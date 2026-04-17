Giáo sư Việt Nam đầu tiên nhận Giải thưởng nghiên cứu danh giá tại Đức

Ngày 16/4/2026, Quỹ Alexander von Humboldt (Đức) công bố trao Giải thưởng Nghiên cứu Humboldt cho Phùng Hồ Hải – nguyên Viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Theo thông báo, GS Phùng Hồ Hải được đề cử bởi Christopher Deninger, một trong những nhà toán học có ảnh hưởng lớn tại Đức. Giải thưởng ghi nhận toàn bộ thành tựu học thuật của ông trong suốt sự nghiệp nghiên cứu.

Giải thưởng Nghiên cứu Humboldt là một trong những danh hiệu khoa học uy tín hàng đầu thế giới, được trao cho các nhà nghiên cứu có tầm ảnh hưởng quốc tế. Mỗi giải có giá trị 80.000 euro, đồng thời tạo điều kiện để nhà khoa học sang Đức hợp tác với các trung tâm nghiên cứu hàng đầu. Được triển khai từ năm 1972, chương trình này từng vinh danh nhiều nhà khoa học sau đó đoạt Giải Nobel, qua đó khẳng định uy tín toàn cầu của giải thưởng.

GS Phùng Hồ Hải.

GS Phùng Hồ Hải sinh năm 1970, là chuyên gia trong lĩnh vực đại số và hình học đại số. Ông từng giữ cương vị Viện trưởng Viện Toán học giai đoạn 2017–2022, đồng thời là Tổng Thư ký Hội Toán học Việt Nam. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Lomonosov (Nga), bảo vệ tiến sĩ tại Đại học Munich (Đức) năm 1996 và hoàn thành học vị Tiến sĩ khoa học tại Đại học Duisburg-Essen (Đức) năm 2005.

Trong nghiên cứu, ông tập trung vào các hướng như nhóm lượng tử, đại số Hopf và lý thuyết phạm trù, với nhiều công trình được công bố trên các tạp chí toán học quốc tế. Năm 2023, ông là tác giả chính của công trình "Finite torsors on projective schemes defined over a discrete valuation ring", được đánh giá cao trong cộng đồng chuyên môn.

Trước đó, năm 2006, ông từng nhận Giải thưởng Von Kaven của Quỹ Nghiên cứu khoa học Đức. Năm 2012, ông được đặc cách công nhận chức danh Giáo sư và trở thành người Việt Nam đầu tiên được bầu làm thành viên trẻ của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới.

Không chỉ nổi bật trong nghiên cứu, GS Phùng Hồ Hải còn tích cực tham gia đào tạo, phát triển đội ngũ toán học trẻ và thúc đẩy hợp tác khoa học quốc tế. Ông từng làm việc, giảng dạy tại nhiều cơ sở nghiên cứu uy tín ở Đức và quốc tế trước khi trở về Việt Nam cống hiến lâu dài.

Theo giới chuyên môn, việc GS Phùng Hồ Hải được trao Giải thưởng Nghiên cứu Humboldt mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên một nhà khoa học đang làm việc trong nước nhận giải thưởng "truyền thống" mang tính đại diện cao nhất của Quỹ Humboldt. Trước đó, các nhà khoa học Việt Nam chủ yếu nhận các giải thưởng phân nhánh như Friedrich Wilhelm Bessel hay Georg Forster.

Sự kiện này không chỉ là dấu mốc cá nhân mà còn góp phần khẳng định vị thế ngày càng nâng cao của khoa học cơ bản Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời, giải thưởng cũng mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác nghiên cứu sâu rộng hơn giữa Việt Nam và Đức trong thời gian tới.



