Việt Nam phát minh vật liệu nano "đa chức năng": Giải quyết trực tiếp vấn đề môi trường, nông nghiệp

Minh Khang |

Các nhà khoa học Việt Nam phát triển hệ vật liệu nano đa chức năng, hướng tới giải quyết trực tiếp các vấn đề môi trường và nông nghiệp.

Vật liệu Nano đa chức năng mới do Việt Nam phát triển đó là: Vật liệu cấu trúc 2D và nanocomposite có tính năng vượt trội.

Nhóm nghiên cứu do GS.TS. Trần Đại Lâm (Viện Khoa học vật liệu) phát triển các hệ nano không chỉ mang tính học thuật mà tập trung giải quyết bài toán thực tế như ô nhiễm nước, xâm nhập mặn và bảo quản nông sản.

Bằng phương pháp "hóa học xanh", nhóm nghiên cứu tổng hợp nano bạc kết hợp với các oxit kim loại (ZnO, TiO₂, CeO₂), tạo vật liệu kích thước 30–50 nm, diện tích bề mặt lớn, tương tác mạnh. Khi tích hợp vào sơn và polymer, vật liệu có khả năng kháng khuẩn gần như tuyệt đối và tự làm sạch, phù hợp cho bệnh viện, trường học, không gian công cộng.

Ngoài ra, vật liệu nano 2D như graphene oxide, MXene được ứng dụng xử lý nước, loại bỏ muối, kim loại nặng với hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và tái sử dụng nhiều lần.

Trong nông nghiệp, màng phủ chitosan kết hợp nano giúp kéo dài thời gian bảo quản trái cây hơn 60%. Hướng nghiên cứu này góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Việt Nam có nghiên cứu đột phá: Tạo ra công nghệ tầm soát ung thư sớm
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

01:01
