bên phải tại Việt Nam và giao thông bên trái tại Thái Lan.

Doanh nghiệp đã phát triển trục xe điện vào năm 2024 và tiếp tục đầu tư vào sản xuất động cơ tiên tiến trong năm 2025, hướng tới mục tiêu đưa các sản phẩm này xuất khẩu ra toàn khu vực.

Theo Nikkei Asia