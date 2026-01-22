Câu chuyện về chú nai mang tên Biscuit và "người mẹ" Golden Retriever tại vùng quê Missouri (Mỹ) đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì quá đỗi ngọt ngào.

Khi thiên nhiên khước từ, tình người (và tình gâu) lên tiếng

Tại một trang trại thanh bình ở Missouri, Mỹ, cặp đôi chủ tài khoản TikTok @brownhikingtrails vốn đã quen với việc chung sống hòa mình cùng thiên nhiên. Họ có một "người bạn" đặc biệt là cô nai hoang dã tên Belle thường xuyên ghé thăm. Thế nhưng, vào một ngày năm 2024, một sự kiện định mệnh đã xảy ra ngay tại cổng nhà họ: Belle hạ sinh một chú nai con. Niềm vui ngắn chẳng tày gang khi cặp đôi nhận ra điều gì đó không ổn. Chú nai con vừa chào đời đã bị ruồi bu kín, yếu ớt đến đáng thương.

Ban đầu, vì tôn trọng quy luật tự nhiên và sợ mùi hơi người sẽ khiến nai mẹ bỏ con, cặp đôi chỉ đứng từ xa quan sát. Nhưng đến ngày thứ ba, khi thấy nai con nằm thoi thóp, cơ thể bị dòi bọ tấn công vào các vết thương ở khớp gối và hốc mắt, họ biết mình không thể khoanh tay đứng nhìn. "Chúng tôi phải can thiệp ngay lập tức", họ nhớ lại.

Bằng hỗn hợp nước và giấm đơn sơ để làm sạch vết thương, họ đã giành giật sự sống cho sinh linh bé nhỏ ấy. Thế nhưng, đúng như lo ngại, sau khi được cứu chữa, nàng nai mẹ Belle đã từ chối nhận lại con mình. Chú nai nhỏ sau này được đặt tên là Biscuit chính thức trở thành thành viên mồ côi của trang trại.

Nàng chó Golden và "hợp đồng" làm mẹ không chính thức

Cứ ngỡ việc chăm sóc một chú nai hoang dã sẽ là thử thách cực đại đối với đôi vợ chồng, nhưng sự trợ giúp lại đến từ một nhân vật không ai ngờ tới: Junie - cô chó Golden Retriever của gia đình. Với bản năng hiền lành và ấm áp đặc trưng của giống chó "quốc dân", Junie đã ngay lập tức "nhận chức" mẹ nuôi. Không hề có sự bài xích hay gầm gừ, Junie liếm lo cho Biscuit, nằm cạnh để sưởi ấm và bảo vệ chú nai nhỏ như chính con ruột của mình.

Thậm chí, ngay cả chú mèo trong nhà cũng bị "cuốn" theo sự dịu dàng này, người ta bắt gặp cảnh chú mèo nhỏ âu yếm liếm lông cho nai con. Trong những đoạn video triệu view, người xem không khỏi bật cười khi thấy Biscuit thản nhiên leo lên chiếc nệm êm ái của các bạn chó, nằm cuộn tròn ngủ ngon lành. Dường như trong tâm trí của Biscuit, nó không phải là một chú nai rừng, mà là một "chú chó" có đôi chân dài và đôi tai to hơn bình thường một chút.

Cái kết ngọt ngào: "Cậu bé" đeo vòng cổ và tình bạn vượt thời gian

Thời gian thấm thoát trôi qua, Biscuit nay đã không còn là chú nai con run rẩy ngày nào. Chú đã trưởng thành, cao lớn và khỏe mạnh. Thế nhưng, có một điều chẳng hề thay đổi: Biscuit vẫn quấn quýt bên "mẹ" Junie và những người bạn chó. Một đoạn video đăng tải gần đây đã thu hút hơn 72 triệu lượt xem, ghi lại cảnh Biscuit kiên quyết chen vào nằm chung chiếc nệm với hai chú chó Golden, mặc dù ngay bên cạnh có một chiếc nệm khác hoàn toàn trống trải.

Hình ảnh chú nai to lớn, cổ đeo chiếc vòng xinh xắn giống hệt các bạn chó, cùng đi dạo trong rừng, cùng nằm sưởi nắng hay "chill" trên sofa trong phòng khách đã chạm đến trái tim của hàng triệu người. Nhiều cư dân mạng hóm hỉnh bình luận: "Tôi yêu cái cách loài chó sẵn sàng nhận nuôi bất cứ thứ gì còn thở", hay "Nhìn chiếc vòng cổ trên mình chú nai kìa, tôi cũng muốn có một thú cưng như thế!".

Điều tuyệt vời nhất trong câu chuyện này chính là sự tự do. Dù được gia đình con người nuôi nấng, Biscuit vẫn thường xuyên vào rừng để thăm những đàn nai hoang dã, sống đúng với bản năng của mình, nhưng rồi sau đó chú vẫn luôn biết đường tìm về "nhà" – nơi có người mẹ Junie và những chiếc nệm ấm áp đang chờ đợi. Đó không chỉ là một câu chuyện cứu trợ động vật thông thường, mà là minh chứng cho thấy: Tình yêu thương không có biên giới, không có loài vật nào là "khác biệt" nếu chúng ta mở lòng đón nhận chúng bằng sự chân thành nhất.

Theo Mirror