Việt Nam làm chủ công nghệ vật liệu nano mới: Kết quả bất ngờ, có thể thay đổi loạt ngành trong nước

Nghiên cứu đó là: Chế tạo và ứng dụng vật liệu carbon nano tích hợp với một số vật liệu liên quan.

Đây là nghiên cứu do Viện Khoa học Vật liệu (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thực hiện, cho thấy Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ này theo cách gần gũi hơn với thực tiễn trong nước.

Điểm đáng chú ý là các nhà khoa học đã làm chủ được cả hai khâu quan trọng: Tổng hợp vật liệu và "chức năng hóa" bề mặt – tức là biến những vật liệu nano này thành dạng phù hợp để ứng dụng trong thực tế, ví dụ kết hợp với kim loại vàng (Au) hay bạc (Ag) để tăng tính dẫn điện hoặc khả năng phản ứng.

Không dừng lại ở phòng thí nghiệm, các quy trình chế tạo cũng được lựa chọn theo hướng phù hợp với điều kiện trong nước, giúp tăng khả năng ứng dụng sau này.

Điểm nổi bật của nghiên cứu

Ở mảng năng lượng, vật liệu nano giúp cải thiện hiệu suất pin lithium: Dung lượng lưu trữ cao hơn nhiều so với vật liệu truyền thống; Độ ổn định tốt sau nhiều chu kỳ sạc.

Ngoài ra, nhóm cũng phát triển các màng dẫn điện mỏng, trong suốt, có thể ứng dụng trong thiết bị quang điện tử như màn hình hoặc cảm biến.

Một trong những ứng dụng nổi bật là cảm biến điện hóa dùng vật liệu nano để phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Kết quả cho thấy các cảm biến này có thể phát hiện nồng độ cực thấp – ở mức phần tỷ (ppb), tức là gần như "truy vết". Điều này mở ra khả năng kiểm soát an toàn thực phẩm tốt hơn, đặc biệt với rau quả và nguồn nước.

Nói đơn giản, những vật liệu siêu nhỏ này có thể giúp "nhìn thấy" những chất độc mà mắt thường hay phương pháp thông thường khó phát hiện.

Không chỉ phát hiện, nhóm nghiên cứu còn phát triển vật liệu có khả năng phân hủy chất độc hại nhờ ánh sáng (quang xúc tác).

Trong thử nghiệm, một số vật liệu tổ hợp có thể phân hủy gần như hoàn toàn các chất màu độc hại chỉ sau khoảng 45–80 phút dưới tia UV. Hiệu suất lên tới gần 100% cho thấy tiềm năng ứng dụng trong xử lý nước thải hoặc môi trường ô nhiễm.

Một ứng dụng rất gần với đời sống là tản nhiệt cho thiết bị điện tử. Nhóm đã thử nghiệm các loại kem tản nhiệt và chất lỏng làm mát có chứa graphene hoặc kết hợp với bạc. Kết quả cho thấy: Nhiệt độ CPU có thể giảm khoảng 4–5°C; Chip LED giảm khoảng 3–4°C.

Dù con số nghe có vẻ nhỏ, nhưng trong công nghệ điện tử, giảm vài độ có thể giúp thiết bị hoạt động ổn định hơn, tăng tuổi thọ và tiết kiệm năng lượng.

Trong lĩnh vực cơ khí – vật liệu, nhóm cũng phát triển các lớp phủ composite kết hợp kim loại với vật liệu nano.

Khi bổ sung graphene hoặc ống nano carbon vào lớp phủ niken, độ cứng của vật liệu tăng đáng kể, có trường hợp tăng tới hơn 40% so với vật liệu ban đầu. Điều này có thể ứng dụng trong chế tạo linh kiện bền hơn, chống mài mòn tốt hơn.

Bên cạnh các kết quả khoa học, nhóm còn đào tạo được nghiên cứu sinh, thạc sĩ và công bố nhiều bài báo quốc tế chất lượng cao. Việc hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu trong, ngoài nước cũng giúp mở rộng hướng đi lâu dài.

Điểm đáng giá nhất của nghiên cứu không nằm ở những thuật ngữ phức tạp, mà ở khả năng ứng dụng: Kiểm tra an toàn thực phẩm; Xử lý môi trường; Làm mát thiết bị điện tử; Tăng độ bền vật liệu; Cải thiện pin và lưu trữ năng lượng

Việc các nhà khoa học trong nước làm chủ được chúng là bước tiến đáng kể, không chỉ về khoa học mà còn về khả năng ứng dụng thực tế trong tương lai.