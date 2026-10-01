Việt Nam có 1 khách sạn dát vàng 24K từ trong ra ngoài, đặc biệt với món "thịt bò dát vàng" được báo Tây nhắc đến: Từng được đại gia Đường "bia" rao bán 250 triệu USD

Khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake gây chú ý với thiết kế sử dụng nhiều chi tiết dát vàng 24K, từ khu vực bên ngoài công trình đến phòng nghỉ, phòng tắm và bể bơi vô cực trên tầng thượng.

Dát vàng từ sảnh, trần, cửa thang máy đến từng chi tiết phòng tắm

Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake nằm bên hồ Giảng Võ, tại B7 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Công trình cao 27 tầng nổi và có 3 tầng hầm, với tổng cộng 342 phòng nghỉ. Bên cạnh hệ thống lưu trú, khách sạn có 8 phòng họp tiêu chuẩn, phòng tập FIT27, bể bơi vô cực dát vàng cùng 3 nhà hàng và quầy bar phục vụ các món ăn theo phong cách Á, Âu.

Khách sạn được vận hành dưới thương hiệu Dolce by Wyndham và được giới thiệu là khách sạn 5 sao. Đây cũng là khách sạn Dolce đầu tiên tại châu Á theo thông tin giới thiệu trên website của khách sạn.

Điểm dễ nhận biết nhất của công trình nằm ở việc sử dụng vàng trong nhiều hạng mục nội thất và ngoại thất. Theo thông tin được khách sạn công bố, toàn bộ nội thất gồm khu vực sảnh, trần, cửa thang máy và nội thất trong phòng đều có các chi tiết dát vàng. Riêng phòng nghỉ được thiết kế với nhiều thiết bị dát vàng, nổi bật là bồn tắm vàng 24K.

Một trong những hạng mục đáng chú ý nhất của khách sạn là bể bơi vô cực dát vàng. Công trình này nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, kết hợp với tầm nhìn rộng ra khu vực Hà Nội.

Theo website khách sạn, bể bơi 24K Infinity Pool nằm tại tầng 27, có diện tích hơn 200m² và là bể bơi bốn mùa. Khu vực này sử dụng gạch lát, vòi nước và các chi tiết khác được mạ vàng.

Website khách sạn giới thiệu đây là điểm được nhiều du khách lựa chọn để ngắm cảnh và chụp ảnh với tầm nhìn bao quát thành phố. Phòng tập FIT27 cũng được bố trí tại tầng 27 và mở cửa từ 6h đến 22h hằng ngày.

Việc đưa các chi tiết dát vàng vào cả khu vực bể bơi khiến vàng trở thành một phần xuyên suốt trong thiết kế của công trình, thay vì chỉ xuất hiện ở một số vật dụng trong phòng nghỉ.

Có món bò dát vàng 24k đầu tiên tại Hà Nội

Bên cạnh hệ thống phòng nghỉ, Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake có 3 nhà hàng gồm F29 Golden Beef Restaurant, Majesty All-Day Dining và Golden Lake Palace.

F29 Golden Beef nằm tại tầng 1 và được khách sạn giới thiệu là nhà hàng đầu tiên ở Hà Nội phục vụ các món bò dát vàng. Món bò dát vàng tại đây từng được Reuters đăng tải bài viết giới thiệu, trong đó đề cập mức giá từ khoảng 45 USD/người.

Theo thông tin được giới thiệu, những phần sườn bò nhập khẩu kích thước lớn được phủ một lớp vàng 24K mỏng bên ngoài trước khi phục vụ. Món ăn đi kèm các dụng cụ ăn uống mang thiết kế đồng bộ với không gian nhà hàng, trong đó có những chi tiết được dát vàng.

Việc đưa vàng 24K vào món ăn trở thành một trong những điểm nhấn của nhà hàng, bên cạnh hệ thống nội thất dát vàng đặc trưng của khách sạn.

Trong khi đó, Majesty All-Day Dining phục vụ các món ăn từ Việt Nam và nhiều nền ẩm thực quốc tế. Golden Lake Palace tập trung vào ẩm thực Trung Hoa, có các phòng VIP dành cho nhóm từ 6-30 khách và một số món ăn phủ vàng 24K.

Khách sạn cũng có hệ thống phòng hội nghị, trong đó Phoenix có diện tích 540m², sức chứa gần 400 khách và có thể chia thành 3 không gian nhỏ. Golden Swan rộng 145m², sức chứa tối đa 140 khách, còn Peacock rộng gần 240m² và có thể phục vụ tối đa 200 khách.

Ông chủ đứng sau là ai?

Đứng sau Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake là ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Công ty TNHH Hòa Bình, người thường được biết đến với biệt danh Đường "bia". Cái tên này gắn với giai đoạn đầu sự nghiệp của ông, khi ông từng đạp xích lô, vận chuyển và phân phối bia để kiếm sống. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, ông Đường từng kể giai đoạn 1982-1988, ông lấy bia từ nhà máy rồi chở đi giao cho các hàng ăn uống tại Hà Nội.

Sau đó, ông bước vào lĩnh vực sản xuất bia và được ghi nhận là người đầu tiên thành lập công ty tư nhân sản xuất bia tại Hà Nội. Từ hoạt động kinh doanh bia, ông Nguyễn Hữu Đường phát triển Công ty Hòa Bình sang nhiều lĩnh vực, trong đó có bất động sản và khách sạn.

Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake là một trong những công trình gây chú ý nhất của ông Đường. Khách sạn được khánh thành vào tháng 7/2020, sau khoảng 18 tháng xây dựng, với vốn đầu tư được báo chí thời điểm đó đưa tin hơn 100 triệu USD.

Đáng chú ý, khách sạn từng được chính ông Nguyễn Hữu Đường rao bán vào tháng 3/2023 với giá khởi điểm 250 triệu USD, tương đương khoảng 5.800-6.000 tỷ đồng khi đó. Theo ông Đường, việc bán tài sản nhằm giải quyết khó khăn về dòng tiền của doanh nghiệp.

Thời điểm đó, thông tin về thương vụ thu hút sự chú ý khi nhiều nhà đầu tư nước ngoài được cho là quan tâm đến khách sạn. Tuy nhiên, thương vụ không đi đến việc chuyển nhượng. Đến tháng 9/2023, ông Nguyễn Hữu Đường tuyên bố dừng bán khách sạn dát vàng.