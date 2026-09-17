Một công ty giao hàng tuyên bố có xe tải 18 tấn, một chuyến giao tới 19 địa điểm

Công ty này hé lộ về năng lực vận chuyển trên các tuyến đường dài.

Không chỉ thực hiện các đơn giao hàng trong đô thị, Lalamove cho biết đang triển khai vận chuyển trên những tuyến đường dài trên 50 km tại Việt Nam, với phương tiện có tải trọng lên tới 18 tấn và khả năng giao hàng tới 19 điểm trả trong một đơn.

Lalamove vừa hé lộ thêm một số thông tin về năng lực vận chuyển đường dài của nền tảng tại Việt Nam, trong khuôn khổ chương trình đưa sách và thiết bị học tập tới các trường học vùng sâu, vùng xa.

Theo doanh nghiệp, Lalamove hiện có thể đáp ứng các chuyến vận chuyển đường dài trên 50 km với nhiều loại phương tiện khác nhau, tải trọng lên tới 18 tấn. Đáng chú ý, một đơn vận chuyển có thể thiết lập tối đa 19 điểm trả hàng.

Khả năng này đang được Lalamove sử dụng trong chương trình phối hợp cùng Quỹ Hy Vọng vận chuyển sách vở, thiết bị học tập và thiết bị thư viện điện tử tới các địa bàn cách xa trung tâm.

Trong năm 2026, các chuyến xe được triển khai tới 25 điểm trường khó khăn tại Điện Biên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên và một số địa phương khác.

Gần đây nhất, Lalamove thực hiện các chuyến vận chuyển 120 máy tính bảng và tai nghe tới Điện Biên, phục vụ việc hoàn thiện thư viện điện tử cho học sinh.

Từ giao hàng theo yêu cầu tới những chuyến xe tải đường dài

Theo thông tin Lalamove công bố, việc vận chuyển hàng hóa tới các điểm trường vùng sâu, vùng xa đặt ra những yêu cầu khác so với các đơn giao hàng thông thường, từ quãng đường dài, số lượng hàng hóa đến khả năng bố trí phương tiện phù hợp.

Đại diện Quỹ Hy Vọng cho biết trước đây đơn vị này gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhà vận chuyển có đủ khả năng và kinh nghiệm thực hiện các tuyến đường dài, đặc biệt khi cần đưa lượng hàng hóa lớn và cồng kềnh tới các điểm trường xa.

Trong các chuyến vận chuyển hiện nay, Quỹ có thể đặt phương tiện vào nhiều thời điểm, lựa chọn các dòng xe với tải trọng lên tới 18 tấn và bố trí tối đa 19 điểm trả hàng trên một đơn.

Lalamove cũng cho biết đang triển khai các phương tiện trọng tải lớn cho những tuyến đường dài trên 50 km. Đây là một phần năng lực vận chuyển bên cạnh hoạt động giao hàng theo yêu cầu mà nền tảng này cung cấp tại Việt Nam.

Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa công bố số lượng phương tiện tải trọng lớn hiện hoạt động trên nền tảng, số lượng tài xế tham gia các tuyến đường dài hay tỷ trọng của nhóm đơn hàng trên 50 km trong tổng hoạt động kinh doanh.

25 điểm trường trong năm 2026

Hoạt động vận chuyển lần này thuộc chiến dịch Deliver Care, trong đó Lalamove sử dụng mạng lưới tài xế và các loại phương tiện hiện có để hỗ trợ vận chuyển cho các chương trình cộng đồng.

Trong năm 2026, chương trình tập trung vào 25 điểm trường tại các địa phương vùng xa. Ngoài sách vở, các chuyến hàng còn bao gồm thiết bị học tập và thiết bị phục vụ thư viện điện tử.

Trước đó, Lalamove và Quỹ Hy Vọng từng phối hợp thực hiện các chương trình như “Cùng đồng bào vượt lũ” và “Tết Hy vọng 2025”.

Lalamove tự giới thiệu là nền tảng cung cấp dịch vụ giao hàng và di chuyển theo yêu cầu 24/7. Với những thông tin vừa công bố, phạm vi vận chuyển được doanh nghiệp đề cập không chỉ gồm những chuyến giao hàng thông thường mà còn có các tuyến trên 50 km, phương tiện tải trọng tới 18 tấn và đơn hàng có tối đa 19 điểm trả.