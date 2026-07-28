Một ca sĩ nổi tiếng tuyên bố thẳng không thu tiền tác quyền

"Và với những bài hát nào tôi sáng tác và đã thu âm rồi, các ca sĩ thích thì cứ lấy hát lại miễn phí" – ca sĩ Mạnh Quỳnh nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, ca nhạc sĩ Mạnh Quỳnh đã chia sẻ về cơ duyên lấn sang cả lĩnh vực sáng tác. Anh cũng tuyên bố sẽ không thu tiền tác quyền bất cứ ca khúc nào anh sáng tác, ai cũng có thể sử dụng miễn phí.

Anh nói: "Tôi thường viết cổ nhạc và những bài cổ nhạc đó tôi đo ni đóng giày cho Phi Nhung. Phi Nhung thường hát những câu vọng cổ rất chân phương nên tôi không thể nào viết những bài cổ nhạc nhiều luyến láy. Phi Nhung cần hát mộc.

Mạnh Quỳnh và Phi Nhung

Khi sáng tác, tôi thường đặt bài đó để mình hát hay cho ca sĩ nào hát. Tôi viết nhạc cho tôi hát thì khác, còn viết cho Phi Nhung hay chị Hương Thủy hát lại khác. Tôi viết cho ai thì sẽ dựa theo giọng của người đó để viết.

Thực ra tôi không giỏi về nhạc lý mà tự viết theo cảm giác, giai điệu rồi tự hát demo trước rồi gửi cho nhạc sĩ hòa âm phối khí.

Sau khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp tôi mới đi tìm thầy học về nhạc lý và được họ dạy cho tôi về căn bản. Đó là các thầy người Mỹ. Họ dạy tôi về note nhạc, ký âm.

Tôi học một thời gian thì biết ký âm và từ đó mới tự tay viết nhạc cho những ca khúc của mình.

Từ hồi đi hát tơi giờ tôi cũng sáng tác được hơn 100 ca khúc rồi. Lúc trước, tôi nghĩ mình viết nhạc để mình hát thôi, không đưa cho ca sĩ khác hát vì không biết họ có chịu hát không, có thích bài đó không.

Tôi tâm niệm rằng viết từ tiếng lòng, viết để mình hát. Nhưng thời gian qua tôi thấy cũng nhiều ca sĩ cover lại những bài tôi sáng tác. Vì thế, tôi cảm thấy hào hứng, có tinh thần.

Và với những bài hát nào tôi sáng tác và đã thu âm rồi, các ca sĩ thích thì cứ lấy hát lại miễn phí".

MC Nguyên Khang nghe vậy liền thốt lên: "Trời ơi, kiếm đâu được một nhạc sĩ có tâm như thế này, sẵn sàng cho mọi người hát nhạc mình miễn phí không thu tiền luôn.

Nhưng tôi nghĩ, đây cũng là cách để anh Mạnh Quỳnh phổ biến nhạc của mình vì càng nhiều người cover thì nó càng tồn tại, lưu truyền bền bỉ. Như vậy, anh Mạnh Quỳnh lại có lợi thế vì không mất tiền mua bài hát, tự hát những bài của mình.

Đây cũng là giá trị anh Mạnh Quỳnh để lại để nhiều năm sau người ta vẫn nhắc lại. Cuộc sống của anh Mạnh Quỳnh bây giờ cũng đủ đầy rồi".