Một cổ phiếu trên HOSE "bay" gần 80% trong 1 tháng, chuyện gì đây?

Chỉ sau hơn 1 tháng, thị giá cổ phiếu đã mất gần 77%, vốn hóa thị trường hiện chỉ còn khoảng 1.680 tỷ đồng, tương ứng hơn 5.500 tỷ đồng vốn hóa bị thổi bay trong thời gian ngắn.

Cổ phiếu KOS của CTCP Kosy tiếp tục chìm sâu trong chuỗi giảm sàn hiếm thấy. Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/10, mã này giảm hết biên độ 6,95% xuống còn 7.760 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên giảm sàn thứ 19 liên tiếp. Thanh khoản tiếp tục ở mức thấp khi chỉ có 50.700 cổ phiếu được khớp lệnh, trong khi có đến 76 triệu cổ phiếu "chất sàn" (tương đương 35% lượng cổ phiếu công ty) không có lực cầu đối ứng.



Chỉ sau hơn 1 tháng, thị giá KOS đã mất gần 77%, vốn hóa thị trường hiện chỉ còn khoảng 1.680 tỷ đồng, tương ứng hơn 5.500 tỷ đồng vốn hóa bị thổi bay trong thời gian ngắn.

Giữa lúc cổ phiếu lao dốc, áp lực bán giải chấp tiếp tục xuất hiện tại các cổ đông có liên quan đến ban lãnh đạo Kosy. Ngày 15/10, hai tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường đồng loạt công bố kết quả giao dịch cổ phiếu, với nguyên nhân thay đổi sở hữu đều do công ty chứng khoán bán giải chấp.



Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy báo cáo đã bị bán giải chấp 754.900 cổ phiếu KOS trong khoảng thời gian từ ngày 9/10 đến 15/10/2026, thông qua phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu doanh nghiệp này nắm giữ giảm từ 9.969.700 đơn vị, tương đương 4,605% vốn điều lệ, xuống còn 9.214.800 đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 4,26%.

Đầu tư Địa ốc Kosy là tổ chức có liên quan đến hai lãnh đạo cấp cao của Kosy. Trong đó, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Kosy, đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Đầu tư Địa ốc Kosy. Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT Kosy, cũng là thành viên góp vốn tại doanh nghiệp này.

Cùng thời gian trên, CTCP Đầu tư Leo Regulus cũng báo cáo bị công ty chứng khoán bán giải chấp 4.732 cổ phiếu KOS. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ giảm từ 22.195.500 đơn vị xuống còn 22.190.768 đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 10,253% xuống 10,251% vốn điều lệ Kosy. Đáng chú ý, ông Nguyễn Việt Cường hiện cũng giữ chức Chủ tịch HĐQT tại Leo Regulus, trong khi bà Nguyễn Thị Hằng là thành viên HĐQT doanh nghiệp này.

Như vậy, chỉ trong giai đoạn từ ngày 9/10 đến 15/10, hai tổ chức liên quan đến Chủ tịch Kosy đã bị bán giải chấp tổng cộng 759.632 cổ phiếu KOS.

Không chỉ các tổ chức liên quan, bản thân Chủ tịch Nguyễn Việt Cường cũng chịu áp lực giải chấp. Theo báo cáo công bố trước đó, ông Cường đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 560.854 cổ phiếu KOS trong khoảng thời gian từ ngày 7/10 đến 13/10/2026. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ông nắm giữ giảm từ hơn 72,37 triệu đơn vị xuống còn 71,81 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 33,17% vốn điều lệ.

Tính chung các giao dịch đã công bố, Chủ tịch Kosy và hai doanh nghiệp liên quan đã bị bán giải chấp hơn 1,32 triệu cổ phiếu KOS trong những ngày đầu tháng 10.

Trước làn sóng giải chấp nói trên, Chủ tịch Nguyễn Việt Cường cũng đã chủ động bán hơn 4,26 triệu cổ phiếu KOS trong khoảng thời gian từ ngày 27/8 đến 24/9, trên tổng số 5 triệu cổ phiếu đăng ký. Nguyên nhân không hoàn tất toàn bộ giao dịch được công bố là do điều kiện thị trường không thuận lợi và không đạt được thỏa thuận như dự kiến.



Ở chiều ngược lại, giữa lúc cổ phiếu liên tục giảm sàn, bà Hoàng Thị Yến, em dâu của Chủ tịch Nguyễn Việt Cường, đã đăng ký mua vào 8 triệu cổ phiếu KOS nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/10 đến ngày 13/11/2026. Nếu hoàn tất, bà Yến sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 32.130 đơn vị lên hơn 8,03 triệu đơn vị, tương đương khoảng 3,71% vốn điều lệ Kosy.

Liên quan đến đà lao dốc của cổ phiếu, Kosy trước đó đã nhiều lần gửi văn bản giải trình tới Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Doanh nghiệp cho rằng diễn biến kém tích cực của thị trường chứng khoán, thanh khoản suy giảm và tâm lý bán ra của nhà đầu tư là những yếu tố gây sức ép lên thị giá. Đặc biệt, việc các công ty chứng khoán điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp margin và thực hiện bán giải chấp đã khiến áp lực cung gia tăng, góp phần đẩy giá cổ phiếu liên tục đi xuống.

Dù vậy, Kosy khẳng định hoạt động kinh doanh cốt lõi trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành dự án vẫn được triển khai bình thường theo kế hoạch, không xuất hiện biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2026, Kosy ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 722,7 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 15,4 tỷ đồng, tăng khoảng 121%. Tuy nhiên, kết quả này mới tương đương khoảng 12,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng mà doanh nghiệp đặt ra cho cả năm.