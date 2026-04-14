Việt Nam phát minh vật liệu nano "đa chức năng": Giải quyết trực tiếp vấn đề môi trường, nông nghiệp

Vật liệu Nano đa chức năng mới do Việt Nam phát triển đó là: Vật liệu cấu trúc 2D và nanocomposite có tính năng vượt trội.

Nhóm nghiên cứu do GS.TS. Trần Đại Lâm (Viện Khoa học vật liệu) phát triển các hệ nano không chỉ mang tính học thuật mà tập trung giải quyết bài toán thực tế như ô nhiễm nước, xâm nhập mặn và bảo quản nông sản.

Bằng phương pháp "hóa học xanh", nhóm nghiên cứu tổng hợp nano bạc kết hợp với các oxit kim loại (ZnO, TiO₂, CeO₂), tạo vật liệu kích thước 30–50 nm, diện tích bề mặt lớn, tương tác mạnh. Khi tích hợp vào sơn và polymer, vật liệu có khả năng kháng khuẩn gần như tuyệt đối và tự làm sạch, phù hợp cho bệnh viện, trường học, không gian công cộng.

Ngoài ra, vật liệu nano 2D như graphene oxide, MXene được ứng dụng xử lý nước, loại bỏ muối, kim loại nặng với hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và tái sử dụng nhiều lần.

Trong nông nghiệp, màng phủ chitosan kết hợp nano giúp kéo dài thời gian bảo quản trái cây hơn 60%. Hướng nghiên cứu này góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.