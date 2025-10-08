Một chiếc iPhone bị trộm giúp cảnh sát phá đường dây buôn lậu 40.000 điện thoại sang Trung Quốc

Theo BBC News, vụ việc bắt đầu khi một nạn nhân tại London dùng Find My iPhone để truy tìm thiết bị bị đánh cắp. Tín hiệu dẫn cảnh sát đến một nhà kho gần sân bay Heathrow, nơi chiếc iPhone được phát hiện nằm trong thùng chứa thêm 894 chiếc điện thoại khác. Từ manh mối này, cảnh sát lần ra một đường dây quy mô lớn, bắt giữ 18 nghi phạm và thu giữ hơn 2.000 thiết bị.

Cảnh sát London (Metropolitan Police) cho biết nhóm tội phạm này bị tình nghi đã buôn lậu tới 40.000 chiếc điện thoại bị đánh cắp từ Anh sang Trung Quốc chỉ trong vòng một năm, tương đương khoảng một nửa tổng số điện thoại bị trộm tại London.

Điều tra cho thấy các băng nhóm này chủ yếu nhắm vào thiết bị của Apple vì giá trị cao khi bán lại ở thị trường Trung Quốc. Theo báo cáo, các tay trộm đường phố có thể được trả tới 300 bảng Anh mỗi máy, trong khi giá bán lại tại Trung Quốc có thể lên đến 4.000 bảng Anh cho mỗi thiết bị. Những chiếc iPhone bị đánh cắp thường được tuồn đi khi vẫn mở khóa và bật nguồn liên tục, nhằm tránh các cơ chế bảo vệ như Activation Lock hay Stolen Device Protection.

Bộ trưởng Phụ trách Cảnh sát Anh, bà Sarah Jones, nhận định tội phạm đang chuyển hướng từ buôn ma túy sang trộm điện thoại vì lợi nhuận cao hơn. "Chúng tôi nghe rằng một số tội phạm đã bỏ việc buôn ma túy để chuyển sang 'kinh doanh' điện thoại, vì lợi nhuận hấp dẫn hơn", bà nói.

Trong chiến dịch truy quét, cảnh sát đã khám xét 28 địa điểm liên quan và phát hiện hàng nghìn thiết bị, cùng bằng chứng ADN từ các gói hàng. Đây được xem là chiến dịch chống trộm điện thoại lớn nhất trong lịch sử nước Anh, với sự phối hợp giữa nhiều đơn vị và công nghệ định vị iPhone đóng vai trò then chốt.