Một bức tranh Việt Nam vừa lập kỷ lục lịch sử: Chốt giá gần 100 tỷ đồng sau phiên đấu giá cân não

Một tác phẩm hội họa Việt Nam vừa gây chú ý tại Hong Kong khi giá liên tục được đẩy lên qua nhiều lượt trả giá, trước khi xác lập một cột mốc mới cho tranh Việt trên thị trường quốc tế.

Bức “Cuộc trò chuyện của những quý cô trong vườn” Ảnh: Sotheby's

Tối 28/9, tại phiên Đấu giá Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại của Sotheby’s Hong Kong, bức “Cuộc trò chuyện của những quý cô trong vườn” ( Conversation d'élégantes au jardin ) của danh họa Vũ Cao Đàm trở thành một trong những tâm điểm của phòng đấu. Theo catalogue chính thức của Sotheby’s, đây là lô số 139, được định giá trước phiên từ 8 triệu đến 19,6 triệu HKD.

Video phiên đấu cho thấy mức giá được mở quanh 7 triệu HKD , sau đó liên tục nhảy qua 7,5 triệu, 8 triệu, 9 triệu rồi vượt 10 triệu HKD. Càng về cuối, cuộc cạnh tranh càng quyết liệt khi nhiều khách hàng tham gia qua điện thoại. Giá lần lượt đi qua các mốc 15 triệu, 18 triệu, 20 triệu rồi 22,5 triệu HKD trước khi một khách hàng chấp nhận mức 23 triệu HKD cho khách hàng 6623 .

Ảnh: Sotheby's

Không còn mức trả cao hơn, người điều hành kết thúc phiên trong tiếng vỗ tay và tuyên bố đây là kỷ lục đấu giá mới của Vũ Cao Đàm.

Sau khi cộng phí, Sotheby’s công bố tổng giá bán đạt 28,9 triệu HKD, tương đương khoảng 3,69 triệu USD, tức xấp xỉ 97 tỷ đồng. Chính Sotheby’s xác nhận tác phẩm này không chỉ lập kỷ lục cho Vũ Cao Đàm mà còn trở thành tác phẩm của một nghệ sĩ Việt Nam có giá bán cao nhất từ trước tới nay.

Tác phẩm được Vũ Cao Đàm thực hiện năm 1939, bằng mực và bột màu trên lụa, kích thước 85,6 x 114,5 cm. Sotheby’s mô tả đây là một tác phẩm quy mô lớn trong giai đoạn đầu sự nghiệp của ông, đồng thời là đỉnh cao trong loạt tranh lụa nổi tiếng của họa sĩ. Trong phần giới thiệu sau phiên, nhà đấu giá nhấn mạnh cách Vũ Cao Đàm dùng chất liệu lụa truyền thống châu Á để thể hiện một cách nhìn hiện đại về bản sắc Việt Nam.

Mai Trung Thứ, Vũ Cao Đàm và Lê Phổ (từ trái sang) Ảnh: ALAIN LE KIM

Vũ Cao Đàm sinh năm 1908, thuộc thế hệ đầu của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và sau đó sang Pháp sinh sống, sáng tác trong nhiều thập niên. Cùng với Lê Phổ, Mai Trung Thứ và Lê Thị Lựu, ông là một trong những tên tuổi lớn của mỹ thuật Việt Nam hiện đại trên thị trường quốc tế.

Trước kỷ lục lần này, mốc cao nhất của tranh Việt từng thuộc về “Chân dung cô Phương” của Mai Trung Thứ. Tác phẩm được Sotheby’s Hong Kong bán năm 2021 với tổng giá 24,375 triệu HKD, tương đương khoảng 3,1 triệu USD, sau khi giá đấu tăng từ mức khởi điểm khoảng 500.000 USD lên hơn 2,5 triệu USD trước thuế và phí. Sotheby’s khi đó xác nhận đây là kỷ lục thế giới đối với một tác phẩm nghệ thuật Việt Nam.

Bức tranh sơn dầu "Portrait of Mademoiselle Phuong" của Mai Trung Thứ. Ảnh: Sotheby's.

Trước nữa, một trong những kỷ lục đáng chú ý thuộc về tranh “Khỏa thân” của Lê Phổ, từng được bán tại Christie’s Hong Kong năm 2019 với khoảng 1,4 triệu USD. Như vậy, chỉ trong vài năm, đỉnh giá của tranh Việt trên thị trường quốc tế đã lần lượt đi từ khoảng 1,4 triệu USD, lên 3,1 triệu USD và hiện là gần 3,7 triệu USD.

Ngay trong mùa đấu giá Hong Kong năm nay, Sotheby’s cũng tiếp tục đưa ra nhiều tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam khác. Chẳng hạn, bức “Abandon” của Lê Phổ xuất hiện trong cùng phiên tối 28/9 với mức ước tính 1,5–2,5 triệu HKD. Danh mục của Sotheby’s cũng cho thấy tranh Việt vẫn là một nhóm đáng chú ý trong mảng nghệ thuật hiện đại châu Á.

Với mức gần 29 triệu HKD, “Cuộc trò chuyện của những quý cô trong vườn” đã vượt qua kỷ lục tồn tại hơn 5 năm của “Chân dung cô Phương”, đưa Vũ Cao Đàm lên vị trí mới trên bản đồ đấu giá quốc tế và đồng thời thiết lập một mức giá chưa từng có đối với tác phẩm của nghệ sĩ Việt Nam.