Trung Quốc chứng kiến sự kiện thu hút hơn 3.400 DN từ hơn 70 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam

Sự kiện này được tổ chức tại thành phố Nam Ninh (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc).

Phó Thủ tướng Thường trực trao đổi với các đơn vị khi đi thăm một số gian trưng bày của doanh nghiệp Việt Nam tại Hội chợ CAEXPO. Ảnh: VGP

Đây là Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO).

Sáng 17/9, tại thành phố Nam Ninh (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 23, diễn ra từ ngày 17 - 21/9.

Tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của nước chủ nhà Trung Quốc và chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đối với Hội chợ và Hội nghị lần này. Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng sự kiện quan trọng này sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội hợp tác mới cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai bên.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, trong gần 4 thập kỷ qua, quan hệ ASEAN - Trung Quốc đã chứng tỏ là một trong những hình mẫu hợp tác thành công và ổn định nhất. Cụ thể, trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế thương mại giữa hai bên đã đạt tiến triển đột phá, với kim ngạch tăng hơn 130 lần, lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD năm 2025, đưa hai bên trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nhau. Trung Quốc cũng tiếp tục là nhà đầu tư FDI hàng đầu tại nhiều nước ASEAN.

Đặc biệt, trong tổng thể quan hệ ASEAN - Trung Quốc, hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam - Trung Quốc đóng góp động lực mạnh mẽ và có vai trò quan trọng trong kết nối thị trường, chuỗi sản xuất. Hợp tác thực chất trên các lĩnh vực đạt nhiều tiến triển tích cực.

Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, Việt Nam mong muốn tiếp tục đóng góp nhiều hơn để mở rộng không gian hợp tác ASEAN - Trung Quốc, vì sự thịnh vượng chung. Việt Nam luôn coi trọng, ủng hộ và tự hào là một thành viên tích cực đóng góp vào thành công chung của các kỳ Hội chợ CAEXPO và CABIS.

Tại Hội chợ CAEXPO, Việt Nam có 120 doanh nghiệp tham dự, với hơn 200 gian hàng và nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú. Theo Phó Thủ tướng Thường trực, đây là minh chứng sống động thể hiện quyết tâm và mong muốn của Việt Nam đóng góp ngày càng nhiều hơn vào thúc đẩy xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển giữa ASEAN và Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh 4 đề xuất hợp tác.

Thứ nhất, đưa Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc 3.0 thực sự đi vào cuộc sống; đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư; mở rộng hơn nữa thị trường cho hàng hóa của nhau.

Thứ hai, thúc đẩy thương mại, đầu tư ASEAN- Trung Quốc theo hướng cân bằng, bền vững; tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp hai bên trong nông nghiệp xanh, năng lượng sạch và các lĩnh vực mới.

Thứ ba, đẩy mạnh kết nối số và đổi mới sáng tạo; cùng khai thác tiềm năng và sử dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử xuyên biên giới, hạ tầng số và logistics thông minh; cùng nhau thúc đẩy hệ sinh thái số khu vực đổi mới, an toàn và bao trùm.

Thứ tư, tăng cường kết nối hạ tầng ASEAN - Trung Quốc cả về đường bộ, đường sắt, đường biển và hàng không, đặc biệt là kết nối giao thông xuyên biên giới, logistics và các hành lang kinh tế, qua đó hình thành chuỗi cung ứng khu vực ổn định, hiệu quả cao.

Hội chợ CAEXPO có gì?

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự Lễ khai trương Khu gian hàng Việt Nam. Ảnh: VGP

Với tổng diện tích trưng bày khoảng 170.000 m², hội chợ CAEXPO tập trung giới thiệu những thành quả mới nhất trong hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, đồng thời là những cơ hội mới đến từ Khu vực thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN phiên bản 3.0.

Đáng chú ý, hội chợ lần này thu hút hơn 3.400 doanh nghiệp đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, tăng 5,3% so với kỳ trước.

Hội chợ CAEXPO có hàm lượng công nghệ cao, với việc ra mắt hàng loạt sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm lần đầu được công bố trong nhiều ngành nghề. Trong đó, khu vực trưng bày của các nước ASEAN rất phong phú, từ nông nghiệp, thủ công nghiệp và các ngành nghề truyền thống đến các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như viễn thông số, chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường, AI…

Lần đầu tiên, hội chợ có "khu triển lãm nhu cầu các nước ASEAN". Khu này tập trung vào nhu cầu dự án và ứng dụng trong các lĩnh vực giao thông, logistics thông minh, ứng dụng AI, quản trị đô thị, xây dựng khu công nghiệp…, qua đó cung cấp cho người tham gia hội chợ các dịch vụ xuyên suốt từ kết nối, đàm phán đến theo dõi tiến độ.

Theo thông tin từ BTC, khu vực triển lãm chính tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Nam Ninh có tổng diện tích 100.000 m², chia thành 5 khu vực: Thương mại hàng hóa, hợp tác đầu tư, thương mại dịch vụ, công nghệ tiên tiến và "Thành phố quyến rũ".

Khu vực triển lãm tại khu dân cư Nam A có diện tích 10.000 m². Khu này giới thiệu các kịch bản ứng dụng tại ASEAN liên quan đến sản phẩm đầu cuối AI, các giải pháp ứng dụng ngành nghề đặc sắc, ứng dụng dịch vụ công nghệ…

Ngoài ra, khu vực triển lãm tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Quế Lâm có diện tích 60.000 m², tập trung vào du lịch và thương mại xuyên biên giới, liên kết giữa văn hóa - du lịch với kinh tế - thương mại, kích cầu tiêu dùng.

Phó Thủ tướng Thường trực thăm một số gian trưng bày của doanh nghiệp Việt Nam tại Hội chợ. Ảnh: VGP

Với Hội chợ CAEXPO lần này, Việt Nam tiếp tục tham gia với quy mô lớn, tổng diện tích trưng bày khoảng 3.000 m², qua đó là một trong những quốc gia ASEAN có diện tích gian hàng lớn nhất tại CAEXPO năm nay. Việt Nam mang đến hội chợ các sản phẩm trưng bày thuộc những lĩnh vực thế mạnh truyền thống như thực phẩm và đồ uống, đồ gỗ nội thất, thủ công mỹ nghệ và hàng tiêu dùng.

Trong đó, tại hội chợ năm nay, tỉnh An Giang của Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò "Thành phố quyến rũ", khi giới thiệu những ưu thế về vị trí địa lý, tài nguyên phong phú, để chuyển từ xuất khẩu hàng hóa sang hợp tác công nghiệp.