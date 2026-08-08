Một câu nói đùa của Hà Nhi, Khắc Việt làm thật

Sau 17 năm làm nghề, Khắc Việt phá lệ viết hẳn EP 3 bài cho Hà Nhi.

Mới đây, ca sĩ Hà Nhi chính thức ra mắt single Không Dám Nói Chia Tay, sản phẩm mở đầu cho sự kết hợp cùng ca nhạc sĩ Khắc Việt mang tên WOMEN, như một cột mốc mới trên hành trình chuyển mình đầy cảm xúc và khám phá những chiều sâu trong âm nhạc.

Hà Nhi

Ít ai ngờ Hà Nhi và Khắc Việt lại có dịp đồng hành trong một dự án âm nhạc. Theo nữ ca sĩ, sự hợp tác lần này bắt đầu từ một sự cố đầy bất ngờ. Một câu nói đùa của Hà Nhi đã được Khắc Việt nghiêm túc đón nhận và biến thành lời thách thức bằng chính một cuộc gọi. Từ đó, cuộc gặp gỡ tưởng chừng không thể lại trở thành điểm khởi đầu của single Không Dám Nói Chia Tay và chương đầu tiên của EP WOMEN.

Hà Nhi cho biết, trước khi bắt tay vào dự án, cô từng nghĩ âm nhạc của Khắc Việt chưa thực sự phù hợp với mình. Tuy nhiên, khi nhận bản demo đầu tiên, nữ ca sĩ nhận ra điều còn thiếu không nằm ở ca khúc mà ở cách cô hình dung về việc thể hiện chúng. Chính quá trình làm việc đã giúp cô thay đổi hoàn toàn góc nhìn về nam nhạc sĩ.

Điều đặc biệt, nhiều sáng tác trong EP đã được Khắc Việt hoàn thành từ nhiều năm trước nhưng anh quyết định giữ lại cho đến khi gặp được giọng hát phù hợp. Với anh, Hà Nhi chính là mảnh ghép có thể truyền tải trọn vẹn tinh thần của những ca khúc ấy. Chính sự cộng hưởng trong tư duy nghệ thuật và cảm xúc đã đưa cả hai đến với WOMEN – dự án không chỉ đánh dấu màn kết hợp đầu tiên mà còn là cuộc chạm ngõ đầy cảm xúc giữa hai nghệ sĩ ở những giai đoạn chín muồi trong sự nghiệp.

Khắc Việt hướng dẫn Hà Nhi nghiêm khắc

Sau khi hoàn thiện những bản demo đầu tiên, Khắc Việt nhận thấy chất liệu âm nhạc của dự án đặc biệt phù hợp với Hà Nhi – một giọng ca mà anh luôn đánh giá cao nhưng chưa từng có cơ hội hợp tác. Theo Khắc Việt, Hà Nhi sở hữu chất giọng nội lực, giàu cảm xúc nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai phá ở mảng sản phẩm thu âm. Chính sự đồng điệu trong tư duy âm nhạc và thời điểm phù hợp đã đưa cả hai đến với Không Dám Nói Lời Chia Tay, chương mở đầu của EP WOMEN.

Đồng hành với Hà Nhi trong vai trò nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc, Khắc Việt xem dự án lần này là sự tiếp nối tự nhiên của hành trình sáng tác đã bền bỉ theo đuổi suốt nhiều năm. Anh trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất, từ định hướng bản phối, thu âm đến hoàn thiện sản phẩm, với mong muốn khai thác trọn vẹn màu sắc của nữ ca sĩ.

Chia sẻ về thị trường âm nhạc hiện nay, Khắc Việt cho rằng điều quan trọng nhất với một nghệ sĩ không phải là xuất hiện dày đặc trên truyền thông, mà là không ngừng sáng tạo, hiểu rõ thế mạnh của bản thân và tìm được những khán giả có cùng tần số cảm xúc. Đó cũng là tinh thần mà anh và Hà Nhi hướng đến trong dự án WOMEN.

Với WOMEN, Hà Nhi không hướng đến việc đưa ra những tuyên ngôn lớn về nữ quyền. Điều cô muốn thực hiện là kể những câu chuyện rất đời của người phụ nữ trong tình yêu bằng một góc nhìn mới. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, những câu chuyện ấy lại được chắp bút bởi Khắc Việt – một người đàn ông đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Theo Hà Nhi, chính sự từng trải giúp nam nhạc sĩ viết nên những ca khúc giàu tính đồng cảm, thay vì chỉ quan sát phụ nữ từ bên ngoài.

"Đây không phải góc nhìn cần phải chứng minh đúng hay sai. Đó là một góc nhìn rất thú vị, nơi người đàn ông cố gắng đặt mình vào vị trí của người phụ nữ để thấu hiểu những điều họ chưa từng nói ra" nữ ca sĩ chia sẻ.

Bên cạnh đó, về việc dù từng tạo dấu ấn mạnh mẽ sau The Masked Singer, Hà Nhi vẫn chưa vội trở lại với các chương trình truyền hình. Cô nói: "Chê!".

Nữ ca sĩ cho biết chữ "chê" mà cô nhắc đến không dành cho các gameshow, mà dành cho chính bản thân mình. Hà Nhi tin rằng cô vẫn cần thêm thời gian để xây dựng nền tảng bằng những dự án âm nhạc chất lượng trước khi bước vào bất kỳ sân chơi nào khác.

Cô chia sẻ: "Tôi muốn mình có đủ sản phẩm để đứng vững với tư cách một ca sĩ trước khi trở thành một người chơi gameshow. Có lẽ đến khi khán giả tạo đủ áp lực thì tôi sẽ xuất hiện ở một chương trình phù hợp".