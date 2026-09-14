Một chú mèo ở quán cà phê Đà Nẵng bất ngờ thành “ngôi sao” quốc tế, khách Tây đua nhau bay qua Việt Nam để gặp

Không phải cảnh đẹp, món ngon hay những trải nghiệm nổi tiếng, một chú mèo cam tại quán cà phê ở Đà Nẵng lại trở thành lý do khiến một du khách Singapore đưa cuộc gặp với nó vào đầu danh sách những điều phải làm khi đến Việt Nam.

Có nhiều lý do khiến Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích của du khách quốc tế. Người ta có thể tìm đến vì những món ăn ngon, cảnh đẹp, văn hóa đặc sắc hay sự thân thiện của người dân. Nhưng với một du khách đến từ Singapore, lý do khiến anh háo hức bay tới Đà Nẵng lại đơn giản hơn nhiều: một chú mèo cam.

“Hãy tưởng tượng bạn đi du lịch chỉ vì một con mèo”, Jonathan Ng viết trong phần chú thích khi đăng tải video ghi lại chuyến đi Đà Nẵng trên Instagram cá nhân.

Không ngờ, câu chuyện về chuyến du lịch có phần đặc biệt này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Video hiện nhận gần 600.000 lượt xem, hơn 100.000 lượt yêu thích cùng hàng trăm bình luận. Đáng chú ý, bên dưới bài đăng, nhiều du khách quốc tế cũng chia sẻ hình ảnh họ từng gặp chú mèo cam nổi tiếng tại một quán cà phê ở Đà Nẵng.

Ảnh: @jonng_ishere/Instagram.

Bay từ Singapore đến Đà Nẵng để gặp một chú mèo

Trong quá trình tìm hiểu những điểm đến và trải nghiệm tại Đà Nẵng, Jonathan tình cờ bắt gặp hàng loạt bài đăng trên Instagram về một chú mèo cam sống tại một quán cà phê trong thành phố.

Điều khiến nam du khách chú ý không hẳn là vẻ ngoài đặc biệt của chú mèo, mà chính là thái độ có phần… thờ ơ với thế giới xung quanh. Trong những đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, chú mèo thường nằm dài một cách thảnh thơi, ngủ ngon lành hoặc ngồi yên mặc cho những vị khách liên tục vây quanh. Dường như sự xuất hiện của con người chẳng mấy khi làm nó bận tâm.

Đà Nẵng vốn đã nằm trong kế hoạch du lịch của Jonathan và vợ. Nhưng sau khi biết đến chú mèo, cuộc gặp với nó nhanh chóng được anh đưa “lên đầu danh sách những điều cần làm” trong chuyến đi.

Du khách đến từ Singapore háo hức bay tới Đà Nẵng vì một chú mèo cam. Ảnh: @jonng_ishere/Instagram.

Tháng 5, Jonathan đặt chân đến Đà Nẵng với tâm trạng háo hức chờ đợi cuộc gặp đã được mong đợi từ trước. Thế nhưng, khoảnh khắc gặp trực tiếp lại không hoàn toàn giống những gì anh tưởng tượng.

Chú mèo vẫn nằm ngủ trên nóc một chiếc tủ lạnh, giữ nguyên vẻ thản nhiên như thể chẳng hề biết có một vị khách đã cất công tìm đến chỉ để gặp mình.

Jonathan thú nhận anh rất muốn bế và ôm chú mèo thật chặt. Tuy nhiên, vì tôn trọng chủ quán, anh quyết định không đánh thức nó mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve.

Ảnh: @jonng_ishere/Instagram.

Cuộc gặp diễn ra ngắn ngủi và có phần “một chiều”, nhưng đủ để Jonathan ghi lại khoảnh khắc tại quán rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Anh không ngờ đoạn video về chuyến đi đặc biệt này lại nhanh chóng được lan truyền.

Theo Jonathan, mạng xã hội vốn rất khó đoán. Những video về động vật dễ thương thường có khả năng thu hút nhiều lượt xem và tương tác, nhưng ngay cả những video về các con vật khác mà anh từng đăng tải cũng không đạt hiệu ứng tương tự.

Có lẽ, chú mèo cam ở Đà Nẵng thực sự sở hữu một sức hút rất riêng.

“Ngôi sao” bốn chân của một quán cà phê Đà Nẵng

Chú mèo mà Jonathan cất công bay từ Singapore đến Đà Nẵng để gặp có tên Mập, hiện sống tại Đốm Cà phê, ở 22 Lê Quý Đôn.

Không chỉ được yêu thích bởi những vị khách trong nước, Mập còn trở thành một “ngôi sao” quen mặt trong cộng đồng yêu mèo quốc tế. Trên Instagram của quán, tài khoản hiện thu hút khoảng 102.000 lượt theo dõi, trong khi phần bình luận dưới các video phần lớn đến từ khách nước ngoài.

Chú mèo mà Jonathan cất công bay từ Singapore đến Đà Nẵng để gặp có tên Mập, hiện sống tại Đốm Cà phê, số 22 Lê Quý Đôn.

Nhiều video có sự xuất hiện của Mập thu hút từ hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn lượt yêu thích. Không ít du khách quốc tế còn để lại bình luận rằng nếu có dịp đến Việt Nam, họ nhất định muốn ghé Đà Nẵng để gặp chú mèo này.

Sức hút của Mập có lẽ nằm ở chính vẻ ngoài và tính cách chẳng giống một “ngôi sao” đang được săn đón. Chú mèo sở hữu thân hình mập mạp, đôi mắt to tròn và vẻ mặt lúc nào cũng có phần vô tư, thản nhiên. Mập dường như không quá sợ người lạ, vì vậy khách đến quán có thể thoải mái vuốt ve mà không quá lo lắng bị nó cào hay né tránh

hú mèo sở hữu thân hình mập mạp, đôi mắt to tròn và vẻ mặt lúc nào cũng có phần vô tư, thản nhiên.

Trên mạng xã hội, những khoảnh khắc check-in cùng Mập cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Có lúc chú mèo nằm gọn trong vòng tay một vị khách, có lúc lại lim dim ngủ dưới ánh nắng trong sân quán. Khi đó, Mập vô tư “chiếm” luôn ghế của khách, nằm dài như thể đó vốn là chỗ ngồi quen thuộc của mình. Và điều đáng nói là chẳng mấy ai phàn nàn, thậm chí nhiều người còn sẵn sàng nhường chỗ cho “ông chủ nhỏ” của quán.

Thỉnh thoảng, Mập còn được quán cho diện những bộ trang phục hoặc phụ kiện ngộ nghĩnh, từ mũ hoa đến mũ len, càng khiến những video về chú mèo trở nên thu hút.

Mập được cả du khách quốc tế và trong nước yêu thích

Ngoài Mập, Đốm Cà phê còn có một chú mèo khác tên Sữa cùng những chú chó sinh sống tại đây. Tuy nhiên, Mập vẫn là “nhân vật chính” và là cái tên khiến nhiều du khách quốc tế biết đến quán.

Không chỉ có mèo, quán còn gây ấn tượng bởi không gian và cà phê

Mập có thể là lý do khiến nhiều người lần đầu tìm đến Đốm Cà phê, nhưng không phải yếu tố duy nhất khiến họ ở lại.

Jonathan cho biết anh cũng ấn tượng với không gian của quán, đặc biệt là bầu không khí thư thái và chất lượng cà phê. Sau chuyến đi, nam du khách cho biết sẽ giới thiệu địa điểm này tới những người khác.

Thực đơn tại quán chủ yếu gồm các món cà phê quen thuộc như cà phê đen, cà phê nâu, Americano, bạc xỉu, latte, espresso, cold brew; bên cạnh đó là soda và các loại nước ép. Mức giá được ghi nhận vào khoảng 35.000-55.000 đồng.

Không gian quán tương đối nhỏ nhưng được chia thành khu vực trong nhà và ngoài sân. Bên trong mang cảm giác ấm cúng với ánh đèn vàng, trong khi khu vực ngoài trời thoáng đãng hơn, có nhiều cây xanh và ánh sáng tự nhiên.

Không gian của Đốm Cà phê

Dấu tích của những “cư dân bốn chân” cũng xuất hiện khá rõ trong quán. Một số vị khách hài hước nhận xét bộ sofa bên trong gần như trở thành “bảng lưu niệm” với đầy những vết mèo cào. Với những người yêu động vật, những dấu vết này dường như lại trở thành một phần thú vị của trải nghiệm.

Trên Google Reviews, nhiều khách từng ghé quán cũng để lại những nhận xét tích cực về không gian, đồ uống và đặc biệt là các “nhân viên bốn chân”.

Một khách nhận xét quán nhỏ xinh trên đường Lê Quý Đôn, không gian bên ngoài khá thú vị, cà phê ngon và chú mèo Mập “rất đáng yêu và chiều khách”. Người khác cho biết thường xuyên ghé quán vì gần nhà, đồng thời ấn tượng với hai chú chó và chú mèo dễ thương cũng như sự thân thiện của chủ quán.

Các "nhân viên bốn chân" của quán

Một vị khách khác chia sẻ trải nghiệm tại đây là “đáng nhớ khi đến Đà Nẵng”, đánh giá không gian thoáng, âm nhạc dễ chịu, đồ uống vừa vị và chú mèo của quán “vừa múp vừa thân thiện”.

Một đánh giá khác đặc biệt chú ý đến không khí retro của quán với những bản nhạc cũ, cùng không gian gồm một tầng, chia thành gian trong và ngoài hiên. Vị khách này gọi một ly cà phê sữa, nhận xét đồ uống ngon, ghế ngồi êm và khu vực ngoài hiên khá thoáng mát.

Dù vậy, một số người cũng lưu ý quán có diện tích nhỏ, chỗ để xe hạn chế và việc tìm chỗ đỗ ô tô có thể hơi bất tiện.

Đến gặp Mập, hãy chuẩn bị tinh thần bị… phớt lờ

Sự nổi tiếng trên mạng xã hội cũng khiến Đốm Cà phê trở thành một điểm dừng chân thú vị trong hành trình của nhiều du khách quốc tế. Tuy nhiên, Jonathan cũng đưa ra một lưu ý khá hài hước dành cho những người đang có ý định đến đây chỉ để gặp Mập.

Đừng kỳ vọng chú mèo sẽ nhiệt tình chào đón bạn.

Bởi giống như lần Jonathan ghé thăm, Mập có thể đang ngủ, nằm phơi nắng hoặc đơn giản là… không quan tâm đến sự xuất hiện của bạn. Vì vậy, những người tìm đến quán chỉ để gặp “ngôi sao cam” này nên chuẩn bị tinh thần rằng mình có thể sẽ bị phớt lờ.

Du khách tìm đến quán chỉ để gặp “ngôi sao cam” này nên chuẩn bị tinh thần rằng mình có thể sẽ bị phớt lờ.

Với Jonathan, cuộc gặp không diễn ra đúng như kỳ vọng ban đầu nhưng vẫn trở thành một trong những kỷ niệm đáng nhớ của chuyến đi Đà Nẵng. Ngoài Mập, anh còn gặp hai chú chó sống tại quán và cũng có những trải nghiệm rất dễ chịu.

Có lẽ đó cũng là điều thú vị nhất trong câu chuyện của Jonathan: đôi khi, một chuyến du lịch không nhất thiết phải bắt đầu bằng những danh thắng nổi tiếng hay một danh sách dài những trải nghiệm phải thử. Với một số du khách, chỉ cần một chú mèo cam nằm ngủ trên nóc tủ lạnh, vô tư mặc kệ cả thế giới, cũng đủ trở thành lý do để họ xách vali lên đường.

Nguồn ảnh: Đốm Cà phê