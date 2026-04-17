Một công ty chứng khoán trả lương bình quân hơn 65 triệu đồng/tháng, cao hơn Vietcombank, BIDV, VietinBank

Ngọc Ly |

Không chỉ nổi bật trong khối công ty chứng khoán, thu nhập bình quân tại CTCK này còn vượt nhiều ngân hàng lớn.

Theo báo cáo thường niên 2025, tại thời điểm cuối năm, Chứng khoán SSI (mã: SSI) có 1.433 nhân sự, giảm 120 người so với cuối năm 2024. Trong năm, công ty đã chi gần 1.125 tỷ đồng cho người lao động, tương ứng mức thu nhập bình quân khoảng 785 triệu đồng/người/năm, tương đương khoảng 65 triệu đồng/người/tháng.

Đây là mức chi trả thuộc nhóm rất cao trên thị trường. Không chỉ nổi bật trong khối công ty chứng khoán, thu nhập bình quân tại SSI còn vượt nhiều ngân hàng lớn. Chẳng hạn, trong năm 2025, VietinBank chi bình quân hơn 53,6 triệu đồng/người/tháng, BIDV ở mức 50,9 triệu đồng, MB đạt 49,9 triệu đồng, trong khi Vietcombank chi khoảng 47,7 triệu đồng/người/tháng.

Việc SSI mạnh tay trả thu nhập cao cho nhân sự phản ánh trực tiếp bức tranh kinh doanh tích cực trong năm 2025. ﻿Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần và LNTT của SSI đều ghi nhận mức cao kỷ lục, lần lượt đạt 13.112 tỷ đồng và 5.083 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 51% và 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 31/12/2025, SSI ghi nhận tổng tài sản 94.050 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu 31.054 tỷ đồng, tăng tương ứng 28% và 20% so với cuối năm 2024. Với quy mô này, SSI tiếp tục giữ vị trí số 1 trong khối công ty chứng khoán về tổng tài sản.

- Ảnh 1.

Kế hoạch tăng vốn lên hơn 30.000 tỷ đồng, trả cổ tức 10% bằng tiền mặt

Trong một diễn biến liên quan, ngày 23/4 tới sẽ là ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Chứng khoán SSI.

Theo tài liệu đã công bố, ﻿HĐQT SSI trình cổ đông kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 15.660 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 5.838 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện năm 2025, mức doanh thu mục tiêu tăng 21% còn lợi nhuận tăng 15%. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất của SSI kể từ khi hoạt động.

Cơ sở của kế hoạch kinh doanh trên, SSI nhận định chỉ số VN-Index sẽ giao động trong khoảng 1.800 điểm với thanh khoản thị trường bình quân khoảng 28.500 tỷ đồng/phiên.

Về phân phối lợi nhuận năm 2025, SSI dự kiến trả cổ tức tiền mặt 10%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Tổng số tiền chi dự kiến là hơn 2.500 tỷ đồng, tính trên tổng số cổ phần đã phát hành và 10 triệu cổ phần cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nhưng chưa thực hiện.

Đáng chú ý là kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) với tỷ lệ 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận một cổ phiếu mới. Số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 500,6 triệu đơn vị. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu thực hiện thành công, SSI sẽ nâng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, SSI cũng có kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP năm 2026 với số lượng tối đa là 10 triệu đơn vị, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. 50% lượng cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm, 50% còn lại bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm.

Về nhân sự, tại đại hội tới đây, SSI sẽ bầu thêm thành viên HĐQT để thay thế ông Kosuke Mizuno (người Nhật Bản) có đơn từ nhiệm vào ngày 12/3/2026. Ông Kosuke Mizuno là thành viên HĐQT người nước ngoài duy nhất tại SSI hiện nay.

Ông Kosuke Mizuno hiện là Giám đốc điều hành cấp cao của Daiwa Securities Group Inc - tập đoàn sở hữu 15,26% vốn điều lệ SSI (tính đến cuối năm 2025). Trong hệ sinh thái Daiwa, ông đảm nhận chức vụ lãnh đạo cấp cao tại nhiều công ty thành viên.

Đến thời điểm hiện tại, danh sách ứng cử thành viên HĐQT SSI có một người, là ông Tsutomu Hiramatsu (SN 1974, người Nhật Bản). Ông là thành viên HĐQT và Giám đốc điều hành cấp cao của Daiwa Securities Group Inc.

