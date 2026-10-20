Cô làm những công việc làm thêm với mức lương tối thiểu như mọi sinh viên khác.

Dù mang dòng máu hoàng gia danh giá và là cháu gái cưng của cố Nữ hoàng Elizabeth II, Lady Louise Windsor (con gái lớn của Hoàng tử Edward và Nữ công tước Sophie) lại chọn một cuộc sống hoàn toàn giản dị.

Ở tuổi 22, thay vì bước vào ánh đèn sân khấu để trở thành một thành viên hoàng gia chuyên trách đầy xa hoa, cô gây bất ngờ khi tự tay đi làm các công việc lao động phổ thông như nhân viên thu ngân hay trực tiếp vào bếp nấu ăn phục vụ khách du lịch.

Quyền lựa chọn tước hiệu Công chúa và quyết định từ chối

Theo Đạo luật Hoàng gia Anh, với tư cách là cháu nội của cố Nữ hoàng Elizabeth II, Louise hoàn toàn đủ điều kiện pháp lý để mang tước hiệu Công chúa (Princess) và danh xưng Điện hạ (HRH), giống như các chị họ mình là Công chúa Beatrice hay Công chúa Eugenie.

Tuy nhiên, ngay từ khi cô ra đời, Hoàng tử Edward và Nữ công tước Sophie đã thống nhất nuôi dạy các con theo phong cách bình dân nhất có thể. Bố mẹ cô luôn quan niệm rằng các con phải học cách tự lập, tự kiếm sống và xây dựng sự nghiệp bằng sức lao động của chính mình chứ không phụ thuộc vào nguồn ngân sách hay đãi ngộ hoàng gia.

Lady Louise là cháu nội của cố Nữ hoàng Elizabeth II

Chính vì vậy, vợ chồng Hoàng tử Edward đã để mở quyết định này cho con gái: khi đủ 18 tuổi, Louise có quyền tự chọn việc có sử dụng tước hiệu Công chúa hay không. Và khi bước sang tuổi trưởng thành, Louise đã kiên quyết nói "không" với tước hiệu danh giá này. Cô lựa chọn tiếp tục giữ tên gọi Lady Louise Windsor để có thể thoải mái sống, học tập và làm việc như bao thanh niên bình thường khác. Em trai của cô, James, Bá tước xứ Wessex cũng có lựa chọn tương tự khi không sử dụng tước hiệu Hoàng tử.

Cô có thể sử dụng tước hiệu Công chúa Anh quốc nhưng đã từ chối

Trải nghiệm làm thu ngân nhận lương tối thiểu và đứng bếp phục vụ du khách

Tinh thần không ngại khó và sự khiêm tốn của Lady Louise thể hiện rất rõ qua những công việc làm thêm thực tế mà cô từng trải qua. Trong thời gian chờ kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học, cô đã xin làm việc bán thời gian tại một trung tâm cây cảnh gần nhà. Tại đây, cô đảm nhận những công việc tay chân quen thuộc như đứng máy thu ngân, chào đón khách hàng, dọn dẹp và tỉa cây với mức lương tối thiểu theo quy định của Anh. Nhiều khách hàng khi đến mua sắm đã rất ngạc nhiên trước thái độ phục vụ ân cần, lịch sự và sự chăm chỉ của vị tiểu thư hoàng gia này.

Mới đây nhất, trong kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp đại học, Louise tiếp tục gây chú ý khi dành nhiều tuần làm việc tại trang trại Balmoral ở Scotland – bất động sản thuộc sở hữu của bác cô, Vua Charles III. Cô trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ vào bếp, chuẩn bị các bữa tối cho những du khách thuê các căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp tại đây. Một số vị khách sau khi thưởng thức bữa ăn ngon miệng đã vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện ra người nấu ăn cho mình chính là thành viên đứng thứ 18 trong dòng kế vị ngai vàng Anh.

Lady Louise bên cạnh bố mẹ

Con đường tự lập và cuộc sống đời thường của thế hệ hoàng gia trẻ

Lady Louise vừa hoàn thành chương trình cử nhân ngành Ngữ văn Anh và Quan hệ Quốc tế tại Đại học St Andrews – ngôi trường nổi tiếng nơi Thân vương William và Vương phi Kate Middleton từng theo học và bén duyên.

Bên cạnh thành tích học tập tốt, cô còn tích cực tham gia Quân đoàn Huấn luyện Sĩ quan Đại học (UOTC) để rèn luyện bản lĩnh. Ngoài ra, Louise còn thừa hưởng niềm đam mê môn thể thao đua xe ngựa từ người ông quá cố - Hoàng tử Philip. Khi ông qua đời vào năm 2021, ông đã để lại chiếc xe ngựa và những chú ngựa cưng cho cô như một món tài sản thừa kế đặc biệt.

Louise bên cạnh bạn trai tin đồn

Về đời sống tình cảm, Louise hiện đang có mối tình êm đềm với bạn học cùng trường đại học là Felix da Silva-Clamp. Cả hai duy trì lối sống rất kín tiếng, thường cùng nhau tham gia các sự kiện văn hóa nghệ thuật hoặc đi dạo như những cặp đôi trẻ tuổi bình thường. Sự tự lập, chín chắn và thái độ sống trách nhiệm của Lady Louise đã giúp cô nhận được rất nhiều sự yêu mến từ công chúng Anh quốc.