Thiếu từ xăng đến phân bón, Cuba "tạo kỳ tích" để có được những cánh đồng xanh mướt

Trong bối cảnh thiếu hụt vật tư nghiêm trọng, tỉnh Las Tunas (Cuba) vẫn đang đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, với mục tiêu mở rộng diện tích gieo trồng.

Theo kế hoạch, chiến dịch gieo trồng vụ xuân kéo dài đến ngày 31/8 sẽ triển khai trên hơn 23.000 ha – cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là nỗ lực đáng chú ý trong bối cảnh nông dân đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu, phân bón, thuốc trừ sâu và thuốc diệt nấm.

Trước những khó khăn này, người dân địa phương đã chủ động tìm kiếm các giải pháp thay thế, đặc biệt là tăng cường sử dụng các phương pháp canh tác sinh thái.

Các loại cây trồng chủ lực được ưu tiên gồm khoai lang, chuối và sắn, những cây lương thực phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương.

Diện tích trồng cây lương thực tại tỉnh Las Tunas (Cuba).

Ông Luis Oro Torres, Trưởng phòng Cây trồng đa năng thuộc Bộ Nông nghiệp Cuba, cho biết diện tích gieo trồng thực tế có thể tiếp tục tăng khi các địa phương đánh giá lại tiềm năng sản xuất. Việc mở rộng diện tích được kỳ vọng sẽ bù đắp phần nào sự sụt giảm năng suất ở một số khu vực.

Một điểm mới trong kế hoạch năm nay là việc đưa cây khoai môn vào sản xuất với quy mô 20 ha. Dù còn khiêm tốn, đây được xem là bước khởi đầu nhằm phát triển loại cây lương thực quan trọng này trong dài hạn.

Hiện đã có khoảng 15 hộ sản xuất được lựa chọn tham gia chương trình thí điểm, trong bối cảnh địa phương còn thiếu kinh nghiệm canh tác loại cây khoai môn.

Do thiếu nhiên liệu phục vụ cơ giới hóa, tỉnh Las Tunas buộc phải quay lại với phương thức canh tác truyền thống, tận dụng sức kéo của động vật. Tính đến tháng 1 năm nay, đã có khoảng 5.700 đàn bò được huấn luyện phục vụ sản xuất nông nghiệp và dự kiến sẽ tiếp tục đào tạo thêm 160 đàn trong năm 2026.

Về nguồn nước, ngành nông nghiệp địa phương cho biết vẫn đảm bảo dự trữ cần thiết. Việc bước vào mùa xuân – thời điểm thuận lợi cho gieo trồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho sản xuất, nhất là khi phần lớn cây trồng tại đây thích nghi với điều kiện khô hạn.

Dù phải đối mặt với hạn chế về đất đai và nguồn lực vật chất, nông dân Las Tunas vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu tăng sản lượng bằng cách tận dụng phân hữu cơ, phân trùn quế và các chế phẩm tự nhiên để kiểm soát sâu bệnh theo hướng sinh thái.

Trong hoàn cảnh khó khăn chồng chất, những nỗ lực này không chỉ thể hiện sự thích ứng linh hoạt của ngành nông nghiệp địa phương mà còn mở ra hướng đi bền vững hơn cho sản xuất lương thực tại Las Tunas trong tương lai.

*Theo Minag