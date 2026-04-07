Một công trình lớn nhất thế giới đang được xây dựng tại Việt Nam: Vượt Trung Quốc, Anh, Ấn Độ về quy mô, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông quốc tế

Một dự án quy mô chưa từng có tại Việt Nam đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ truyền thông toàn cầu, khi được đánh giá có tiềm năng trở thành công trình lớn nhất thế giới trong lĩnh vực thể thao.

Đáng chú ý, chuyên gia chuyển nhượng bóng đá nổi tiếng Fabrizio Romano đã đăng tải hình ảnh mô phỏng công trình kèm dòng trạng thái: “Việt Nam bắt đầu xây dựng vận động lớn nhất thế giới, với sức chứa dự kiến lên tới 135.000 chỗ ngồi. Công trình được gọi là sân Trống Đồng”.

Vốn quen thuộc với các thông tin chuyển nhượng cầu thủ, việc Romano bất ngờ nhắc tới Việt Nam trong một dự án quy mô toàn cầu đã ngay lập tức tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh. Chỉ trong hơn một giờ, bài đăng ghi nhận hơn 120.000 lượt tương tác cùng hàng nghìn bình luận, mở ra làn sóng thảo luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Trên thực tế, trước khi thông tin từ Romano lan tỏa, nhiều cơ quan báo chí khu vực và quốc tế đã đề cập tới dự án này. Theo Daily Mail, Việt Nam đã chính thức khởi động xây dựng sân vận động Trống Đồng – công trình trung tâm của thành phố thể thao Olympic.

Trong khi đó, Beinsports (Qatar) nhận định Việt Nam sẽ trở thành quốc gia sở hữu sân vận động lớn nhất thế giới, với sức chứa vượt hơn 5.000 chỗ so với sân Rungrado tại Triều Tiên.

Báo chí Anh cũng dẫn ví dụ về các sân vận động như Wembley (Anh), Tổ Chim (Trung Quốc) hay Lusail (Qatar), cho rằng những công trình mang tính biểu tượng này từng góp phần nâng tầm vị thế quốc gia, và Sân Trống Đồng được kỳ vọng đóng vai trò tương tự với Việt Nam.

Tờ beIN SPORTS USA viết: "Không chỉ là sân bóng, đây còn được định hướng trở thành tổ hợp đa năng phục vụ sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ quốc tế. Dự ấn được kỳ vọng trở thành điểm đến mới của các sự kiện lớn do FIFA, AFC hay Hội đồng Olympic châu Á tổ chức".

Theo quy hoạch, sân vận động “Trống Đồng” là hạng mục trung tâm của khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội, do Vingroup làm chủ đầu tư. Công trình được thiết kế với sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, vượt xa các sân vận động lớn nhất hiện nay trên thế giới.

Nếu hoàn thành đúng tiến độ, dự án sẽ vượt qua Narendra Modi Stadium (114.000 chỗ) và Rungrado 1st of May Stadium (113.000 chỗ) để trở thành sân vận động lớn nhất toàn cầu. Một số tờ báo quốc tế như Daily Mail thậm chí còn so sánh rằng quy mô công trình gần gấp đôi Old Trafford – sân nhà của câu lạc bộ Manchester United.

Không chỉ nổi bật về quy mô, dự án còn gây chú ý nhờ ngôn ngữ kiến trúc mang đậm bản sắc văn hóa. Thiết kế sân vận động được lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn, biểu tượng tiêu biểu của nền văn minh Việt cổ, gắn với hình ảnh chim Lạc và tinh thần cộng đồng, bền vững. Sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và công nghệ hiện đại được kỳ vọng sẽ tạo nên một công trình mang tính biểu tượng quốc gia.

Về mặt công nghệ, công trình dự kiến tích hợp nhiều giải pháp tiên tiến như mái che đóng mở, hệ thống kết nối 5G kết hợp trí tuệ nhân tạo trong quản lý vận hành, cùng các tiêu chuẩn công trình xanh như tái chế nước và tối ưu năng lượng. Theo kế hoạch, dự án có thể hoàn thành vào năm 2028 và hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn của FIFA cũng như các tổ chức thể thao quốc tế.

Chỉ sau vài tháng khởi công, khu đất ban đầu đã chuyển mình thành một đại công trường quy mô lớn, với các hạng mục san lấp, hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thi công được triển khai đồng bộ.

Hàng trăm công nhân được huy động thi công theo nhiều mũi, song song, hàng trăm phương tiện máy móc và thiết bị chuyên dụng hoạt động không ngừng, đào đất, hạ cốt nền và san phẳng mặt bằng.

Hiện dự án đang bước vào giai đoạn thi công nền móng. Công tác xử lý nền đất, điều chỉnh cao độ và triển khai các cụm móng, cọc bê tông được thực hiện song song, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật cho kết cấu chịu lực. Trên công trường, hàng trăm công nhân cùng hệ thống máy móc chuyên dụng hoạt động liên tục, góp phần đẩy nhanh tiến độ san nền và thi công móng.

Dù mới ở giai đoạn đầu, hình hài công trình đã dần lộ diện. Việc tổ chức thi công bài bản, nhịp độ triển khai nhanh cho thấy dự án đang bám sát kế hoạch đề ra, tạo nền tảng cho các hạng mục kết cấu trong giai đoạn tiếp theo.

Đáng chú ý, công trình còn gây ấn tượng với tiến độ thi công dự kiến. Trong khi sân Lusail Stadium (80.000 chỗ) mất khoảng 4 năm và Narendra Modi Stadium mất tới 5 năm để hoàn thiện, siêu dự án tại Hà Nội được kỳ vọng có thể bàn giao trong chưa đầy 3 năm.